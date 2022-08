Kad ir pat noderīgi domāt par sliktāko iespējamo scenāriju

Četri baiļu veidi – no neveiksmes, no izsmiekla, no nenoteiktības un bailes no panākumiem – ir izplatītākie ierobežojošie uzskati, kas cilvēkiem liedz uzplaukt. Bailes var slēpties aiz sevis sabotējošas uzvedības, piemēram, vilcināšanās, perfekcionisma, pašapmierinātības. Bet ko darīt, lai šīs bailes neļautu īstenot sapņus? Iesaka klīniskais psihologs Korejs Vilks portālā "Psychology Today".

Viena stratēģija ir baiļu iepotēšana



Lūk, kā tas darbojas… Cilvēki potējas pret vīrusiem, izmantojot vakcīnas, kuras dekonstruē vīrusu. Tas dod ķermenim iespēju praktizēties, kā uzvarēt vīrusu, ja ar to sastapsies.

Tu vari izmantot šo pašu stratēģiju, lai "vakcinētu" sevi pret šīm četrām bailēm, dekonstruējot tās un praktizējot veidus, kā tās pārvarēt, ja nu bailes tiešām piepildās.

Ja esi kognitīvi biheiviorālās jeb uzvedības terapijas cienītājs, tu jau zini, ka mūsdienu psiholoģija sakņojas senā filozofijā, piemēram, stoicismā. Viens stoiķu vingrinājums tiek saukts "premeditatio malorum", kas no latīņu valodas nozīmē "iepriekšēja ļaunuma apdomāšana". Baiļu "vakcinēšana" ir šīs senās prakses mūsdienu ekvivalents.

Izmēģini šo vienkāršo vingrinājumu, lai "potētu" sevi pret četrām bailēm:

pieņem, ka tavas vissliktākās bailes piepildās.

iedomājies, kā šajā situācijā tu tiksi ar to galā?



Lūk, kā tas var izskatīties katrām no bailēm.

Bailes no neveiksmes





Pieņemsim, ka tev kaut kas neizdodas.

Ko tu varētu mācīties no savas pieredzes?

Kas nākamreiz būtu jādara citādi? Atskatoties uz notikušo, no kādām kļūdām varēja izvairīties un kā tu nodrošinātos, lai tās vairs neatkārtojas?

Kur tu uzņēmies riskus, kad to nevajadzēja un kur, tieši otrādi, – izvairījies no riska, kad to varēji uzņemties?

Kādus resursus tu neizmantoji, kas varētu tev palīdzēt gūt panākumus?

Izpēti, kas tieši veicināja neveiksmi.

Mācies no tā tagad, veicot šo eksperimentu domās, lai izvairītos no tā, no kā var izvairīties, dekonstruējot un mainot to, kas var izraisīt neveiksmi reālajā dzīvē.

Jo labāk tu sapratīsi, kas var novest pie neveiksmes, jo vairāk būsi sagatavots, lai no tās izvairītos (vai tajās būtu ieguvējs).

Bailes no izsmiekla





Pieņemsim, tu gūsti negatīvu atgriezenisko saikni no draugiem, ģimenes vai sekotājiem.

Kāda ir tava stratēģija?

Vai atvainosies vai kaut ko notikušajā labosi (ja nepieciešams)?

Kā tu palīdzēsi problēmu pārvarēt?

Vai cilvēki, kas tevi kritizē, patiešām ir tie, par kuru viedokli ir vērts raizēties?

Tu nekad nespēsi izpatikt visiem.

Vai tu koncentrējies uz to, lai iepriecinātu "pareizos" cilvēkus? Uzņēmējdarbībā tas var nozīmēt savas nišas noskaidrošanu un saziņu. Personīgajā dzīvē tā var būt savu personīgo vēlmju un uzskatu nolikšana malā, visu pakārtojot tam, ko par tevi varētu teikt tavi vecie vidusskolas draugi, ar kuriem neesi runājis 15 gadus.

Ja tev ir nepieciešama papildus iedvesma, lai pārvarētu šīs bailes, izlasi Teodora Rūzvelta runu "Cilvēks arēnā" – tā ir ļoti noderīga, lai skatītu lietas perspektīvā ikreiz, kad sāc ļaut tam, ko citi cilvēki "varētu" teikt, neļaut tev likt sevi un savas idejas nest pasaulē.

Bailes no nenoteiktības



Pieņemsim, ka tā vietā, lai riskētu pieņemt nepareizu lēmumu, nepieņēmi nekādu lēmumu un esi iestagnējis.

Kā tu tagad atveseļosies?

Kāda informācija tev bija nepieciešama, bet tu to nesaņēmi?

Mēs nekad nevaram zināt visus mainīgos, tāpēc kāds bija minimālais informācijas apjoms, kas tev bija nepieciešams, lai pieņemtu ilgtspējīgu lēmumu?

Kā tu vari iegūt šo informāciju?

Dzīve (un bizness) ir iterācijas spēle (eksperimenta atkārtošana) – pakāpeniski jāveic uzlabojumi, pamatojoties uz to, ko uzzinām, kas darbojas un kas ne.

Tiecies pēc progresa, nevis pēc pilnības.

Bailes no veiksmes





Pieņemsim, ka tev viss izdodas. Apsveicam!

Kas ir veiksmes otrā pusē? Iztēlojies spilgtu priekšstatu par to, kā izskatās dzīve pēc panākumiem.

Jo konkrētāk, jo labāk.

Vai tu kļūsti pašapmierināts un zaudē motivāciju sevi pilnveidot?

Vai pasaule pakļaujas uz katru tavu vārdu, jo uzskata tevi par līderi, tāpēc tu baidies par to, cik liels svars ir taviem vārdiem?

Ja tu tik labi pazīsti tiekšanos uz priekšu, uz virsotni, vai tas nozīmē, ka pašā virsotnē ir plato un dzīve vairs nekad nekļūs labāka?

Kā tu turpināsi augt un izaicināt sevi?

Kā tu nodrošināsies, ka panākumi neļaus tev "nesakāps galvā"?

Kamēr tu nepievarēsi savu pirmo kalnu, tu nevarēsi ieraudzīt neko tālāk. Bet, tiklīdz tu sasniedz virsotni, tavs skatījums mainās. Tu vari saprast, ka patiesībā atrodaties kalnu grēdas sākumā. No panākumiem nav jābaidās, jo tavi pirmie panākumi paver acis uz iespējām, kuras iepriekš nevarēji iedomāties.

Ja tu pievarēji pirmo kalnu, varēsi pievarēt arī nākamo.

Galu galā mēs baidāmies no nezināmā:

Vai man kaut kas neizdosies?

Vai citi cilvēki mani tiesās?

Vai es pieņemšu nepareizu lēmumu?

Vai pēc panākumiem es kļūšu par citu cilvēku?



Padarot nezināmo zināmu vai vismaz izzināmu – ar baiļu "potēšanu", tu vari atņemt četrām bailēm varu pār tevi.

Kad cilvēks ir gatavs – bailes var piepildīties, vairs nav no šīm situācijām jāizvairās, izmantojot sevis sabotējošu uzvedību.

Tāpēc nākamreiz, kad kādas no šīm bailēm "paceļ galvu", pamēģini praktizēt baiļu "potēšanu".