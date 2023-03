Maska uz acīm un gulēt. Ko iegūsim?

Gribi mentāli būt gatavāks nākamajai dienai? Pirms miega uzliec uz acīm tā saucamo miega masku, atsaucoties uz nesen publicētu pētījumu, vēsta "ScienceAlert"! Skaidrots, ka "brillītes" bloķē gaismas staru spiešanu uz acīm, un tas savukārt tiek saistīts ar lielāku mundrumu un labāku atmiņu nākamajā dienā.

Pētījuma gaitā veikti divi eksperimenti (jāatzīmē, ka pētījuma izlasi bijusi salīdzinoši neliela – 122 dalībnieki, tāpēc iegūtie rezultāti nav vispārināmi). Tā autori, institūciju pārstāvji no Lielbritānijas, Itālijas un ASV, uzsver, ka dati ir vēl viens pierādījums savstarpējai sakarībai starp gaismu un miegu. Un patiesībā vēl vairāk – kontrolējot gaismas aspektu, varam uzlabot miegu.

"Gaisma var ietekmēt miega struktūru un laiku," publicitātes materiālā norādījuši pētnieki. "Mēs lūkojām noskaidrot, kā acu maskas valkāšana nakts periodā ietekmē atmiņu un mundrumu. Izmaiņas varētu sniegt artavu ikdienas darbu veikšanā, piemēram, mācoties vai braucot ar automašīnu."

Pirmajā eksperimentā piedalījās 89 dalībnieki vecumā no 18 līdz 35 gadiem, kuriem lūgts nedēļas garumā pirms došanās pie miera uz acīm uzlikt klasisko miega masku (pirms tam viņi šo paradumu nebija piekopuši). Otrs variants – vēl pēc nedēļas izmēģināt tādu masku, kas ir tikai šķietama – tāda, kurai tieši acu vietā ir caurumi. Testos, kas veikti katras nedēļas pēdējās divās dienās, dalībnieki uzrādīja labākus rezultātus vārdu asociācijas uzdevumā. Tas palīdz noskaidrot, kā mainījusies cilvēka spēja atcerēties notikumus un pieredzes. Tāpat dalībnieki uzrādījuši labākus rezultātus testos, kas mēra reakcijas ātrumu.

Otrajā eksperimentā piedalījās 33 brīvprātīgi, arī vecumā no 18 līdz 35 gadiem, kuru inventāra kopums bija nedaudz plašāks, proti, acu maska, kā arī ierīces, kas mēra gaismas intensitāti mošanās laikā un smadzeņu darbību miega laikā. Lai pierastu jaunajiem apstākļiem, dalībnieki pārmaiņus gulējuši ar abām maskām uz acīm – vienu nakti ar "pilnajām", otru – iepriekš minētajām "tukšajām" acu maskām. Pēc tam sekoja divi naktsmieri identiskos apstākļos, klāt pievienojoties arī testēšanai.

Arī otrā eksperimenta rezultāti lika secināt, ka naktsmiers ar acu masku bijis mentālajai veselībai labvēlīgāks, proti, vārdu pāru asociācijas uzdevumi parādīja, ka šis šķietamais sīkums palīdzējis veiksmīgāk apgūt jaunu informāciju, kā arī veidot jaunas atmiņas. Vērts piebilst, ka ievāktie dati par smadzeņu darbību miega laikā uzrādīja sakarību starp acu masku valkāšanu un ilgāku lēno viļņu miega fāzi, kam ir liela nozīme atmiņas uzlabošanā.

Augstāk minētie atklājumi pētniekiem ļāvuši pieņemt, ka acu maska – tas ir efektīvs, ekonomisks un neinvazīvs veids, kas varētu labvēlīgi ietekmēt kognitīvo funkciju veikšanu, kā arī atstāt pēcāk izmērāmu ietekmi uz ikdienas gaitām. Jāizceļ, ka, pamatojoties uz abu eksperimentu dalībnieku aptaujām, acu maksu izmantošana neietekmēja miega laiku vai ilgumu, līdz ar to tie nevarētu tikt uzskatīti par ietekmes faktoriem testu rezultātu nolasīšanā.

Mūsdienās viens pētījums pakaļ nākamajam turpina skaidrot, cik patiesi liela nozīme mūsu dzīvēs ir tieši miegam. Šī konkrētā izpēte, kas publicēta izdevumā "Sleep", norāda uz to, ka acu maskas lietošana no jau tā tik svarīgās ikdienas komponentes var palīdzēt "izspiest" maksimumu. Ņemot vērā, cik liela nozīme ikdienas pienākumu pildīšanā ir mundrumam un augstām atmiņas spējām, iespējams, arī tu vari apsvērt to izmēģināšanu.

