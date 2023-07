Kā izvēlēties vietu veldzei, lai neiedzīvotos peldētāju niezē

Peldēšanās ir viens no patīkamākajiem veidiem, kā vasarā atveldzēties un uzturēt sevi fiziski labā formā. Tomēr ne visur ūdens kvalitāte ir apmierinoša un ja vien nevēlies iedzīvoties peldētāju niezē, par pāris piesardzības pasākumiem ir jāparūpējas katram pašam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veicot peldvietas izvēli, ir svarīgi rūpīgi novērtēt ūdens tīrību un kvalitāti. Dabiskās ūdenstilpnēs, kurās atrodas peldvietas, izvieto zilo karogu, kas norāda uz to, ka šajā vietā ūdens kvalitāte tiek kontrolēta. Noteikti nav ieteicams peldēties vietās, kur jau ar neapbruņotu aci redzamas zilaļģes vai citi piesārņojumi. Sekot līdzi ūdens kvalitātei peldvietās palīdz Veselības inspekcijas publicēta informācija par drošām peldvietām.

Viena no biežākajām slimībām, ko var iegūt peldoties stāvošās ūdenstilpnēs, ir peldētāju nieze jeb cerkarioze. Tai raksturīgi niezoši izsitumi, kurus izraisa ūdenī dzīvojošs parazīts, kurš iekodis cilvēkam. Jāpiebilst, ka šie izsitumi nav infekciozi, bet tikai alerģiska reakcija uz kodumu.

Foto: Publicitātes foto

Lai izvairītos no ādas saslimšanām peldes laikā, SIA "Klīnika DiaMed" dermatoloģe Zane Prikule - Rūsiņa iesaka: "Viens no galvenajiem noteikumiem pēc atbilstošas ūdenstilpnes izvēles ir vienmēr noskaloties pēc peldes. Diemžēl, ne visās peldvietās to ir iespējams izdarīt, bet dušu noteikti vajadzētu izmantot, vismaz atgriežoties mājās. Tāpat būtu svarīgi ilgstoši nedzīvoties slapjā peldkostīmā, bet savlaicīgi ādu nosusināt. Īpaši uzmanīgiem jābūt bērniem, jo tie nereti vairāk laika pavada tieši siltajos krasta ūdeņos, kas baktērijām un arī peldētāju niezi izraisošajai šistosomai ir patīkamāka mājvieta, tādēļ ilgstoša uzturēšanās seklajos krasta ūdeņos nebūtu ieteicama."

Ja pēc peldes tomēr ir radušies izsitumi, nieze vai citas nepatīkamas izjūtas uz ādas, var palīdzēt jebkurš pretalerģijas preparāts, bet, ja tomēr simptomi neizzūd, ieteicams konsultēties ar ārstu dermatologu.