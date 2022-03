Kā saprast: dzemdības tiešām ir sākušās un pavadīt šo laiku

Tuvojoties aprēķinātajam dzemdību datumam, daudzas topošās māmiņas, it īpaši tās, kuras gaida pirmo bērniņu, nomoka jautājums – kā es zināšu, ka man sākas dzemdības; kas ir pirmie dzemdību vēstneši un kad doties uz izvēlēto dzemdību iestādi vai aicināt vecmāti plānotu mājdzemdību gadījumā? Kā atpazīt pirmos dzemdību vēstnešus un ko darīt tālāk?

Noteiktais dzemdību datums

Vērts atzīmēt, ka, balstoties uz pētījumiem, nav tāda precīzi aprēķināta dzemdību datuma un reti kura sieviete piedzemdē bērniņu noteiktajās pilnās 40 grūtniecības nedēļās. Drīzāk tas ir laika periods no 37 līdz 42 grūtniecības nedēļām, kas ir normāls laiks bērniņa dzimšanai. Tātad jābūt gatavai bērniņa dzimšanai jau no 37. grūtniecības nedēļām.

Dzemdību fāzes

Medicīniski dzemdības iedalītas trīs fāzēs. Pirmā fāze ir laika posms līdz bērniņa izstumšanai, ko iedala sīkāk kā latento fāzi jeb iešūpošanās fāzi, kas pēc jaunākajiem pētījumiem ir laika posms dzemdes kakla atvēršanās no nulles līdz sešiem centimetriem. Tālāk seko aktīvā pirmā fāze, ko mēra dzemdes kakliņam esot no sešu līdz 10 centimetru atvērumam. Otrā fāze ir posms, kurā piedzimst bērniņš – jeb izstumšanas fāze. Un par trešo fāzi tiek saukta placentas piedzimšana. Parasti laika posmu no aktīvās pirmās fāzes līdz placentas piedzimšanai topošā māmiņa pavada vecmātes klātbūtnē. Taču latento fāzi visdrīzāk topošā māmiņa pavadīs mājās, un par to var būt daudz jautājumu, uz kuriem mēģināšu atbildēt šajā rakstā.

Kas notiek latentajā dzemdību fāzē un cik tā ir gara?

Foto: Shutterstock

Latentajā dzemdību fāzē dzemdes kakls mīkstinās un gatavojas dzemdībām. Tas sāk saīsināties un vērties vaļā. Tas ir ļoti individuāli, cik gara būs šī latentā dzemdību fāze, tā var ilgt no vairākām stundām līdz pat dienām. Kā arī, ne visas dzemdētājas izjūt kontrakcijas pirms aktīvas dzemdību darbības sākšanās.

Kādi ir dzemdību priekšvēstneši?

Gļotu korķa izkrišana

Gļotu korķis ir gļotains veidojums, kas atrodas dzemdes kakliņā un pasargā dzemdi un mazuli no ārpasaules infekcijām. Dzemdes kakliņam mīkstinoties un veroties vaļā, gļotu korķis izkrīt. Reizēm to var papildināt arī viegli asiņaini izdalījumi. Gļotu korķa izkrišana gan nenozīmē, ka tūlīt sāksies dzemdības – tās var sākties arī pēc vairākām dienām, bet tas signalizē, ka ķermenis šim notikumam gatavojas. Pats gļotu korķis var būt gaišs, skaidrs, duļķains, dzeltens, brūns, rozā vai sarkans.

Dzemdes kontrakcijas

Kontrakcijas var būt viena no atpazīstamākajām pirmajām pazīmēm, ka dzemdības sākušās. Īstās kontrakcijas neizzūd un nepāriet, bet "viltus" kontrakcijas samazinās vai pilnībā pazūd, piemēram, ieejot dušā vai vannā, vai paguļot. Sākumā kontrakcijas var būt maigas un ilgt no 10 līdz 40 sekundēm, kā arī īstām kontrakcijām raksturīga regularitāte. Ja esi spējīga mierīgi runāt kontrakciju laikā, visticamāk, ka esi latentajā dzemdību fāzē. Kontrakcija sākas maigi, spēcīgāk to jūt kontrakcijas vidū un tad tās intensitāte noplok. Tas, cik spēcīgas šķitīs pirmās dzemdību kontrakcijas, ir individuāli – viena dzemdētāja tās pat nepamanīs, bet citai jau pirmās dzemdību kontrakcijas būs ļoti spēcīgas un sāpīgas.

