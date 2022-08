Dzemdību stāsts: nevienos kursos neiemācīsies pareizi laist pasaulē mazuli

Pulksten deviņos no rīta slimnīcā beidzās maiņa, tādēļ nākamā apskate man jau bija gaidāma pie vecmātes, kas man arī pieņemtu dzemdības. Cik atceros, sieviete bija ārkārtīgi jauka. Vai nu ar laiku, vai ar svecīšu palīdzību, bet sāpītes sāka pastiprināties. Ap pulksten 8.30, kad mūs aicināja nākt pakaļ brokastīm, ēšana man vairs ne tuvu nebija prātā. Aizsūtīju vīru pateikt, ka tomēr gribēšu "puisi ar adatu" – epidurālo anestēziju. Bija pagājušas jau gandrīz septiņas stundas, un es sapratu, ka es varētu būt pārāk nogurusi, ja sāpītes vēl pieņemsies spēkā un process prasīs vairākas stundas. Domāju vien par to, lai beigās man būtu spēks palīdzēt mazajam tikt ārā. Anesteziologu man piesolīja pēc nākamās apskates – tātad pēc pulksten deviņiem. Apskatē secināja – pieci centimetri. Nē, ja pusceļš jau ir tik sāpīgs, man noteikti nebūs spēka beigās aktīvi strādāt. Izrādās, tāds ir mans sāpju slieksnis. Atnāca māsiņa, paņēma analīzes, un tad sekoja kādas divdesmit smagas minūtes, kamēr anesteziologs tika galā ar otru māmiņu, kas arī tobrīd bija procesā.

Anesteziologs – fantastisks, jauns vīrietis, mati zirgastē, ja nemaldos, arī auskars. Un ārkārtīgi pozitīvs. Un arī man iedeva savu pozitīvisma devu. Beigās, kad epidurālā anestēzija jau bija iedurta, abi bijām tik priecīgi, ka viņš atzina: "Negribu iet uz to apendicīta operāciju, palikšu te, te ir tik priecīgi!" Jā, epidurālā anestēzija man dāvāja apmēram divas svētlaimes stundas. Runājāmies ar vīru, kad nāca kontrakcija, es turpināju elpot, kā bija mācīts kursos, bet nejutu neko, kas mani mocītu. Siltums kājās un laime par gaidāmo satikšanos. Pēc pāris stundām gan atkal sāku kaut ko just, tādēļ lūdzu, lai vīrs apjautājas par papilddevu. Atnāca vecmāte, šoreiz cita, jaunāka meitene, kam pat nepaspēju uzzināt vārdu. Paskatījās atvērumu – gatavs, pilni desmit centimetri, un no anestēzijas jēgas vairs nebūtu.

Jaunā vecmāte palika pie manis visu atlikušo laiku. Mazais gan vēl bija augstu, bet mēs gaidījām kopā. Centos klausīt, ko viņa saka – pozas, elpošanu – visu. Palīdzējām mazajam nākt. Mans lielais pārsteigums – nevienos kursos nevar iemācīties pirmo reizi dzemdēt . Tām sajūtām sagatavoties nevar. Mana vienīgā sāpe saistībā ar puikas dzimšanu – es nebiju gatava šim pārsteigumam. Laikam kādu laiku vēl nožēlošu savus "es nevaru" gan lejup slīdēšanas, gan pēc tam spiešanas laikā. Es varēju. Es tikai nemācēju, nesapratu. Un lielais pārsteigums par visu, par tām "īstajām" sajūtām man laikam neļāva atrast tos muskuļus, ar kuriem palīdzēt mazajam. Pusotru stundu pēc tam, kad man konstatēja pilnu atvērumu, pulksten 13.25 skaistā, saulainā marta dienā piedzima mūsu puika. Liels, cik es sapratu, – 55 centimetri, 3775 grami. Bet bezgala mīļš, silts, uzreiz tika uzlikts man uz punča. To sajūtu ar mazo "kukurznīti", ko beidzot ar vīru bijām sagaidījuši, ne ar ko nevar salīdzināt. Pēc visiem maniem "es nevaru" tajā brīdī es atzinu – es to darītu vēlreiz. Noteikti.

Pārējais man nu jau ir mazliet kā miglā tīts. Gan šūšana, jo beigās man palīdzēja gan vecmātes, šķiet, pat divas, gan ārste, kas arī laikam veica iegriezumu, gan mazā svēršana, mērīšana. Es biju dabūjusi viņu sev uz vēdera, apvijusi rokas apkārt. Kamēr mazais nebija pie manis, es vēroju viņus abus ar vīru. Bērnu daktere, ko abi ar vīru jau labu laiku pazīstam personīgi (man bija liels prieks un pārsteigums viņu ieraudzīt), apskatīja mazo, tad atdeva man. Un mēs turpinājām baudīt mazo, zilacaino laimīti. Stāsts sanāca garš. Bet ir pagājis mēnesis, ir apkopotas gan domas, gan emocijas.

Un ir nākušas dažas atziņas: tas ir dabisks process, un mēs visas to varam. Jautājums ir par to, cik gatavas mēs tam esam un cik izturīgas savā raksturā. Es laikam biju drusku mazāk gatava, drusku mazāk izturīga. Man nav neviena slikta vārda, ko teikt par slimnīcas personālu. Ne par iegriezumu, ne svecītēm, ne oksitocīnu, ko man iedeva paralēli epidurālai anestēzijai, lai nepazustu kontrakcijas, ne par dakteres spiešanu man uz vēdera, jo man pašai nesanāca. Viņi visi mums abiem ar mazo palīdzēja. Tātad tā vajadzēja. Paldies!

Katra stāsta beigās autore uzdod katrai mammai divus vienādus jautājumus. Lūk, šie jautājumi un šeit – Susura mammas atbildes.



Ko tu ieteiktu tiem, kas šobrīd gatavojas dzemdībām?



Būt iekšēji mierā ar sevi un mazo. Tas ir galvenais.

Kas no apkārtējo personu teiktā vai darītā tev visvairāk palīdzēja un lika justies labāk dzemdību un pēcdzemdību periodā?



Viss, ko teica un darīja vīrs, kā viņš palīdzēja ar savu klātbūtni.