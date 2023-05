Kā būt produktīvai 'pūcei' un iekļauties darba laikā no deviņiem līdz pieciem

Korporatīvajā pasaulē un līdz ar to arī citās jomās, ir pieņemts, ka darba stundu normai jābūt no deviņiem līdz pieciem pēcpusdienā. Un, ka veiksmīgākie un produktīvākie ir tie cilvēki, kuri mostas vēl agrāk un vēl pirms darba pamanās nodoties fiziskajām aktivitātēm, un pat ilgiem skaistumkopšanas rituāliem. Bet ko darīt cilvēkiem – pūcēm – kuriem sākt dienu saulei lecot, sagādā mokas un ciešanas? Pat nemaz nerunājot par produktivitāti, kas pieaug saulei rietot.

Kādam šī klasiskā norma ir piemērota un viņi pamostas enerģiski, spirgti un gatavi līdz elkoņiem mesties darbā, un pienākumos. Tomēr citiem, šis grafiks ir tālu no ideāla – viņi mostas cik vēlu vien ir iespējams, pirmās darba stundas aizrit kā miglā, ir viegli aizkaitināmi un par kvalitatīvu darba izpildi var aizmirst. Par laimi, ir arī alternatīvas pieejas, kas sola pielāgot dzīvi atbilstoši individuālajam diennakts ritmam, veicināt produktivitāti un garīgo veselību.

Enerģijas svārstību reģistrs

Sava ideālā darba, dzīves grafika izstrādē (vai vismaz ar mērķi birojā ierasties laikus) pirmais solis būs kontrolēt savas enerģijas svārstības ikdienā, visas dienas garumā. Lai gan parasti pūces jutīsies nogurušas no rīta un mundrākas darba dienas beigās, tas neattiecas uz visiem. Tādēļ ir vērtīgi reģistrēt (piemēram, viedtālruņa piezīmēs) laiku – cikos produktivitāte ir pieaugusi, cikos vēlme pēc sabiedrības, kuri ārējie apstākļi to visu (un citu) ir ietekmējuši. Pietiks ar to, ka šīs atzīmes tiks veiktas ik pa divām stundām, lai vienas vai vairāku nedēļu nogrieznī konstatētu līdzības laikos un notikumos.

Bioritms

Tas, ka cilvēkus nevarot iedalīt tikai cīruļos un pūcēs, ir akcentējis psihologs, miega ārsts Mihaels Breuss grāmatā "The Power of When" un aprakstījis četrus cilvēku tipus – lauvu, lāci, vilku un delfīnu. Un, lai precizētu vai pūce patiešām ir pūce (un tādējādi, atrast piemērotāko miega grafiku), noderēs šie enerģijas svārstību pieraksti. Lauva ir "putniņš", kas mostas agri un jau tad ir ar lielāko enerģijas pieplūdumu, kas mazinās dienas beigās. Lāča enerģija aust un riet līdz ar sauli, un tāpēc viņi ir tradicionālā deviņi līdz pieci grafika ideālie darbinieki. Vilks skaitās pūces simbols. Šie cilvēki mostas vēlāk, vēlāk dodas pie naktsmiera, un viņu produktīvākās dienas stundas ir tieši tad, kad ir atgriezušies mājās no darba. Visbeidzot, delfīni ir tie, kuri nemēdz sasniegt dziļā miega stāvokli, ir bezmiega nomocīti un, kuriem noteikti piemēroto grafiku ir īpaši sarežģīti.

Grafiks atbilstoši ritmam

Noskaidrojot individuālo enerģijas ritmu, kad tas sasniedz maksimumu un minimumu, šos laikus ir jācenšas izmantot savā labā. Piemēram, rīta stundās laiks jāvelta vienkāršiem uzdevumiem (e – pastu rakstīšana, dienas plānošana un citi), kad enerģija ir modusies, var ķerties klāt būtiskākiem un sarežģītākiem uzdevumiem. Minētais attiecas arī uz personīgo dzīvi. Nevis žāvāties un piespiest sevi sportot, bet gan šo aktivitāti (gan lauvas, gan lāču tipam) ir jāpārceļ uz vēlāku pēcpusdienu, vakaru. Arī mājas solis. Nav nozīmes, kad vide tiek uzkopta un sagatavotas maltītes nedēļai, galvenais, ka tas tiek izdarīts un darīts bez mokām.

Neklusēt

Apzinoties, ka dienas sākumā prāts darbojas gausāk, šo informāciju ir vērsts paust arī kolēģiem. Atzīstoties, ka ir nepieciešams zināms laiks produktivitātes potenciāla sasniegšanai, paaugstinās iespēju, ka citi ar to rēķināsies un nevis skaidros personu kā rupju, neiecietīgu, neieinteresētu vai slinku. Un ar jautājumiem, idejām un priekšlikumiem vērsīsies vēlāk kā tūdaļ pēc ierašanās birojā.

Neizlaist rīta rituālus

Lai maksimāli paildzinātu laiku miegam, ir vilinoši atlikt modinātāju līdz pēdējai minūtei un tad skriet pa galvu, pa kaklu. Tomēr, mosties bez stresa un trauksmes ir viena no pirmajām nepieciešamībām, lai dienu nesabojātu jau pirmajā stundā. Lai arī ir sajūta kā būt pusmiegā, dod laiku sev sakopties, pagatavot brokastis, nobaudīt kafiju. Šie mazie rituāli palīdzēs veidot pozitīvu attieksmi pret dienu un, to darot, arī lēnām un baudpilni pamosties.

Elastīgs darba laiks

Ja ikdienas rituālos izmaiņas ir veiktas, bet vēl aizvien klasiskajā deviņi līdz pieci grafikā nevar iekļauties, iespējams, jāmeklē drastiskākas alternatīvas. Tā var būt strādāšana attālināti vai ar sev piemērotāko darba laiku (ja atbilst darba nozarei, vadības politikai), ārštata darbi, uzņēmums ar citu laika zonu. Neizmēģināsi, neuzzināsi.

Agra mošanās nav vienīgā panākumu atslēga



Cilvēki, kuri jau agrā rīta stundā sāk un pabeidz savus plānus, ierasti tiek uzskatīti par produktīviem un mērķtiecīgiem, taču jāsaprot, ka viena formula neattiecas uz visiem. Vienīgā atšķirība starp pūci un cīruli ir laika nogrieznis. Abi guļ līdzīgas stundas. Dēļ aplamā priekšstata par vienīgo, pareizo laiku, var rasties vainas sajūta, ka darbs tiek veikts, kad citi jau ir devušies pie miera. Nekas. Vakarā neizklaidējies viedtālrunī, neskaties televizoru, bet šo laiku izmanto atbilstoši savam enerģijas līmenim, tas ir, savā labā.