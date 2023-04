Drīzumā mamma varēs pati izņemt bērniņu! Ģimenei draudzīgas iespējas ķeizargriezienā

"Tagad es paveru muskulīšus kā aizkariņus, tagad eju pakaļ bērniņam, tagad piedzima galviņa, un nu dzimst pleciņš," šādi ķeizargrieziena operācijas laikā ginekoloģe Dina Ceple katru savu soli stāsta mammai, lai viņa vismaz audiāli piedalītos notiekošajā. Ja mazajam viss ir labi, pēc mirkļa viņu uzliek mammai uz kailām krūtīm, vēl operācijas laikā. Gatavojoties ķeizargrieziena operācijai (turpmāk – ķeizargrieziens), ir vairākas lietas, kā var gatavoties ģimene un ko var jautāt operācijas komandai, lai pieredze ķeizargriezienā un pēc tam būtu bērniņam un ģimenei draudzīgāka. Sākot no pašas izvēlētas mūzikas līdz mikrobioma nodošanai bērnam un – pat bērniņa izcelšanai (no pleciņiem) operācijas laikā, ko Rīgas Dzemdību namā (RDN) sola kā iespēju pavisam drīz.

"Kopumā Latvijā – un arī pasaulē – mums vēl ir vieta izaugsmei, lai varētu dzimstošajam cilvēkam un viņa māmiņai ķeizargrieziena pieredzi veidot pēc iespējas draudzīgāku," saka Ceple, ginekoloģe Siguldas slimnīcā un mājdzemdībās. Viņa izklāsta dažas no iespējām, kā šo satikšanos padarīt harmoniskāku. "Delfi" jautā arī lielāko dzemdību iestāžu pārstāvjiem, cik reāli šīs iespējas būtu īstenot viņu pārstāvētajos stacionāros.

Pirmais, ko iesaka dzemdību speciāliste, – izzināt, kā notiek ķeizargrieziens, noskatoties to, piemēram, vietnē "YouTube". "No vienas puses, tas varētu būt biedējoši, no otras puses, tā ir arī sava veida izzinoša, pieņemoša attieksme par to, kas notiks ar tavu ķermeni. Video var ieraudzīt, ka tiek pavērti vēdera muskuļi, pārgriezta dzemde un ka rēta tikai ārēji izskatās horizontāla zem biksīšu līmeņa."