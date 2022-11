Kas ir toksiskais pozitīvisms, un kā tas traucē mums dzīvot

"Neuzvelcies, viss būs labi!" – līdzīga veida frāzes nevēsta par optimismu, bet gan par bēgšanu no problēmām un emociju noliegšanu. Toksiskais pozitīvisms – tā ir ticība, ka neatkarīgi no tā, cik smaga un problēmu pilna ir kāda situācija, cilvēkiem jāsaglabā pozitīvs noskaņojums. Šī ir dzīves pieeja, ko var nosaukt par "tikai labo fluīdu" pieeju.

Lai gan optimismam un pozitīvai domāšanai ir savas priekšrocības, tomēr toksisks pozitīvisms tā vietā noraida sarežģītas emocijas par labu jautrai, bieži vien viltus pozitīvai fasādei. Par to šajā rakstā, kurā iepazināmies ar vairāku psihologu viedokļiem portālos "Psychology Today" un "Medium".

Kas ir toksiskais pozitīvisms

Aicinājums domāt pozitīvi bieži vien tiek uztverts nepareizi – visa tā patiesā ideja tiek formulēta ar šabloniskiem lozungiem: "Nekas briesmīgs nav noticis", "Jāpriecājas, jo tavā dzīvē taču ir tik daudz iemeslu būt laimīgam!", "Negatīvas domas pievelk negatīvus notikumus, bet tu labāk Visumam sūti pareizo signālu!" Tādu pieeju psiholoģijā dēvē par toksisko pozitīvismu, un ne pie kā laba tas nenoved.

Turklāt īsta pozitīva domāšana patiešām nāk par labu, piemēram, samazina trauksmi, palīdz noticēt sev un apgūt jaunas prasmes, tāpēc ir vērts iemācīties atšķirt vienu pozitīvisma tipu no cita – tā toksiskā.

Kā izpaužas toksisks pozitīvisms, un kur tas rodas

To tu vari atpazīt pēc šāda veida frāzēm:

Nepatikšanu mēroga nenovērtēšana: "Padomā tikai, mani atlaida! Nav ko nokārt degunu, es ātri atradīšu jaunu darbu!";

Situācijas vienkāršošana: "Vienkārši neuztraucies!", "Atslābinies un domā par labo!";

Atteikšanās no atbildības par visu slikto, kas noticis: "Esmu ļoti spējīgs, bet eksāmenu nenoliku, jo pasniedzēji mani nemīl";

Problēmu novelšana uz kaut kādiem abstraktiem spēkiem: "Viss kaut kad nokārtojas, lūk, redzēsi!, "Tu vienkārši tici labajam, un viss pats pāries!";

Atbildības novelšana par notikušo uz kādu cilvēku: "Viss ir tavās rokās!", "Vienkārši ir jācenšas un daudz jāstrādā, tad arī viss izdosies".

Mēs tā uzvedamies tādēļ, ka psihē nostrādā aizsargmehānisms: mēs instinktīvi vēlamies norobežoties no sliktiem notikumiem, paslēpties no negatīvām emocijām. Un vēl – mēs vienkārši neprotam atbalstīt nedz paši sevi, nedz citus un ne pārāk aizdomājamies, vai kaut kas slēpjas aiz šiem izteiktajiem vārdiem.

Foto: Pexels

Kādas sekas var radīt toksiskais pozitīvisms

Tu liedz sev piedzīvot emocijas

Ar tādām frāzēm, kā iepriekš minēts, tu bloķē savas patiesās jūtas. Sāpes, dusmas, aizvainojumu, skumjas un sarūgtinājumu tu patiesībā sevī ievelc vēl dziļāk un aizstāj to ar kartona pozitīvismu. Bez sekām tas nepaliek: patieso emociju ignorēšana piespiež mūs justies nelaimīgiem un var novest pat pie depresijas.

Tu nenovērtē svešas jūtas un problēmas

Ja cilvēks sūdzas par kaut ko, viņš vēlas, lai viņu sadzirdētu, atzītu viņa emocijas un justu līdzi. Tipiskās frāzes aptuveni šādā garā: "Nedomā par slikto!", "Viss obligāti nokārtosies!" viņu tā pa īstam nemierina. Tās tikai piespiedīs noticēt, ka personīgiem pārdzīvojumiem un grūtībām nav nozīmes, ka viņu neviens nesaprot un vispār – viņš ir kaut kāds nepareizs, ja reiz piedzīvo tik spēcīgas jūtas tāda nieka dēļ.

