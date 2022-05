"Man vienmēr jāskrien pie ārsta, jālūdzas, jāklanās," tā intervijā par savu darbu stāsta viena no vecmātēm. Likums ļauj aprūpēt grūtnieces un pieņemt dzemdības, bet vienlaikus nedod iespēju to darīt pilnībā. Tas sadārdzina grūtnieču aprūpi, kā arī veicina perspektīvu speciālistu aiziešanu no medicīnas sistēmas.

Latvijā sievietes visbiežāk grūtniecības uzskaitē stājas pie ginekologa. Skandināvijā un Lielbritānijā ierasta prakse ir vecmātes aprūpēta grūtniecība, kā arī dzemdībās tur vecmātēm ir lielāka rīcības brīvība. Ir zinātniski pierādīti ieguvumi sievietei un bērnam vecmātes aprūpētai grūtniecībai un dzemdībām. Arī sarunā, gan vecmātes, gan ārsti norāda uz ieguvumiem no vecmāšu aprūpes. Tāpat valstiski finansiāls ieguvums būtu šāda veida aprūpei. Kas traucē Latvijā attīstīt vecmāšu aprūpētu grūtniecību un kas ierobežo dzemdībās? Un – ko tajā zaudē sievietes?

Vecmāte ir patstāvīga profesija un likums ļauj šīs specialitātes pārstāvēm aprūpēt fizioloģisku grūtniecību, dzemdības, atbalstīt pēcdzemdību periodā noteiktu kompetenču robežās.