Kardiologi atgādina par augsta asinsspiediena riskiem un mudina veikt pārbaudes

Lai pievērstu uzmanību vienam no biežākajiem insulta un infarkta cēloņiem – augstam asinsspiedienam jeb arteriālajai hipertensijai – ik gadu 17. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā Hipertensijas diena. Kas ir svarīgākais, kas par to jāzina?

Saskaņā ar jaunāko "Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījumu" (2019.) paaugstināts arteriālais asinsspiediens virs 140/90 mmHg ir 28 procentiem Latvijas iedzīvotāju, tostarp, paaugstināts asinsspiediens ir 33 procentiem vīriešu un 24 procentiem sieviešu.

Ņemot vērā Eiropas Kardiologu biedrības vadlīnijas, arteriālajam asinsspiedienam jebkurā vecumā ir jātuvinās 120/80 mmHg. Ja tas pārsniedz 140/90 mmHg robežu, to uzskata par sirds un asinsvadu slimību riska faktoru.

Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības prezidents prof. Kārlis Trušinskis: "Augsts asinsspiediens jeb hipertensija ir nozīmīgs gan demences, gan infarkta un insulta riska faktors. Īpaši bīstams tas kļūst kombinācijā ar augstu zema blīvuma jeb "sliktā" holesterīna līmeni un cukura līmeni asinīs. Pieaug tā izplatība arī gados jaunāku cilvēku vidū. Stress, laiks, kas pavadīts ar viedierīcēm, smēķēšana, mazkustīgums un ātrās uzkodas – tas viss ietekmē un veicina augsta asinsspiediena attīstību jau 20 un 30gadniekiem.

Šo problēmu ir viegli diagnosticēt, un arī medikamentu klāsts ir pieejams un plašs, tomēr normalizēt un sasniegt asinsspiediena mērķi neizdodas ne tuvu ne visiem. Galvenā barjera ir sadarbība ar ārstu un līdzestība ārstēšanā. Tāpēc, lūdzu, tiecieties ar savu ārstu atkārtotās vizītēs, kamēr tiek piemeklētas zāļu devas un stabilizēti asinsspiediena un pulsa rādītāji! Mēs nevaram to izdarīt vienā dienā. Bieži ir vajadzīgi papildu izmeklējumi, lai ārstēšana būtu trāpīga. Un lietojiet zāles regulāri, jo tikai regulāra to lietošana ir efektīva asinsspiediena normalizācijai, un līdz ar to arī infarkta un insulta novēršanā. Tāpat ļoti ceru, ka Veselības ministrijas ierēdņi sadzirdēs pacientu, ārstu un farmaceitu prasību atrast risinājumu biežajai zāļu mainībai, kas saistīta kompensējamo zāļu sistēmas nepilnībām. Tas jāsakārto, lai neapdraudētu jau tā grūtā ceļā sasniegtos ārstēšanas mērķus."

Inese Mauriņa, pacientu biedrības "ParSirdi.lv" vadītāja: "Hipertensija ir vadošais nāves iemesls pasaulē. Gandrīz 600 miljoniem iedzīvotāju pasaulē ir paaugstināts asinsspiediens, viens no diviem cilvēkiem nemaz nenojauš, ka viņam ir augsts asinsspiediens jeb hipertensija, tāpēc daudzi par slimību uzzina, tikai saskaroties ar nopietnām veselības problēmām vai nonākot slimnīcā ar infarktu vai insultu. Šogad sadarbībā ar Latvijas Hipertensijas un aterosklerozes biedrību pievienojamies globālajai akcijai "Tāpēc, ka es tā teicu", aicinot ikvienu uzrunāt savus tuvos – ģimenes locekļus, draugus, darba kolēģus – , mudināt pārbaudīt savu asinsspiedienu un rīkoties. Laicīgi atklājot sirds veselības riskus, varam tos novērst un neļaut attīstīties veselības komplikācijām."

Kas jāzina par asinsspiedienu: