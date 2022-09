Kā atšķirt depresiju no slikta garastāvokļa un kas palīdzēs pārvarēt šo stāvokli

Kad brīvdienas un vasara ir beigusies, un saule debesīs redzama īsāku laiku, skumjas, slikts garastāvoklis un enerģijas trūkums var būt raksturīgi. Tomēr daži rod spēku piecelties, staigāt, darīt ierastos darbus un izbaudīt pat sīkumus, bet citi krīt arvien dziļāk skumju purvā, līdz beidzot bez palīdzības no tā izkļūt kļūst neiespējami. Depresijai nerūp gadalaiks, darbs, finansiālais stāvoklis vai ģimenes stāvoklis. Kā pastāstīja psiholoģe un psihoterapeite Inga Juodkūne, svarīgi laikus pamanīt un meklēt palīdzību. Kādas ir depresijas pazīmes un kā rīkoties, ja tās pamani.

Cik bieži depresija tiek minēta kā pašnāvības iemesls?

Es teiktu, ka depresija nav nekas neparasts un tā tiek saistīta ar nozīmīgu pašnāvību cēloni. Vēlos arī pieminēt, ka ir smagi piedzīvot pašnāvības domas, jo tās nomoka ilgstoši un grūti. Viens no smagas depresijas simptomiem ir domas par nāvi, pašnāvības plānošana. Depresija ir viena no visizplatītākajām garīgās veselības problēmām ES valstīs. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem katru gadu aptuveni 25 procenti Eiropas pilsoņu cieš no depresijas vai citiem trauksmes stāvokļiem. Cilvēkiem ar depresiju ir 20 reizes lielāka iespēja izdarīt pašnāvību nekā bez depresijas. Pētījumi liecina, ka sievietēm depresija tiek diagnosticēta nedaudz biežāk nekā vīriešiem. Tomēr depresija nav pašnāvība. Pašnāvību ne vienmēr izdara cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem. Sevi nogalina cilvēki, kas pārdzīvo krīzi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi runāt par veselības uzlabošanas pasākumiem.

Kādi ir biežākie iemesli, kāpēc sievietes cieš no depresijas? Kādos gadījumos ir lielāka apdraudētība?

Saskaņā ar biopsihosociālo modeli, depresiju izraisa sarežģīta sociālo, psiholoģisko un bioloģisko mainīgo kombinācija. Lielākoties depresijai nav viena iemesla, un cilvēks nekļūst nomākts pēkšņi, "vienas nakts laikā". Tas ir pakāpenisks process, ko ietekmē cilvēka bioloģija, pieredze, prasmes tikt galā ar izaicinājumiem, kas rodas, un vide, kurā viņš dzīvo.

Kas attiecas uz sievietēm, pētījumi liecina, un es redzu praksē, ka depresijas risks pieaug vientuļajām mātēm, vecāka gadagājuma sievietēm, kuras dzīvo vienatnē, zaudējot darbu vai ar zemiem finansiāliem ienākumiem. Tāpat sievietēm pēc bērna piedzimšanas ir risks saslimt ar pēcdzemdību depresiju.



Vai ietekmē arī gadalaiki – varbūt rudenī pieaug saslimšanu skaits?

Ir dažādas depresijas formas. Tāpēc ilgstoša skumja, nomākta noskaņojuma norakstīšana uz enerģijas trūkumu un laikapstākļiem, dažkārt ir nepareiza un pat kaitīga. Depresiju klīniski iedala vieglā, vidēji smagā un smagā. Tā var būt gan ar domām par pašnāvību un mēģinājumiem to īstenot, gan bez domām un darbības. Depresija var būt sezonāla, kad simptomi parādās rudenī un ziemā, kad dienasgaismas stundas ir īsākas. Tā var būt bipolāra, citādi pazīstama kā mānijas depresija, kad mijas mānijas un depresijas epizodes. Var minēt arī pēcdzemdību depresiju, maskētu depresiju, kas izpaužas pārsvarā fiziskās sāpēs, un ilgstošu depresiju – distīmiju.