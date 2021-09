Latvijā kopš 2012. gada neauglīgām ģimenēm ir iespēja saņemt valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu. Pasaulē ir dažādas iespējas un ierobežojumi attiecībā uz to, kas šāda veida atbalstu var saņemt, – no ierobežojumiem attiecībā uz vecumu (ar dažādām robežām), smēķēšanu, svaru, tādiem nemedicīniskiem aspektiem kā laulības, attiecību vai citu bērnu esamība līdz iespējām saņemt valsts atbalstu bez jebkādiem ierobežojumiem, pat vecuma.

Divi neauglības ārstēšanas speciālisti atšķirīgi vērtē Latvijas programmu un to, ko tajā vajadzētu atstāt vai mainīt. Ielūkojamies, kā atbalsts tiek nodrošināts Igaunijā un citās valstīs.

Pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, 6. septembrī rindā uz valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu ir 1157 sievietes.

Jebkura no viņām, tiklīdz pienāks 38 gadi, stāvot rindā, tiks no tās izslēgta. "Man nav saprotams, kas notiek tajā mistiskajā naktī no sievietes 37 uz 38 gadiem, kad valsts, vakar vēl "teikusi", ka varēs sievietei palīdzēt, nākamajā dienā to vairs nedarīs," ironiski izsakās neauglības klīnikas "My Clinic Riga" vadītājs, neauglības ārstēšanas speciālists Māris Arājs, kurš pirms dažiem gadiem bija arī Latvijas pārstāvis organizācijā "Eiropas IVF monitorēšana" ("European IVF monitoring").

Saprotams, kaut kādi ierobežojumi programmā var būt, jo valsts budžets nav bezizmēra, tomēr – kāpēc rindā nevarētu atstāt vismaz tās sievietes, kas jau tajā iestājušās? Jāpiebilst: ja, stāvot rindā, jau ir uzsākta ārstēšana, to var turpināt līdz pilnai procedūras saņemšanai.