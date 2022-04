Dzelzs uzsūkšanās organismā: veicinošie un traucējošie faktori

Ja tev ir konstatēts dzelzs trūkums organismā, visticamāk, ģimenes ārsts būs ieteicis palietot dzelzi saturošus preparātus, taču, lai varētu just to efektivitāti, ļoti būtiska ir to pareiza lietošana.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Klīniskā farmaceite Inese Sviestiņa Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā "Revidents" vieš skaidrību par to, vai dzelzs preparātus tik tiešām nav ieteicams lietot kopā ar piena produktiem un kas vēl jāņem vērā, lai dzelzs mūsu organismā uzsūktos labāk.

Lai no iegādātajiem vitamīniem vai minerālvielām būtu jūtams efekts, svarīgi ir tos pareizi lietot. Galvenās norādes, protams, ir uz produkta iepakojuma.

Taču, piemēram, pastāv uzskats, ka, lietojot dzelzs medikamentus, būtu jāizvairās no piena produktiem, jo tajos esošais kalcijs kavē dzelzs uzsūkšanos. To apstiprina arī Sviestiņa: "Jā, ar pienu kopā labāk nevajadzētu. Nevajadzētu arī ar kofeīnu saturošiem līdzekļiem, jo tie tieši tāpat traucē uzsūkšanos. Varat dzert kafiju, tēju, bet nedzeriet to vienlaicīgi ar dzelzs tableti vai šķīdumu. Dzeriet to pēc noteikta laika – vismaz pēc kādām divām stundām."

Eksperte arī mudināja dzelzi saturošus preparātus lietot kopā ar skābām vielām, piemēram, citrusaugļiem, kas veicinās šīs minerālvielas uzsūkšanos organismā.

Sviestiņa arī norādīja, ka pienācīgu vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanos organismā var kavēt smēķēšana un alkohola lietošana.

"Revidents" ir izzinošs raidījums, kas katru nedēļu revidē un risina dažādus sadzīviskus, praktiskus un ikdienā noderīgus jautājumus. Raidījums LTV 1 ēterā tiek pārraidīts pirmdienās pulksten 18.55.