Kādi ir ieguvumi un kas traucē zīdīt bērnu ekskluzīvi

Ja būtu jānovērtē visi ieguvumi, ko no piena gūst bērniņš un arī pati mamma, tos varētu salīdzināt ar milzu dārgumu kalnu – uzturs, imunitāte, emocionāla tuvība un drošs pamats visai turpmākajai bērna dzīvei. Taču statistika rāda – lai arī zīdīšanu uzsāk un līdz sestajai nedēļai turpina vairāk nekā 90 procenti jaundzimušo, tikai 19 procenti Latvijas bērnu saņem ekskluzīvo zīdīšanu pilnus pirmos sešus mēnešus, kā to iesaka Pasaules Veselības organizācija. Kāpēc tik daudz vecāku neizmanto šo dabas doto iespēju? Skaidro sertificēta vecmāte un zīdīšanas konsultante Rīgas Dzemdību nama Zīdīšanas istabā Žanete Eglīte.

Ekskluzīvā zīdīšana nozīmē, ka mammas piens ir vienīgais uzturs, ko bērns saņem. Un līdz sešu mēnešu vecumam bērnam tik tiešām nevajag neko citu – ne ūdeni, ne burkānu suliņu, ne auzu pārslu tumi vai kādu biezputru, kā tas tika uzskatīts pirms vairākiem gadu desmitiem. Ar mammas pienu bērniņš var gan paēst, gan padzerties, gan uzņemt visas nepieciešamās uzturvielas, vitamīnus un pat antivielas, ja mammai un bērnam gadījies saslimt. Mammas piens pirmajā pusgadā rūpējas par bērna imunitāti. Turklāt ieguvumi no zīdīšanas ir arī pašai mammai – zīdīšana palīdz savilkties dzemdei un veicina formas atgūšanu kopumā, tāpat ir pierādīts, ka zīdīšana mazina risku saslimt ar tādām onkoloģiskām saslimšanām kā krūts un olnīcu vēzis.

"Ikdienas praksē redzams, ka bieži zīdīšanas ilgums ir atkarīgs no mammas informētības un motivācijas, jo, rodoties sarežģījumiem, bieži tie prasa tūlītēju rīcību, domāšanu par ikdienas režīmu, sadarbību ar speciālistu. Tas prasa papildu iekšējos resursus no mammas, kas bērna pirmajā pusgadā var būt izaicinājums. Šādos gadījumos, ja apkārtesošie un speciālisti nav atbalstoši, ir liela iespējamība, ka zīdīšana lēnām beigsies un to aizstās citi alternatīvi risinājumi. Tādēļ ir svarīgi jau pirms bērna dzimšanas nodrošināties ar informāciju, kā arī iespējamiem speciālistu kontaktiem, kur vērsties nepieciešamības gadījumā," saka Žanete Eglīte un min, ka joprojām tiek novēroti arī gana daudz stereotipu un novecojušas informācijas gan sabiedrības, gan mediķu un speciālistu vidū, kas var nelabvēlīgi ietekmēt konkrēto zīdīšanas pieredzi un ilgumu.

Iemesli, kādēļ zīdīšana varētu beigties pāragri:

mammas vai bērna slimība, vai veselības traucējumi;

tādas fizioloģiskas īpatnības kā ievilkti vai plakani krūšu gali;

traumēti krūšu gali;

"pilnas un piebriedušas" krūtis vai "piena krīzes";

bloķēts piena vads jeb laktostāze;

nepietiekams piena daudzums;

miegains jaundzimušais vai nepietiekams svara pieaugums dinamikā.

Taču, lai kādas būtu šīs grūtības, zīdīšanas konsultanti uzsver, ka galvenais ir censties turpināt zīdīšanu un meklēt palīdzību un atbalstu. Reizēm to var sniegt pašas mamma, māsa vai tuva draudzene, kurai jau ir zīdīšanas pieredze, bet, ja tas neizdodas, nevajag gaidīt un pēc iespējas ātrāk sazināties ar profesionālu zīdīšanas konsultantu, piemēram, Dzemdību nama fonda atbalstītajā Zīdīšanas istabā.

