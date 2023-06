Ja atbildīga alus baudīšana nav izdevusies – 10 risinājumi pašsajūtas atgūšanai

Neraugoties un daudzajiem, vērtīgajiem padomiem par alkohola lietošanu, kaitīgumu, samērīgumu un tā tālāk, lustīgā Jāņu svinēšana tomēr ir beigusies ar toksikozi jeb paģirām. Tā kā zinātne līdz šim nav izgudrojusi brīnumzāles skādes atrisināšanai, te būs daži praktiski padomi simptomu mazināšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vājums, nogurums, galvassāpes, sausa mute, kuņģa darbības traucējumi un miglaina atmiņa, šo blakņu "komplektu" mēdz dēvēt par paģirām, kaut pareizāk būtu dēvēt par saindēšanos, stāsta "Mēness aptiekas" farmaceite Juta Namsone. Pārāk liela alkohola, tai skaitā alus, deva saistāma ar trim atbildes reakcijām organismā – iekaisumu, dehidratāciju, miega traucējumiem.

Savukārt "Veselības centru apvienības" sertificētā uztura speciāliste Anita Baumane mudina apzināties, ka tam, kas tiek ēsts (un, vai vispār ēsts!), pirms tiek lietots alkohols, arī ir nozīme. "Pirms alkohola lietošanas jāpaēd, jo tukšā dūšā alkohols uzsūcas ātrāk. Būtu jāpārliecinās arī, ka esat pietiekami padzēries ūdeni, jo alkohols, un jo sevišķi alus, liek urinēt vairāk kā parasti, iztukšojot ķermeņa šķidruma rezerves un veicinot paģiru smagumu.

Ūdens, ūdens un vēlreiz ūdens



Alkohols darbojas kā diurētiķis. Dažu stundu laikā pēc četru alkoholisko dzērienu devām, iespējams izvadīt pat litru urīna. Lai gan pilnībā sekas nenovērsīs , šķidruma uzņemšana, padzeroties ūdeni vai citu bezalkoholisku šķidrumu, ir svarīga.

Pilnībā atspēkots ir viens no populārākajām paģiru ārstēšanas mītiem, kas ir "paģiru lāpīšana" ar alkoholu. Tā uz brīdi var sniegt atvieglojumu, taču ilgtermiņā stāvoklis tikai pasliktināsies.

Sporta dzērieni



Sporta izotoniskie dzērieni satur minerālvielas, ko sauc par elektrolītiem, piemēram, nātriju, kāliju, magniju un kalciju, un ir paredzēti, lai palīdzētu papildināt zaudētās barības vielas un ātri rehidratētu organismu. Tie arī paaugstinās glikozes un nātrija līmeni asinīs, palīdzot muskuļu šūnām uzņemt un izmantot ūdeni.

"Ja sporta dzēriena nav, dzeriet ūdeni un ēdiet produktus, kuru sastāvā ir elektrolīti, piemēram, sāļie cepumi vai vidēji lielu banānu, vārītus spinātus, mandeles, ar ūdeni bagātus produktus – arbūzu, gurķus. Ja paģiras pavada ar vemšana, šiem produktiem (pirms ēšanas) jāuzkaisa sāli," iesaka Anita Baumane.

Vitamīni enerģijai



Daži paģiru simptomi rodas vitāli nepieciešamu barības vielu trūkuma dēļ. Farmaceite Juta Namsone skaidro: "C un B12 vitamīna rezerves īpaši ietekmē alkohola lietošana. Pētījumi liecina arī par saistību starp alkohola lietošanu un novājinātu imūnsistēmu, kas pasliktina organisma aizsargspējas. Vielu trūkumu var papildināt ar piemērotu uzturu. Olas ir lielisks enerģiju ražojošā B vitamīna avots, papildinot tās ar tītara fileju un pilngraudu galeti. Savukārt C vitamīns iegūstams, piemēram, ar brokoļiem, apelsīniem, sarkano papriku, kivi un zemenēm."

Cukurs

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma



Alkohols var ietekmēt cukura līmeni asinīs, kas var veicināt tādas intoksikācijas sekas kā nogurumu, aizkaitināmību un vājumu. Uzkodas, kurās ir daudz ogļhidrātu un cukuru, var paaugstināt cukura līmeni asinīs un sniegt tūlītēju enerģiju. Tomēr tikpat labi cukurs var arī kaitēt (liels kaloriju daudzums!). Vēlamāks būtu vistas buljons ar pilngraudu nūdelēm un dārzeņiem, kas satur vitamīnus, šķiedrvielas un ogļhidrātus.

Pat zāļu tējas



Dažiem cilvēkiem paģiru izraisīta trauksme var būt emocionāli tikpat apgrūtinoša kā fiziski paģiru simptomi. "Lai gan trūkst pārliecinošu pierādījumu par zāļu tēju spēju mazināt paģiras, tā tomēr nav slikta doma," saka farmaceite. Nomierinošas zāļu tējas var palīdzēt aizmigt un mazināt kuņģa darbības traucējumus.

Pretiekaisuma līdzekļi



Pētījumi liecina, ka organisma cīņa ar izdzerto alkoholu rada skaidru imunoloģisku reakciju, izraisot citokīnu (olbaltumvielas, kuru mērķis ir palīdzēt organismam atgūties, bet tie arī veicina simptomus pēc pārmēru iedzeršanas) izdalīšanos.

"Pret sāpēm var lietot bezrecepšu nesteroīdos pretiekaisuma pretsāpju līdzekļus (piemēram, ibuprofēnu, naproksēna nātriju vai aspirīnu). Taču šie medikamenti var kairināt kuņģi, tāpēc nelietojiet tos, ja sāpes ir vēderā vai kuņģa zonā un nekādā gadījumā tad, ja ārsts ir aizliedzis," skaidro Juta Namsone un iesaka izvairīties no acetaminofēna jeb paracetamola, jo tas, tāpat kā alkohols, tiek metabolizēts aknās, un retos gadījumos var būt ar toksisku ietekmi.

Ingvers pret sliktu dūšu



Ingvers ir viens no labākajiem dabiskajiem līdzekļiem kuņģa darbības traucējumu mazināšanai, kas bieži vien ir paģiru simptoms. Tiek uzskatīts, ka ingverā esošie ķīmiskie savienojumi var mazināt kuņģa sāpes un palīdz gremošanas darbībai. Tāpēc, lai nomierinātu kuņģi, uzvāriet ingvera tēju vai, ja spējat, grauziet svaigu ingveru.

Paģiras var izsvīst



No visiem iespējamajiem un populārajiem mājas līdzekļiem, vingrošana ir viens no labākajiem, jo kustības paātrina skābekļa plūsmu smadzenēs un palielina garastāvokli uzlabojošo hormonu daudzumu, kā arī veicina sārņu izvadīšanu no organisma. Tomēr vingrojumiem paģiru laikā jābūt ar zemu vai vidēju intensitāti, jo intoksikācija negatīvi ietekmē izziņas spējas, motoro kontroli un koordināciju.

Atpakaļ gultā



Daudzi paģiru simptomi ir saistīti ar sliktu miegu pēc alkohola lietošanas. Alkohols var likt justies miegainam, tomēr tas negatīvi ietekmē miega kvalitāti, proti, tie, kuri iedzēruši par daudz un "atslēdzas", neaizmieg dziļā un produktīvā miegā, kas ir svarīgs, lai atjaunotos. Šāds miegs atpūtu nesniegs. Alkohols izjauc diennakts ritmu un ietekmē miega ciklu. Slikts miegs ir saistīts ar aizkaitināmību un depresiju, un alkohols, kas ir emocijas nomācošs līdzeklis, var saasināt šīs sekas.

Palīdzība aptiekā



Bieži vien pēc kārtīgas izpriecāšanās un negausīgas alkohola lietošanas cilvēkiem ir kauns meklēt palīdzību aptiekā, prognozējot, ka saņems nosodījumu. "Gribu iedrošināt ikvienu sliktas pašsajūtas gadījumā, neslēpjot tās cēloni, vērsties pie mediķiem, tai skaitā – farmaceitiem tuvējā aptiekā. Saņemsiet ieteikumus un palīdzīgi medikamenti būs pieejami uzreiz. Aptiekā būs vienuviet iegādājams teju vai viss iepriekšējos punktos nosauktais, kā arī daudzi citi preparāti," uzsver Juta Namsone.