Augļūdeņu noplūde jeb nogājuši ūdeņi

Vairumā filmu tiek atspoguļots, ka dzemdības sākas ar augļūdeņu noplūdi, bet patiesībā fizioloģiskais laiks augļūdeņu noplūšanai ir aptuveni pie astoņu centimetru dzemdes kakla atvēruma un reti kurai sievietei dzemdību pirmais priekšvēstnesis ir pārplīsuši augļūdeņi. Taču ir sievietes, kuru augļūdeņi sāk tecēt dzemdību sākumā. Ja ir šaubas par to, vai tie ir augļūdeņi vai urīns, iesaku to pasmaržot, jo augļūdeņiem nav specifiskas smaržas. Augļūdeņiem jābūt bez krāsas, var būt graudaini piejaukumi. Ja augļūdeņi ir bez krāsas, nākamais solis ir gaidīt kontrakcijas un dzemdību sākšanos. Lai būtu droši, noteikti sazinies ar vecmāti vai ārstu, lai viņi ir lietas kursā par augļūdeņu noplūdi un var ieteikt pareizu nākamo rīcību, jo izvēlētajā dzemdību iestādē var atšķirties rīcības plāns pēc augļūdeņu noplūšanas. Pētījumi rāda, ka 79 procentiem sieviešu dzemdības sākas 12 stundās pēc augļūdeņu noplūšanas un 95 procentiem – 24 stundu laikā pēc tā.

Kā pavadīt latento dzemdību fāzi?



Pamanot pirmos dzemdību vēstnešus, tevī var iezagties šaubas, bailes, apjukums un, cerams, arī liels prieks par drīzo satikšanos ar mazuli. Vislabāk šo laiku pavadīt mājās, savā ierastajā ritmā, maksimāli atpūšoties, paguļot, krājot spēkus aktīvajām dzemdībām, ēdot un dzerot kā ierasts. Ja, piemēram, kontrakcijas sākušās naktī, labākais, ko tu vari darīt, ir turpināt gulēt un netērēt lieki enerģiju. Iešūpošanās fāze ir arī labs laiks, kad sākt trenēties fokusēties uz savu elpu, relaksēties un ļauties dzemdību notikumiem.

Kad doties uz izvēlēto dzemdību iestādi:

kontrakcijas konstanti seko viena otrai ik pēc trim līdz piecām minūtēm;

tu neesi spējīga runāt vai fokusēties uz neko citu kā vien kontrakciju;

tu izdves neapzinātas skaņas kontrakciju laikā;

tu sāc justies "ārpus šīs pasaules" un tev ir grūti pieņemt lēmumus;

tu nejūties vairs, ka kontrolē sitāciju un tev vairs neinteresē, kā izskaties vai ko dari, jo tikt cauri kontrakcijai prasa visu tavu enerģiju.

Ja tu uz sevi vari attiecināt vismaz divus punktus no minētajiem, tad ieteiktu doties uz izvēlēto dzemdību iestādi. Ja tu negaidi savu pirmdzimto, tad vērts apdomāt par došanos uz izvēlēto dzemdību iestādi, ja piedzīvo vienu no augstāk minētajām lietām vai arī kontrakcijas pēkšņi kļūst citādākas, jo atkārtotas dzemdības var progresēt ļoti strauji.

Foto: Shutterstock

Ļoti daudz mammas, it īpaši pie pirmajām dzemdībām aizsteidzās uz dzemdību iestādi par ātru. Ja, aizbraucot uz dzemdību iestādi, tiek konstatēts, ka tavs dzemdes kakla atvērums ir četri centimetri vai mazāk, tu vienmēr vari izrunāt iespēju par došanos atpakaļ mājās, jo tā ir ideāla un emocionāli droša vide, kas palīdz dzemdībām ritēt savu gaitu.

Pazīmes, kas var liecināt, ka nekavējoties nepieciešams doties uz slimnīcu:

jebkāda veida stipra asiņošana;

noplūduši augļūdeņi, kas ir brūnā vai zaļā krāsā;

ja tevi māc šaubas par sava mazuļa labsajūtu;

kontrakcijas, kas ir garākas par 60 sekundēm;

tik spēcīgas kontrakcijas, ar kurām tu netiec vairs galā mājas apstākļos.

Tādi galvenie dzemdību priekšvēstneši ir gļotu korķa izkrišana, kontrakciju sākšanās, iespējams, augļūdeņu tecēšana. Vēl par dzemdību tuvošanos var vēstīt vēders, kas ir vairāk noslīdējis uz leju, raudulīgums, vēlme pēkšņi kārtot māju, kā arī vienkārši citādākas sajūtas nekā parasti. Ieklausies savā ķermenī un sajūtās, tās pateiks priekšā vai dzemdības tuvojas.

Ja tevi māc šaubas, vai tiešām dzemdības sākušās, vai vēlies pakonsultēties, kad būtu laiks doties uz dzemdību iestādi, tu vienmēr vari sazināties ar savu grūtniecības aprūpes speciālistu vai izvēlēto vecmāti vai dūlu, ja tev tāda ir.