Zīdīšanas istabā pie konsultantēm mammas reizēm vēršas pat trīs un četras reizes, katru reizi ar citiem jautājumiem. Tas ir normāli, jo, bērnam augot, rodas arvien jaunas un jaunas situācijas un jautājumi, kuri tajā brīdī ir aktuāli. Prakse rāda, ka arī situācijas, kad, piemēram, ir nepietiekams bērna svara pieaugums, regulāri sazinoties ar konsultantu, ļoti veiksmīgi var atrisināt. Galvenais, lai izveidojas labs kontakts ar speciālistu, kuram uzticēties.



Kā saka vecmāte un zīdīšanas konsultante Žanete Eglīte, ir ļoti maz slimību, kuru ārstēšana nebūtu savietojama ar zīdīšanu: "Ja mazulis ir apslimis, mammas organisms automātiski veido ar antivielām bagātāku pienu. Klasiskās sezonālās slimības nav iemesls, lai pārtrauktu zīdīšanu – mamma turpina zīdīt mazuli un ārstējas pati. Pat ja mammas saslimšana prasa nopietnāku ārstēšanu vai medikamentozu terapiju, zinošs ārsts var piemeklēt konkrētus medikamentus, kuri ir savienojami ar zīdīšanu un nenodara kaitējumu."

Psiholoģiskas grūtības zīdīt bērnu

Tāpat jārēķinās, ka dažkārt sievietei var būt psiholoģiskas un emocionālas grūtības zīdīt savu bērnu. Tas var būt saistīts ar mammas pašas pieredzi, ko viņa guvusi no savas mammas, no tā, kā sieviete uztver savu ķermeni, kādas bijušas dzemdības, un dažkārt iemesls var būt arī pagātnē pārdzīvota seksuāla vai emocionāla vardarbība. Tāpēc arī tad, ja šķēršļi ir psiholoģiski, ir vērts runāt ar zīdīšanas konsultantu, dūlu vai PEP mammu, taču, ja emocionālās vai citas barjeras neizdodas pārvarēt, nevajadzētu sev to pārmest un mocīties vainas apziņā. Jo, lai cik vērtīgs būtu mammas piens, jāsaprot arī, ka tas nav vienīgais veids, kā veidot emocionālo saikni ar bērnu, nodrošināt pilnvērtīgu uzturu utt.

"Kopumā redzu, ka zīdīšanas tēma mammām ir aktuāla. Arvien vairāk novēroju, ka arī citi speciālisti dažādās problēmsituācijās aicina mammu uzmeklēt zīdīšanas konsultantu, lai tās risinātu. Šajā jomā strādā ļoti daudz entuziastu, kuriem mammas un bērna labsajūtas radīšana un atbalsts ir sirds lieta, par ko ir ārkārtīgi liels prieks. Zīdīšana ir jāsargā ne tikai pašai mammai, bet arī visai sabiedrībai kopumā, jo pētījumi pārliecinoši liecina, ka tā labvēlīgi ietekmē gan bērna, gan mammas, tātad arī visas sabiedrības veselības un sociālekonomisko stāvokli kopā," saka speciāliste.

Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām pirmajā pusgadā bērnam labākais ir ekskluzīva zīdīšana, taču kopumā iesaka bērnu zīdīt līdz otrajam dzīves gadam. Pēc bērna sešu mēnešu vecuma piens var veidot 50 procentus no uzņemtā uztura, bet pēc gada vecuma – līdz pat 30 procentiem no bērna uztura. Tomēr viena no prioritātēm zīdīšanas turpināšanai ir imunitāte, kas attīstās līdz sešu gadu vecumam, tāpēc, ja bērns arī otrajā dzīves gadā var saņemt papildu imunitāti no mammas, tas nāk tikai par labu.

