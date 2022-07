Mazulis mostas pārāk agri no rīta? Kāpēc un kā pagarināt miedziņu

Vai tavs mazulis katru rītu mostas ap pulksten 5 un vairs neiemieg? Iespējams, kādam no vecākiem tas netraucē un viņš pat ir apmierināts par agro modinātāju, taču lielākajai daļai tas tomēr ir par agru, lai sāktu dienu. Jāņem vērā vēl fakts, ka nevienā vecumā bioloģiskais celšanās laiks nav tik agrs. Vai kā vecāki jūtaties apjukuši un vairs nezināt, kā šo lietu risināt?

Kas veicina agro mošanos no rīta

Iemesli var būt dažādi un, iespējams, pat vairāki reizē. Ap pulksten 4 – 5 miegs kļūst ļoti sekls. Miega hormons melatonīns dabīgi daudz mazāk izdalās, tāpēc arī pastāv liela iespējamība, ka bērns pamodīsies.

Biežākie iemesli pāragriem rītiem:

Pārgurums;

Par daudz miega;

Vides faktori;

Ieradums.

Šis noteikti ir galvenais cēlonis pāragriem rītiem. Pārgurumu veicina vecumam neatbilstošs dienas ritms. Ja bērns ilgtermiņā saņem par maz miega savam vecumam, tas izveidojas kā miega bads. Galvenais cēlonis pārgurumam ir pārāk novēlots naktsmiers. Ja bērnu ilgstoši liek pārāk vēlu gulēt uz nakti, bērns sāk celties no rīta arvien agrāk. Šo ļoti bieži veicina pārāk ilgs nomoda laiks no pēdējās diendusas līdz naktsmieram. Par pārāk novēlotu naktsmieru vēl varētu liecināt ilga un grūta iemigšana, kā arī biežas nakts mošanās reizes.

Pārguruma stadijā bērna ķermenī ir ļoti augsts kortizola līmenis. Tas rada līdzīgu efektu kā adrenalīns. Kortizols (stresa hormons) nevar izdalīties vienlaicīgi ar melatonīnu (miega hormonu), tādēļ, kad rīta pusē miegs kļūst sekls, kortizols uzvar, un bērns pamostas.

Kā samazināt pārgurumu bērna ķermenī

Pārgurums. Pārskati dienas aktivitātes, paskaiti miega un nomoda laikus. Pārgurumu var veicināt aktīvāka diena, jauni iespaidi, daudz cilvēki, attīstības lēcieni. Paseko līdzi miega-nomoda ritmiem. Cik miega nepieciešams atbilstošajā vecumā? Kā uzlabot miega kvalitāti? Cik diendusas nepieciešamas? Varbūt labāk samazināt diendusu skaitu, bet likt agrāk uz nakti? Koncentrējies uz miega kvalitāti vairāk pusdienlaika miegam, nekā rīta diendusai. Pusdienlaika miegs ir fiziski atjaunojošs, rīta miegs – mentāli. Nevelc nomoda laikus pārāk garus. Noteikti vakarā mazulis nav jātur ilgāk nomodā, lai labāk gulētu naktī vai ilgāk no rīta. Tas ir mīts! Tieši pretēji – piedāvā agrāku naktsmieru. Ir ļoti svarīgi ievērot to, ka naktsmiers jebkurā vecumā būs atkarīgs no diendusu kvalitātes un dienas piesātinājuma.

Par daudz miega. Šis gan ir reti un biežāk sastopams bērniem pēc divu gadu vecuma. Jāvērtē kopējais miega stundu skaits diennaktī. Ja bērns guļ divu trīs vai pat četru stundu ilgu diendusu un laicīgi iet gulēt uz nakti, tas var veicināt agru mošanos, jo bērns vienkārši jau ir izgulējies. Protams, visam pamatā jāvērtē bērna noskaņojums agrajā rīta stundā. Ja bērns mostas omulīgs, visticamāk, izgulējies, ja kreņķīgs, tad jāmeklē cits iemesls, iespējams pārgurums. Var būt, ka diendusa bijusi gara, toties naktsmiers pārāk novēlots, veidojot pārāk ilgu nomoda laiku.

