Karstums, bērni un grūtnieces: svarīgākais par veselību un drošību svelmē

Lielais karstums jo īpaši grūti izturams mazuļiem un grūtniecēm. No vienas puses tas vilina izbaudīt vasara, no otras puses, zināms, ka bērni karstumu panes sliktāk. Savukārt dūlas un vecmātes mēdz teikt – ja reiz daba būtu parādījusi citiem cilvēkiem un saulei rādīt gaidāmo bērniņu, grūtniecības laikā vēders, visticamāk, būtu caurspīdīgs.

Bērnu klīniskās universitātes speciālisti uzsver: jo mazāks bērns, jo īsāku laiku jāuzturas karstā pludmalē, vislabāk, ja tas ir agrāk no rīta vai vēlāk vakarā. Bērniem vielmaiņa ir ātrāka, tāpēc apģērbam jābūt brīvākam un plānākam. Karstā laikā ir īstais brīdis atteikties arī no autiņbiksītēm.

Obligāti jānēsā cepurīti, jālieto aizsargkrēmi un jātur pa rokai ūdens pudele. Karstā laikā nevajag bērnus spiest ēst – galvenais dzirdīt!

Vecākiem der padomāt arī par zīdaiņa pašsajūtu tumšos ratiņos karstā saulē – gaiss ratos tikpat kā necirkulē, turklāt nereti tiek aizklāts priekšā dvielis vai marle, radot pārkašanas un nosmakšanas draudus!

Nekādā gadījumā ne uz mirkli bērnus nedrīkst atstāt vienus mašīnā saulē. Savukārt lielākajiem bērniem, kuriem paredzēta ilgāka stāvēšana skolas izlaiduma svinīgajā pasākumā, bezgaisā, noteikti vajag pabrokastot, dzert ūdeni un pavilkt vaļīgāk kaklasaiti.

Zīdainis un bērns smiltīs un svelmē. Vai ģērbt, kā rūpēties, izklaidēt, attīstīt

Saulainais laiks vilina teju vai pārvākties dzīvot jūrā vai ezerā. Šobrīd cilvēki biežāk dodas pie dabas. Kā rūpēties par zīdaiņiem un bērniem šajā laikā? Apģērbt vai laist smiltīs kailu? Tikai zīdīt vai dot ūdeni? Kāda pievienotā vērtība var būt spēlēm smiltīs?

Kā izvēlēties pareizo saules aizsargkrēmu zīdaiņiem



Māmiņa jautā, kā pareizi izvēlēties saules aizsargkrēmu zīdainim un vai tas vispār ir jālieto maziem bērniem?

Kā pareizi lietot autiņbiksītes karstā laikā



Karstā laikā labāk, ja mazuļa apģērbs ir izmēru par lielu, nekā par mazu. Drēbēm jābūt plānām un brīvām. Sintētiskas un cieši pie dupša pieguļošas bikšeles vēl ciešāk piespiedīs autiņbiksītes un karsēs mazuli, skaidro ģimenes ārste Astrīda Marčenko.

Kā pasargāt zīdaini svelmainajā karstumā



Šādu karstuma vilni Latvijā sen neesam piedzīvojuši, ir pārspēti vairāki karstuma rekordi, tāpēc ir īpaši svarīgi atcerēties un neaizmirst par nosacījumiem, kas jāievēro, lai bērnu veselība būtu drošībā.

Tikko dzimis. Vai jaundzimušo karstā laikā var vest ārā?

Tavā ģimenē nesen kā ienācis mazulis un māc šaubas, vai bērnu var vest ārā, ja sinoptiķi tuvākās dienas sola svelmainas. Kādus ceļavārdus dakteri saka jaunajiem vecākiem, dodoties mājās no dzemdību iestādes, vaicājām Rīgas Dzemdību nama Neonatoloģijas daļas vadītājai, neonatoloģei Inesei Bļodniecei.

Tveice un grūtniecība: iespējamie riski un kā tos novērst

Ir cilvēki, kuriem sutīgais un karstais laiks sagādā prieku, bet dažiem tas liek izjust diskomfortu un izraisa nepatīkamas sajūtas. Taču grūtniecēm šādi laikapstākļi var būt pat bīstami veselībai. Eksperti uzskata, ka organisma dehidrēšanās vai pārkaršana grūtniecības laikā var izraisīt dažādas komplikācijas, ziņo portāls "Livescience".

Saules apdegums bērnam: pazīmes un ārsta rekomendācijas



Lai gan mēs nereti smejamies, ka Latvijā vasaras nav, tas nenozīmē, ka nav jārūpējas par aizsardzību. Ja diena ir apmākusies, tas nenozīmē, ka nav iespējams apdegt. Saule ir aktīva jau martā, savukārt vasaras karstajos mēnešos īstu svelmi iespējams piedzīvot jau astoņos no rīta. Par to, kā atpazīt, kad bērns guvis saules apdegumus un kā no tā izvairīties, stāsta Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas dermatoloģijas profila virsārste, dr. med. Sanita Žīgure.

Kad saule silda punci - cik droši ir sauļoties grūtniecēm?

Mūs beidzot lutinot tik ilgi gaidītajai saulei, topošajām māmiņām aktuāls kļūst jautājums par to, cik droši ir baudīt saules peldes grūtniecības laikā. Šai sakarā konsultējāmies ar ekspertiem, noskaidrojot viņu viedokli par topošo māmiņu uzturēšanos saules staros, kā arī apkopojot sieviešu viedokļus par sauļošanos grūtniecības laikā un piedāvājot ieteikumus, kā cīnīties ar tik izplatīto grūtniecības blakus parādību – pigmentācijas plankumiem.

Kā vislabāk izbaudīt vasaru, ja esi gaidībās

Karstā laikā topošajām māmiņām jāpievērš pastiprināta uzmanība savai labsajūtai un veselībai. Par to, kā labāk izbaudīt vasaras mēnešus, atgādina Rīgas Dzemdību nama speciālisti.

Bērns pārkarsis saulē: kā to pamanīt un ieteicamā rīcība

Par silto laiku priecājamies dažādi – kāds atpūšas siltās pludmales smiltīs, bet cits bauda aktīvo atpūtu. Vasarā, kad daudz laika pavadām ārā, vecākiem ir vērts vēlreiz sev atgādināt, kā pasargāt bērnus no pārkaršanas. Par to, kas jāņem vērā un kā pārkaršanu novērst, stāsta pediatre, "Rimi bērniem" eksperte Sanita Mitenberga.

Kā vislabāk izbaudīt vasaru, ja esi gaidībās

Karstā laikā topošajām māmiņām jāpievērš pastiprināta uzmanība savai labsajūtai un veselībai. Par to, kā labāk izbaudīt vasaras mēnešus, atgādina Rīgas Dzemdību nama speciālisti.

Zīdainis un saules svelme: sadzīvošanas rokasgrāmata

Vasara beidzot pa īstam sākusies – ar siltiem, daždien pat karstiem saules stariem. Protams, saulīte ir jābauda, bet saprāta robežās un īpaši piesardzīgiem jābūt zīdaiņu vecuma bērniem, grūtniecēm, veciem cilvēkiem un tiem, kuri sirgst ar kādām hroniskām slimībām. Šoreiz palūkosim, kāda ir sadzīvošana karstai vasarai un zīdainim. Portāla "Cālis" arhīvā ir daudz rakstu par šo tēmu, tādēļ piedāvājam šo informāciju iegūt vienviet.

