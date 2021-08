Diēta pēc diētas, sportošana, badošanās un pat ārstu izrakstīti medikamenti, taču svars, kas uz mirkli cerīgi nokrities, atkal atgriežas ar uzviju. Dažus cilvēkus liekais svars ir tik stipri sažņaudzis savās skavās, ka šķiet – vaļā no tām netiks nekad. Kā viena no pēdējām iespējām, lai sevi atbrīvotu ne tikai no psiholoģiskām, bet arī fiziskām mocībām, ir kuņģa samazināšanas jeb bariatriskā operācija.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs un profesors Jānis Gardovskis;

Jūrmalas slimnīcas ķirurgs Egons Liepiņš;

Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore un dietoloģe Laila Meija.

"Šo operāciju parasti izvēlas cilvēki, kuri ilgāku laika periodu ir centušies regulēt savu svaru – samazināt to ar diētām, fiziskajām aktivitātēm, badošanos, medikamentiem –, un visbiežāk nonāk pie situācijas, ka ar iepriekš minētajiem pasākumiem zaudē kādus kilogramus, taču tad kaut kādu iemeslu dēļ atkal uzsāk pastiprināti ēst un efekts zūd," stāsta Jūrmalas slimnīcas ķirurgs Egons Liepiņš. Šādos gadījumos kilogrami atpakaļ nāk ar uzviju – vairumā gadījumu svars pieaug, sasniedzot vēl vairāk kilogramu, nekā bija pirms badošanās, diētas vai citu svara nomešanas metožu uzsākšanas.





Dietoloģe un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Laila Meija gan uzsver, ka sākumā jāpārliecinās, vai iepriekš pielietotie konservatīvie ārstēšanas līdzekļi izmantoti pareizi: "Vispirms ir jābūt metodiskai svara mazināšanai. Bieži cilvēkam šķiet, ka žurnālā izlasītā vai internetā atrastā diēta viņam palīdzēs, rezultātā tiek izmēģināta viena diēta, otra – no sākuma palīdzēja, bet pēc tam svars atkal ir atpakaļ... Nav zināms, cik pareizi cilvēks ir pieturējies pie šiem ieteikumiem un kādi šie ieteikumi vispār ir bijuši."

Kā teic Meija, Latvijā aptaukošanās situācija ir nelabvēlīga – aptuveni 60 procentiem Latvijas iedzīvotāju ir vai nu liekais svars, vai aptaukošanās.