Depresīvs noskaņojums ap Jauno gadu. Kā pārdzīvot svētku laiku

Svarīgi! Ar Jaunā gada sākšanos nebeidzas iepriekšējā dzīve un jauna arī nesākas! Tad kādēļ gan tā steigties, cenšoties pabeigt visus iespējamos darbus? Daudzi no tiem vienkārši tiek pārnesti uz nākamo gadu.

2. Depresīvs noskaņojums Jaunajā gadā



Te viss nav tik vienkārši. Pirmssvētku ažiotāža var turēt tevi spriedzē diezgan ilgu laiku. Un, lūk, iestājoties gadu mijai, ir tik vien kā īsas svinības un drīz viss izplēn, un tu paliec kā pamests. Sapnis par Jaungada pasaku nav piepildījies. Ieilgušā spriedze nepāriet atslābumā. Tā vietā iestājas tukšuma un noguruma sajūta. Un patiesi – Jaungada depresiju visbiežāk izsauc gaidas pēc Pasakas, Brīnuma, kuru mums solīja bērnībā vai ko joprojām sludina reklāmas un tradīcijas. Pat tie, kuri pieraduši skatīties uz pasauli pragmatiski, var gaidīt brīnumus un pārsteigumus! Bet tie neuzrodas, un tas ir tik bēdīgi. Šāds jūtu mehānisms var attiekties uz jebkuriem tev būtiskiem svētkiem.

Kā tikt galā ar depresīvu stāvokli Jaunajā gadā? Vispirms saproti, ka brīnums neatnāk vienkārši tāpat – jo pienācis tā laiks. Jaungada depresiju daudz retāk piedzīvo tie, kuri aktīvi organizē svētkus citiem, izdomā interesantas nodarbes, dāvanas un konkursus. Ja tu mēdz piedzīvot skumjas pēc Jaunā gada, paanalizē savas gaidas. Iespējams, kaut ko no tā, ko tu gaidīji un neieguvi, tu pats vari realizēt? Piemēram, tevi neapsveica draugi. Tad kādēļ neizrādīt iniciatīvu un nepieteikties ciemos svētkos pašam? Visticamāk, viņi priecāsies par tavu ierašanos, jo ne jau tu vienīgais iestrēgsti Jaungada dunā.

Tāpat ir vērts pārdomāt veco gadu, īpaši atzīmējot to, ko ir izdevies paveikt un pacenties to pozitīvi novērtēt. Tu patiešām esi malacis! Tāpat var uzmest darbību plānu Jaunajam gadam. Protams, jāpamana arī negatīvos aspektus, taču tos nekādā gadījumā nevajag akcentēt. Tu tiksi ar tiem galā pēc svētkiem. Tagad tam nav piemērots laiks. Bet pats vienkāršākais veids, kā tikt vaļā no Jaungada depresijas – no sirds izklaidēties, tikties ar cilvēkiem un gūt iespējami daudz prieka šajās dienās.

3. Pēcsvētku depresija





Tas ir biežs depresīva stāvokļa veids pēc gariem svētkiem. Cilvēki tad mēdz justies izsisti no ierastā ritma, nav gatavi bezdarbībai. Un, tā kā Jaungadu svin pusnaktī, tas mēdz izsist no ierastā bioritma. Daudziem rodas tukšuma sajūta, esi tāds kā pazaudējies. Tā kā līdzīgi jūtas daudzi, svinot svētkus vienā laikā, nav brīnums, ka šajā posmā, pēc svētkiem, notiek vairāk skandālu un izskaidrošanos. Klāt vēl var nākt pārmērīgas alkohola lietošanas un pārēšanās sekas. Šajā laikā daudzi no mums, brīvi no darba un kādām rūpēm, aizdomājas par savu dzīvi, veic tādu kā sasniegumu revīziju. Te nu mēdzam ieraudzīt to, no kā cenšamies aizbēgt ikdienas steigā. Svētku depresija var pamodināt bezjēdzīgas eksistēšanas un skumju noti. Iemesls tam var būt neapmierinātība ar savu dzīvi – daru ne to, ko vēlos, dzīvoju ne ar to cilvēku, ar kuru gribētos vai vispār – viss ir ne tā, nedzīvoju savu dzīvi!