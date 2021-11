Kā gada tumšajā laikā justies labāk un pielāgoties procesiem dabā?

6. Pieaugušam cilvēkam vajadzētu spēt vadīt savas sajūtas. Ja nevar tumsu iemīlēt, var iemācīties to izmantot savā labā. Kā teicis kāds gudrais: labāk iedegt sveci nekā lamāt tumsu.

7. Reakcija uz ziemas laika maiņu par vienu stundu lielā mērā tomēr ir atkarīga no attieksmes. Ja koncentrējas uz neērtībām, adaptēties ir grūtāk. Protams, pastāv iespēja, ka kāds organisms patiešām pielāgojas ļoti lēni. Tad sākuma posma iemigšanai var ņemt palīgā melatonīnu.

Tikai pagaidu risinājums

"Mēness aptiekas" farmaceite Daiva Āboliņa skaidro, ka arī tad, ja kādu reizi neizdodas iemigt ierastajā laikā, tūdaļ nav jāķeras pie šī hormona tabletēm. Par iemigšanas problēmām būtu ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. "Melatonīna tabletei nav tūlītējs efekts, tādēļ to parasti lieto vienu divas stundas pirms gulētiešanas. Preparāts nerada atkarību, taču to nevajadzētu lietot mūžīgi – tas ir pagaidu risinājums un nedrīkst kļūt par pastāvīgu aizmigšanas uzlabotāju," saka farmaceite un piebilst, ka hormona līmeni var nedaudz paaugstināt arī ar pārtikas produktiem – valriekstiem, tomātiem, olīvām, rīsiem, miežiem, zemenēm, ķiršiem un govs pienu. "Nereti, lai rosinātu miegu, pirms gulēšanas iesaka izdzert glāzi piena. Varbūt tas var kļūt tumšo rudens un ziemas vakaru rituālu – iedegtas sveces un pārdomas par to, kā aizritējusi diena, dzerot glāzi piena?"

Ieklausīties sevī

Jāatzīst, ka dabas aktivitātes samazināšanās ir tikai tās daudzveidīgās dzīves redzamā daļa. Kokiem krīt lapas, taču saknes tiecas dziļāk zemē, zem velēnām dzimst jauni asni. Novembrī tiek likti pamati nākamā pavasara atmodai. Mums arī būtu jāspēj uz visu šo laiku paskatīties kā uz jauna sākuma pirmajiem soļiem. Mēs varam nostiprināt savas saknes – pilnveidoties, vēršot savu aktivitāti uz iekšu, sevi izzinot un bagātinot. Tad tumsai ir cita jēga. "Rudens, ziemas vakarus var veltīt noderīgām nodarbēm, kas veicina attīstību, piemēram, mācīties ko jaunu (ir tik plašas iespējas to darīt attālināti!), lasīt grāmatas, nodoties hobijiem – atrast to, kas sniedz gandarījumu, prieku, atbrīvo, relaksē ķermeni un prātu," turpina klīniska psiholoģe.

Dienas gaismas samazināšanās cilvēku tuvina sev. Iespējams, šādā situācijā patiešām var saasināties iekšējās problēmas – no tām noslēpties nevar. "Paliekot ar sevi viens pret vienu, svarīgi ir nenobīties. Nav tā, ka problēmas rada tumsa, tumsā tās kļūst pašam labāk pamanāmas, tādēļ šis tumšais laiks iespējami ir jāizmanto arī pašhigiēnai un pašterapijai," iesaka klīniskā psiholoģe Jeļena Paņkova.