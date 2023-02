Kafija un tēja – kad iecienītie dzērieni veselībai sniedz lielāko labumu

Lielai daļai cilvēku kafija un tēja ir vieni no iecienītākajiem dzērieniem ikdienā, turklāt to mēdz izmantot ne vien pārtikā, bet arī skaistumkopšanā. Kas kafijā un tējā ir vērtīgs un kādus ieguvumus tās sniedz mūsu veselībai? Stāsta sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore.

Kafija un tēja jau kopš seniem laikiem ir cilvēku iemīļoti dzērieni. Mūsdienās cilvēki mēdz dalīties grupās – kāds dod priekšroku kafijai, bet kāds tējai. Turklāt bieži veidojas strīdi par to, kurš no šiem dzērieniem ir veselīgāks. Patiesība ir tajā, ka abos dzērienos ir daudz veselībai vērtīgu uzturvielu un vitamīnu, taču vienlaikus – gan kafija, gan tēja, tās lietojot nepareizi, var kaitēt veselībai.

Kafija – enerģijai un fiziskajai, garīgajai veselībai

Kafija satur kofeīnu, kas tonizē, uzmundrina un uzlabo smadzeņu darbību. Viena tase kafijas var saturēt dažādu kofeīna daudzumu, vidēji 50–200 mg. Kafija ne tikai satur kofeīnu, bet arī hlorogēnskābi, antioksidantus, kāliju, magniju, B grupas vitamīnus un minerālvielas. Laba kafija labvēlīgi iedarbojas uz gremošanas traktu, samazina žultsakmeņu veidošanos, uzlabo zarnu mikrofloru un aizkuņģa dziedzera darbību. Regulāra kafijas lietošana var pat palīdzēt novērst neinfekciju slimību rašanos, piemēram, 2. tipa diabētu, aknu slimības un Parkinsona slimību, stāsta uztura speciāliste. Kafija spēj uzlabot ne vien fizisko, bet arī garīgo veselību, jo, dzerot kafiju, paplašinās galvas smadzeņu asinsvadi, kas spēj palīdzēt mazināt depresiju.

Kafija spēj dažādi uzlabot mūsu veselību, bet ir jāatceras, ka tās lietošanai jābūt samērīgai, jo, pārmērīgos daudzumos lietota, kafija var radīt gremošanas traucējumus, sirdsklauves, miega traucējumus un citas sūdzības. Ir situācijas, kad nebūtu ieteicams lietot kafiju. Ja cilvēkam ir problēmas ar paaugstinātu kuņģa skābi un ir dedzināšana kuņģī, tad no rīta tukšā dūšā izdzerta stipra, melna kafija to tikai pastiprinās, teic Sondore. Ar šādiem simptomiem kafija var izraisīt caureju, stipras sāpes un pat sajūtas, ka ir sirdsklauves. Šādas nepatīkamas sajūtas visbiežāk izraisa grauzdētajā kafijā esošā hlorogēnskābe. Uztura speciāliste iesaka kafijai pieliet pienu un labāk to nedzert kā pirmo rīta dzērienu.

Foto: Shutterstock

Tēja – ātrais palīgs stresa un saaukstēšanas gadījumā

Arī tēja satur kofeīnu un citus alkaloīdus, miecvielas, flavonoīdus, ēteriskās eļļas, un tai piemīt antioksidatīva darbība. Tēja, tāpat kā kafija, darbojas tonizējoši un mazina nogurumu. Zaļā tēja satur mazāk kofeīna nekā melnā tēja. Tase zaļās tējas vidēji satur 24-45 mg, bet melnās tējas – līdz 70 mg kofeīna. Tēja, īpaši zaļā tēja, satur arī C un B grupas vitamīnus un minerālvielas – kāliju, mangānu un fluoru, skaidro "Benu aptiekas" klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Ikdienas lietošanai ir ieteicamas ārstniecības augu tējas – kumelīšu, piparmētru, melisas, ugunspuķes un noder arī ar C vitamīnu bagātās drogas – mežrozīšu un upeņu augļi. Kumelītes ziedi ir viena no populārākajām drogām, ko lieto gan bērniem, gan pieaugušajiem saaukstēšanās gadījumā. Kumelīšu tēja palīdz arī kuņģa un zarnu trakta veselībai, kā arī ir nomierinošs un miegu veicinošs līdzeklis. Melisas un piparmētru lapām piemīt nomierinoša iedarbība. Šādas tējas noderēs pēc saspringtas darba dienas, kā arī tās izmanto miega traucējumu gadījumā. Savukārt ugunspuķes ziediem piemīt relaksējoša un organismu stiprinoša darbība. Farmaceite uzsver, ka, izvēloties ārstniecības augus, ir būtiski zināt, kāda būs to iedarbība. Piemēram, ārstniecības augi, kas pazemina asinsspiedienu, piparmētras un melisas lapas, nederēs tiem, kam asinsspiediens jau ir zems.

Kafijas un tējas kopīgā sastāvdaļa – kofeīns

Kofeīns, kas ir gan kafijas, gan tējas sastāvā, mazina miegainību un nogurumu, tādēļ kafija un tēja dod mums enerģiju. Kofeīns kafijā atbrīvojas kafijas pupiņu grauzdēšanas rezultātā. Kofeīns būtībā ir purīna atvasinājums. Pasaulē zināms, ka kofeīns kā purīna atvasinājums ir atrasts vēl kolas augļos, Ķīnas tējas lapās, Dienvidamerikā mate tējā un Centrālamerikā kakao koku sēklās. Turpretī tējā kofeīns ir daļēji saistīts ar miecvielu tanīnu un uzsūkšanās asinīs ir lēnāka nekā kofeīnam no kafijas. Tējā esošais kofeīns ar urīnu ātrāk izvadīsies ārā no organisma nekā kofeīns kafijā, stāsta uztura speciāliste.

Kofeīns ir arī atrodams kosmētiskajos līdzekļos. Piemēram, kofeīnu un zaļās tējas ekstraktu izmanto matu kopšanas līdzekļos, lai stimulētu matu augšanu, krēmos ādai ap acīm, lai mazinātu pietūkumu un tumšos lokus. Kā arī kofeīns tiek izmantots pretcelulīta līdzekļos.