Dzemdības bez sāpēm. Kas jāzina sievietēm par pieejamo bezmaksas atsāpināšanu

Epidurālā analgēzija (EA) ir iespēja atvieglot dzemdību sāpes. Kopš 2022. gada 1. augusta Latvijā tā ir pieejama dzemdībās bez maksas un pēc sievietes vēlēšanās (agrāk tā bija bezmaksas tikai, ja atbilda medicīniskām indikācijām). Iespēja to izvēlēties dzemdībās ir ļoti svarīga, vienlaikus ir labi, ja šī izvēle ir informēta, t.i., izsvērta, ar zināšanām arī par iespējamajām blakusparādībām un riskiem. Skaidrojam, kas jāzina, pirms pieņemt lēmumu par EA izmantošanu dzemdībās, kā tā var palīdzēt un kādas var būt sekas, un ko par to saka mediķi un pētījumi.



Iesniedzot Saeimā iniciatīvu par bezmaksas EA, tā bija savākusi 10 000 balsu vietnē manabalss.lv.

No 2022. gada valdība no budžeta izdalīja vairāk nekā 1,3 miljonus eiro, tātad šo atsāpināšanu var saņemt 7390 sievietes. Salīdzinājumam agrāk EA pēc pašu vēlēšanās Rīgas Dzemdību namā maksāja 285 eiro, bezmaksas to deva tikai pēc medicīniskām indikācijām vai pēc vēlēšanās nepilngadīgām dzemdētājām.

Kas ir epidurālā analgēzija

Ir divu veidu epidurālā atsāpināšana – anestēzija (kas bloķē jūtīgumu, kā arī par kustībām atbildīgos nervus) un analgēzija (samazina sāpes un mazāk bloķē par kustībām atbildīgos nervus, jūtīgums pēc tās ir individuāls). Dzemdību atsāpināšanai Latvijā parasti izmanto otro variantu. Bieži vien nemedicīniski to dēvē par "epidurālo anestēziju" un izmanto abreviatūru "EA", ar to domājot gan anestēziju, gan analgēziju vai to kombināciju.

Vēl ir spinālā anestēzija, kas pēc tehnikas ir līdzīga, bet iedarbojas ātrāk. Kā arī kombinētā anestēzija – spināli epidurālā. Dzemdībās šos anestēzijas veidus izmantot retāk, piemēram, ķeizargrieziena operācijas laikā.

Pirms procedūras anesteziologs piemeklē medikamentu devu un kombināciju, atkarībā no individuālās situācijas. Parasti Latvijā izmanto vietējos anestētiķus kombinācijā ar opiātiem nelielās devās.

EA un iespēja kustēties

Iespējas kustēties, saņemot EA, saglabājas, bet var būt arī ierobežotas. Protams, anesteziologi aprēķina medikamentu devu katrā konkrētajā situācijā, bet tas, kāds kustīgums saglabāsies ķermeņa lejasdaļā, ir atkarīgs ne tikai no devas un medikamentu koncentrācijas, bet arī no individuālas reakcijas.