Vides faktori. No rīta noteikti gulēt ilgāk palīdzēs tumšas vides veidošana. Šis ir ļoti aktuāli pavasara un vasaras sezonā, kad saule aust ap pulksten 4.30 līdz 5. Ja istabā iespīd saules stari, un telpa kļūst gaiša, bērns ir gatavs mosties. Pamēģini izmantot gaismu aizturošas žalūzijas un aizkarus, tas noteikti varētu palīdzēt.

Vēl bērnu varētu pamodināt apkārtējie trokšņi, ņemot vērā, ka miegs kļūst seklāks. Iespējams, kāds no ģimenes agri mostas un rada fona trokšņus vai arī parādās lielāki trokšņi no ielas.

Pārāk silta telpa noteikti arī var veicināt mošanos, jo rīta pusē (laikā no pulksten 4 līdz 6) ķermeņa temperatūra ceļas visstraujāk. Ja istabā būs pārāk silts, ķermenis var pamosties no karstuma.

Ieradums. Šo iemeslu vecāki parasti grib dzirdēt vismazāk, jo iesaistīti ir arī viņi paši. Iespējams mazulis pieradis agrā rīta pusē zīst krūti vai dzert pudelīti, taču pēc paēšanas ir gatavs sākt dienu. Šāda pazīme bieži novērojama mazuļiem vecumā ap 8-9 mēnešiem, kad rīta ēšana ir ap pulksten 5 – 5.30 un pēc tās vairs neiemieg. Ja ķermeņa svars ir labs un esat šo apsprieduši ar bērna ārstu, ieteiktu šo agro rīta ēšanas reizi ņemt nost. Parasti šis ieradums veicinās, ja mazulis ir jau ēdis ap pulksten 2–3, tad vecāki paši saprot, ka pēc divām stundām tā nemaz nav ēstgribas vaina, bet gan kopīgs ieradums uzreiz barot mazuli.

Vēl ieradums var būt lielākiem bērniem, kas rīta pusē pieraduši nākt uz vecāku gultu, un vecāki ar to vairs necīnās. Ja tas apmierina, guliet kopā vēl kādu stundu divas, taču bieži vien divgadnieks, trīsgadnieks atnāk uz vecāku gultu un ar savu grozīšanos pa vidu pamodina arī vecākus. Šo ir ļoti grūti mainīt, taču, ja būsiet konsekventi un katru reizi vedīsiet bērnu atpakaļ uz savu gultu, tas mainīsies. Protams, jāizskata arī citi agrās mošanās iemesli, lai tas būtu veiksmīgi.

Pāragrā rīta mošanās noteikti ir ļoti nogurdinoša. Parasti vecāki ir apņēmības pilni uzlabot naktsmieru, ievērot miega-nomoda ritmus, uzlabot gulēšanas vidi, taču, kad dzird mazuli pulksten 5 jau mostamies, spēka nav, apņēmība pazudusi, un darām visu pa vecam. Lai šo izmainītu, tas var prasīt ļoti lielu konsekvenci un pacietību. Tas var prasīt nedēļas, lai pamanītu pirmās izmaiņas un rīts sāktos tuvāk pulksten 6. Sāc ar maziem mērķiem, cenšoties pavilcināt rītu par 15 minūtēm vēlāk ik pa pāris dienām vai pat nedēļām. Ļoti daudz ko nosaka bērna noskaņojums, vai vispār ir iespēja pavilkt rītu un necelt uzreiz mazuli no gultiņas, kā arī mūsu ķermeņa valoda, jo mazulis nepazīst pulksteni.

Ja pašiem nav spēka un nezināt, no kura gala uzsākt labojumus, nebaidieties lūgt palīdzību!

Dace Cinava ir sertificēta zīdaiņu un bērnu miega konsultante, kā arī "Naktsmieram" dibinātāja. Guvusi miega konsultanta sertifikātu "Family Sleep Institute", Dace piedāvā konsultācijas un lekcijas par bērnu miegu, palīdz ģimenēm atrisināt ar miegu radušās problēmas, kā arī izglīto vecākus par veselīgiem miega paradumiem. Vairāk lasiet www.naktsmieram.lv.