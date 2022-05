Kādu ūdeni vislabāk izvēlēties slāpju remdēšanai vasarā?

Lai gan šobrīd tā varbūt nešķiet, taču vasara no mums nekur neizbēgs. Tā būs, un mēs to baudīsim, dažubrīd atkal pat sūdzoties par pārmērīgu karstumu. Kad tas notiks, pēc iespējas biežāk jāizvairās no filtrēta ūdens, bet priekšroka jādod ūdenim ar izteikti sāļu garšu, Latvijas Televīzijas raidījumā "Revidents" atklāja sertificēts ūdens someljē Dans Voļevahs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau drīz klāt būs vasara, un karstajā laikā mūsu ķermenis var zaudēt daudz šķidruma. Bet lai tam palīdzētu atjaunoties, Voļevahs iesaka izvairīties no filtrēta ūdens, uzsverot, ka no minerālsāļiem attīrīta ūdens dzeršana bieži vien rezultējas atūdeņošanās procesā: "Mums var likties, ka mēs daudz darām, mēs varbūt izdzeram trīs litrus, bet patiesībā mēs ūdeni zaudējam, jo tas [ūdens] ir pilnīgi tukšs. Un šāds ūdens ir agresīvs pēc savas dabas – tas grib kaut ko paņemt atpakaļ. Tā osmotiskais spiediens ir zemāks nekā mūsu organismā, tāpēc [tas] tā kā no mums principā [ūdeni] sūc ārā."

Eksperts šādu ūdens dzeršanu pat pielīdzina jūras ūdens lietošanai uzturā, arī to nedrīkst dzert ilgāk par pāris dienām, jo tādā veidā mūsu ķermenis ūdeni zaudē, nevis iegūst.

Karstās vasaras dienās, kad mēdzam daudz svīst, Voļevahs iesaka izvēlēties tādu ūdeni, kuram ir izteikti sāļa garša: "Pēc svīšanas būs labi iedzert kaut ko kreptīgāku pēc garšas, kas mums atpakaļ iedos šos elektrolītus – šos minerālsāļus. Tas ir ļoti vēlams tieši arī karstajā laikā."

Eksperts mudina izvēlēties tādu ūdeni, kura mineralizācijas pakāpe ir, sākot no pieciem tūkstošiem miligramu uz litru, bet minerālsāļu saturs no 10 tūkstošiem līdz 15 tūkstošiem uz litru.