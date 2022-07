Kādas krāsas peldkostīmā labāk ūdenī ieraudzīt peldētāju

Pētījumos pierādīts, ka drošākā peldkostīma krāsa ir neona oranža. Jo košāka krāsa, jo vieglāk ūdenī ieraudzīt peldētāju. Testu rezultāti rāda, ka peldbaseinos dzidrā ūdenī vislabāk redzama neona rozā un oranža, savukārt atklātā ūdenstilpē neona dzeltena, zaļa un arī oranža krāsa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Bērniem peldkostīms vienmēr jāizvēlas pēc principa "jo košāks, jo labāk", un vēl labāk, ja auduma ir vairāk. Pludmalē vai ūdenī, kad jāsaskata bērns, iespējami labākā redzamība ir būtiska. Spēja pamanīt peldētāju ātrāk var būt dzīvības glābšanai noteicošs faktors," stāsta biedrības "Peldēt droši" dibinātāja Zane Gemze.

ASV uzņēmums "ALIVE Solutions Inc.", kas specializējas ūdens drošības jomā, pārbaudīja peldkostīmu krāsas, lai noskaidrotu to redzamību gan baseinos, gan atklātā ūdenī. Testā izmantoti 14 dažādu krāsu peldkostīmi, kas atradās virs ūdens, un tad fiksēta to redzamība iegremdējot. Redzamība atklātā ūdenstilpē fiksēta no diviem skatu punktiem – no krasta un laivas.

Testu rezultātos secināts, ka gan peldbaseinā, gan atklātā ūdenstilpē vislabāk pamanīt košākās krāsas – neona oranžu, dzeltenu, gaiši zaļu. Atklātā ūdenstilpē balta krāsa būtu ceturtā labākā izvēle, taču saulainā dienā to var sajaukt ar mākoņa atspīdumu ūdenī. Visas citas krāsas testos zem ūdens "izzuda" vienlīdz ātri. Sarkana krāsa tika atzīta par visneveiksmīgāko izvēli, jo arī virs ūdens to pamanīt ir grūti.

Foto: alive-solutions.com

Savukārt peldbaseinā labāk redzamās krāsas ir neona oranžs, dzeltens un neona rozā, visas tumšās krāsas ir vienlīdz pamanāmas. Balti un gaiši zili peldkostīmi peldbaseina dzidrajā ūdenī "pazūd" gandrīz pilnībā, saskaņā ar testa rezultātiem tā ir vissliktākā izvēle.