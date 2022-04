Kas ir pasaulē iecienītākā smarža un kā darbojas smaržu atmiņa

Jauns pētījums atklāj, kāda ir pasaulē iecienītā smarža, apkopojot aptaujas no dažādām pasaules valstīm. Un šī smarža ir... vaniļa! Kādēļ noteiktas smaržas spēj cilvēkā atsaukt veselu sajūtu buķeti? Kā to izmanto uzņēmējdarbībā?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pētnieki no Karolinska institūta Zviedrijā un Oksfordas Universitātes Apvienotajā Karalistē apkopoja smaržu gaumi gandrīz ducī dažādas kultūras pārstāvošās valstīs. Un izrādījās, ka visiecienītākā smarža ir vaniļa, kurai seko persiki.

Savukārt cilvēkiem visvairāk netīk izovalērskābes smaka, kas, piemēram, ir sviedros.

Pētījums publicēts žurnālā "Current Biology" 2022. gada 4. aprīlī.

Pretēji gaidītajam, autori raksta: "Ar kultūras ietekmi var izskaidrot tikai sešus procentus no priekšrokas smaržās, savukārt personīgā gaume nosaka veselus 54 procentus."

Līdzīga smaržu gaume pasaulē



Pētījumā tika iekļautas deviņas kultūras etniskās grupas, kas nav rietumnieki, sākot no Meksikas un beidzot ar Ņujorku.

Bija arī dalībnieki no laukiem, piemēram, no maziem ciematiņiem Ekvadorā un Malaizijā. Un daudzām no šīm grupām bijusi ļoti maza pieredze ar Rietumu ēdieniem vai garšām.

Pārējie pētījuma dalībnieki bija no pilsētām, piemēram, no Mehiko un Taizemes pilsētas Ubon Ratčathani.