Tu izvairies no problēmas risināšanas

Iedomājies situāciju: cilvēks pabijis darba intervijā, taču viņš darbā nav pieņemts. Viņš var paanalizēt, kāpēc tā gadījās, uzlabot prasmes, kuras viņam pietrūkst, iet mācīties. Bet var arī atmest ar roku un teikt: "Viss, kas notiek, notiek uz labu! Esmu lielisks, bet darba devējs ir vienkārši muļķis".

Pastāv varbūtība, ka kandidāts tiešām ir lielisks speciālists, bet viņa potenciālais priekšnieks ir rīkojies ne pārāk gudri. Taču nevar arī izslēgt, ka cilvēkam vēl ir, kur augt un augt, bet šāda veida attieksmes dēļ viņš neko nesāks darīt, lai iegūtu kāroto darbu.

Tu vari ieslīgt neveselīgās attiecībās

"Tas jau nebija ļauna prāta pēc, viņš ir labs cilvēks, jāpiedod viņam", "Viņai ir vislabākie nodomi, vienkārši raksturs ir sarežģīts, labāk neļaunoties uz viņu un salīgt mieru". Ja tev sistemātiski kāds nodara sāpes, pozitīva attieksme šajā situācijā var dārgi maksāt. Tu nemitīgi piedosi savam pāridarītājam, ļausies kompromisam, pārliecināsi pats sevi, ka viss taču ir kārtībā, un ieslīgsi nelaimīgās attiecībās, kuras iedragās tavu pašvērtību un mentālo veselību.

Kā būt pozitīvam bez toksiskās piegaršas

Nebloķē emocijas

Kā uzskata psihologi, – ir jāļauj sev domāt arī negatīvas domas. Noliedzošas emocijas ir absolūti normālas, apspiest tās ir bezjēdzīgi – tās var pieņemt, ļaut sev tās piedzīvot un atzīt, ka tev uz šādām emocijām ir pilnas tiesības. Šo procesu arī mēdz dēvēt par jūtu validēšanu.

Arī attiecībās ar citiem cilvēkiem šī pieeja darbojas. Ja tev kāds par kaut ko sūdzas, tu jūti līdzi šim cilvēkam, pasaki, ka situācija patiesi ir nepatīkama, tāpēc nav nekā pārsteidzoša, ka viņš ir dusmīgs vai satraukts. Esi līdzās, piedāvā palīdzību, pastāsti par savu analoģisku pieredzi, ja tev tāda ir bijusi. Nespied šo cilvēku smaidīt, principiāli meklēt pozitīvos brūžus tur, kurš viņš tos neredz, un apslāpēt savas patiesās jūtas.

Fokusējies uz darbību

Pēc tam, kad esi ļāvis vaļu emocijām, padomā, ko tev šī situācija var iemācīt, kādus secinājumus tu no tās vari iegūt un ko darīt, lai to atrisinātu. Šādu pieeju mēdz dēvēt par proaktīvu. Tiek uzskatīts, ka pirmoreiz par to sāka runāt austriešu psihiatrs un bijušais nacisma koncentrācijas nometnē ieslodzītais Viktors Frankls savā grāmatā "Cilvēks jēgas meklējumos". Bet pēc tam proaktivitātes ideju uztvēra un popularizēja citi psihologi, kā arī personīgās izaugsmes treneri un produktivitātes eksperti, piemēram, Stīvens Kovejs, līderības speciālists, ģimenes jautājumu eksperts, skolotājs, organizāciju konsultants un grāmatu autors, – arī latviešu valodā ir tulkotas viņa grāmatas.

Ja cilvēks ir proaktīvs, viņš neieslīgst negatīvismā ("Mani neņem darbā, jo esmu neveiksminieks, man nekad nekas neizdodas"), viņš neslēpjas aiz bezjēdzīga un neproduktīva pozitīvisma ("nekas! Viss noteikti nokārtosies!"). Viņš atzīst, ka ir atgadījies kaut kas slikts, bet uzņemas atbildību un koncentrējas uz darbību: "Jā, mani nepieņēma darbā, tas ir bēdīgi. Bet tagad es zinu, kas man ir jāiemācās, lai iegūtu sapņu darbu. Tuvākajā laikā es sameklēšu kursus un sākšu mācīties". Tāda pozīcija uzlabo garastāvokli, sniedz enerģiju un palīdz atrast risinājumu pat sarežģītās situācijās.