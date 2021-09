Gulēšana ar ausu aizbāžņiem – plusi un mīnusi

Satiksme, krācošs partneris vai raudošs mazulis blakus dzīvoklī – ir tik daudz iemeslu, kādēļ nevaram izgulēties pietiekami labi. Šādās situācijās ausu aizbāžņi var kalpot kā glābējs, lai no rīta pamostos nevis ar īgnumu un dusmām, bet ar mundrumu acīs un labu garastāvokli.

Kvalitatīvāks miegs, labāka veselība



Saskaņā ar 2014. gadā veikto pētījumu, vides troksnis ir galvenais miega traucējumu cēlonis, tāpat tika konstatēts, ka vides trokšņi ir saistīti ar miegainību dienas laikā, samazinātu labsajūtu, traucētu kognitīvās uztveres un darbības traucējumiem, kā arī aizkaitināmību. Intensīvas satiksmes troksnis nakts laikā palielina hipertensijas, sirds slimību un insulta risku, tādēļ ir ieteicams pēc iespējas izvairīties no vides radītajiem trokšņiem – ne tikai, lai labāk izgulētos, bet uzlabotu kopējo veselību un novērstu citu slimību risku, norāda portāls "Livestrong.com".

Savukārt portāls "Healthline" norāda, ka 2012. gadā veiktajā pētījumā atklāts, ka slikts miegs var radīt lielāku iekaisuma risku un sliktāku imūnsistēmas darbību.

Ilgstošs miega trūkums un nekvalitatīvs miegs naktīs var palielināt iespējamību sasirgt ar hroniskām slimībām, piemēram:

diabēts;

sirds slimības;

aptaukošanās;

depresija.



Kvalitatīva miega trūkums, protams, būtiski traucē ikdienas aktivitāšu veikšanu un kopējo labsajūtu, taču tas var būt arī bīstams cilvēka veselībai, piemēram, cilvēkiem, kuriem ikdienā jāvada auto. Pieaugušam cilvēkam naktīs nepieciešamas vismaz septiņas līdz deviņas miega stundas, savukārt bērniem var būt nepieciešamas vēl vairāk miegā pavadītas stundas, norāda Slimību profilakses un kontroles centrs. Tādēļ cilvēkiem, kuri saskaras ar miega traucējumiem vides faktoru dēļ, ausu aizbāžņi var būt veids, kā izvairīties no nekvalitatīva miega radītajām sekām, nemainot dzīvesvietu.

Vai to lietošana ir droša?

Pētījumi pierāda, ka ausu aizbāžņu lietošana miega laikā ir drošs un pieņemams veids, kā uzlabot miega kvalitāti. Ausu aizbāžņu lietošana var palielināt melatonīna izdalīšanos organismā. Melatonīns jeb miega hormons palīdz mums iemigt – visaktīvāk tas tiek ražots trīs līdz piecas stundas pēc tumsas iestāšanās. Salīdzinot ausu aizbāžņus ar citiem iemigšanu veicinošiem līdzekļiem, tie rada vismazāk blakusparādību. Piemēram, lietojot gan bezrecepšu, gan ārsta izrakstītos medikamentus, iespējami reiboņi un miegainība dienas laikā.

Tomēr jāņem vērā, ka regulāra ausu aizbāžņu lietošana var izraisīt pārlieku ausu sēra uzkrāšanos un sēra korķa izveidošanos. Ausu sērs ir kā dabisks aizsarglīdzeklis – tas spēj nomākt gan baktēriju, gan sēnīšu dzīvotspēju, pasargā ausi no svešķermeņu iekļūšanas un dabiski mitrina auss eju. Laika gaitā sērs tiek virzīts ārā no auss ejas, taču, ja cilvēks ikdienā lieto ausu aizbāžņus, sērs var tikt iestumts atpakaļ auss ejā un izveidot sēra korķi. Pētījumā noskaidrots, ka regulāra ausu aizbāžņu lietošana var stimulēt arī sēra dziedzeru darbību, izraisot pārlieku sēra veidošanos, tā laika gaitā var veidoties sēra korķi. Par to esamību var liecināt ausu sāpes, slikta dzirde, spiediena sajūta un galvas reiboņi. Tāpat ausu aizbāžņi var izraisīt arī ausu infekcija gan ausu sēra uzkrāšanās dēļ, gan arī baktēriju dēļ, kas mīt uz pašiem ausu aizbāžņiem. Ausu infekcijas ir sāpīgas, un to neārstēšana var radīt nopietnas veselības problēmas, piemēram, dzirdes pasliktināšanos vai zudumu.

Trīs visbiežākās lietošanas kļūdas

Ausu aizbāžņu ievietošana pārāk dziļi ausī. Sāpes ausīs var būt signāls, ka ausu aizbāžņi berzējas pret dzirdes kauliņiem. "Kad kaut kas pieskaras auss kanāla dziļākajai daļai, sajūtas ir ļoti nepatīkamas," portālam "Livestrong.com" norāda neiroloģe Elina Kari, atgādinot, ka ausu aizbāžņus ir paredzēts ievietot tikai auss ejas priekšējā trešdaļā.

Sāpes ausīs var būt signāls, ka ausu aizbāžņi berzējas pret dzirdes kauliņiem. "Kad kaut kas pieskaras auss kanāla dziļākajai daļai, sajūtas ir ļoti nepatīkamas," portālam "Livestrong.com" norāda neiroloģe Elina Kari, atgādinot, ka ausu aizbāžņus ir paredzēts ievietot tikai auss ejas priekšējā trešdaļā. Ausu aizbāžņu izvēle. Ir trīs ausu aizbāžņu veidi: vaska, silikona un putu. Vaska ausu aizbāžņi ir viegli pielāgojami auss ejas izmēram, turklāt tie ir arī ūdensizturīgi, tādēļ ar tiem droši var doties arī peldēt. Silikona ausu aizbāžņu priekšrocība ir tā, ka tos var lietot arī atkārtoti, tomēr šis materiāls nav pats ērtākais, lai naktī sev garantētu kvalitatīvu miegu – it īpaši, ja mīli gulēt uz sāniem. Mīkstāki silikona ausu aizbāžņi darbojas līdzīgi iepriekšminētajiem vaska, pielāgojoties auss ejas izmēram. Putu ausu aizbāžņi ir mīksti, labi pieguļ auss kanālam un gulēšanas laikā traucē vismazāk, tomēr to porainais materiāls padara tos par labu vidi baktērijām, tādēļ tos nepieciešams mainīt daudz biežāk, nekā iepriekšminētos variantus.

