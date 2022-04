Dusmas, skumjas, bailes, bezspēcība, naids... Ir tik daudz emociju, bez kurām mēs labprāt iztiktu. Tās ir nepatīkamas un nereti tiek uzskatītas par sliktām un nevēlamām, par tādām, ko just nevajadzētu. Bet mēs tās jūtam, un, izrādās, labi, ka tā.



Par to, kāpēc mēs mēdzam šķirot emocijas labajās un sliktajās, kāpēc mums vispār ir jāsajūt tas, ko mēs negribam, un kā iemācīties likt emocijām strādāt savā labā, podkāstā "Laimes laboratorija" runāju ar psihoterapeitu Andri Veselovski. Tāpat pievērsāmies arī jautājumam par to, kā rīkoties laikā, kad kara Ukrainā dēļ var šķist – negatīvā ir tik daudz, ka ar šīm emocijām tikt galā gandrīz nav iespējams.

Sarunu iesākām ar jautājumu par to, kāpēc cilvēkam vispār ir emocijas un kāda tām jēga. "Emocijas ir bioloģiska reakcija," skaidro Andris, "un šī reakcija ir gan ķermenī – mēs to varam sajust –, gan prātā." Funkciju tām ir ļoti daudz, un katra veic savu uzdevumu, piemēram, bailes brīdina par briesmām, bet dusmas par to, ka kaut kas nepatīk un ir nepieciešams spēks pretuzbrukumam.