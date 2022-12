Mazulīšu slimība – respiratori sincitālais vīruss: kā ārstē un ko darīt profilaksei

Respiratori sincitiālais vīruss (RSV) izplatās gaisa pilienu ceļā un lielākoties skar dziļos elpceļus. Slimība mēdz sākties ar iesnām, kam pievienojas dziļo elpceļu saslimšanas izpausmes – sēkšana un/vai mitri trokšņi, ko ārsts saklausa, bērnu izmeklējot. Ar RSV slimo bērni līdz divu gadu vecumam. Trešdaļai bērnu šī slimība ir bijusi līdz pirmajai dzimšanas dienai. Visbiežāk ar bronhiolītu saslimst bērni no trīs līdz sešu mēnešu vecumam, un parasti saslimšana notiek gada vēsākajos mēnešos (no oktobra līdz martam), liecina slimības apraksts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas veidotajā vietnē "Veselapasaule.lv".

Smaga slimības gaita parasti ir zīdaiņiem no sešu nedēļu līdz pusgada vecumam – tas saistīts ar iedzimtās imunitātes mazināšanos un elpceļu anatomiskām īpatnībām. RSV izraisīta saslimšana smagāk norit visiem jaundzimušajiem, tomēr īpaši bīstama šī infekcija ir dziļi priekšlaikus dzimušiem mazuļiem, jo viņiem no mātes iegūto antivielu līmenis ir zems vai to nav nemaz. Tāpat lielāka bīstamība, saslimstot ar RSV, ir zīdaiņiem un jaunākā vecuma bērniem, kuriem ir hroniskas, smagi noritošas blakus slimības.

Ja bērns vecumā līdz sešiem vai pat 12 mēnešiem inficējas ar RSV un sākas bronhiolīts (tas norit ar klepu, palielinātu elpošanas frekvenci, trokšņiem, pasliktinātu bērna vispārējo stāvokli), var būt nepieciešama atrašanās stacionārā, kur pieejamas vajadzīgās ārstēšanas metodes, tai skaitā skābekļa terapija.

Simptomu apraksts

Vissmagāk RSV ierosināts bronhiolīts attīstās jaundzimušajiem – slimība sākas ar iesnām, paaugstinātu ķermeņa temperatūru, apgrūtinātu ēšanu, sausu un mokošu klepu, apgrūtinātu elpošanu. Smagākos gadījumos bērniem ir samazināts skābekļa daudzums asinīs.

Ārstniecība, simptomu mazināšana

Vairumam bērnu RSV ierosinātais bronhiolīts norit kā viegla saslimšana un bērnam kļūst vieglāk elpot un ēst piecu dienu laikā, tomēr klepus parasti ir ilgāk (parasti apmēram trīs nedēļas vai pat ilgāk). Nav medikamentu, kas ārstē bronhiolītu, bet parastie medikamenti, ko bērniem ļauts lietot akūtu saslimšanu laikā (piemēram, paracetamols vai ibuprofēns), var atvieglot slimības simptomus.

Visbiežāk saslimšanu var ārstēt mājas apstākļos, bet stacionēšana nepieciešama, ja konstatēta apnoja (īslaicīga elpošanas apstāšanās), skābekļa saturācija ir zem 92 procentiem, pacients neuzņem pietiekami daudz šķidruma (vien 50–75 procentus no ierastā), vērojams smags respirators distress – stenēšana, izteikta krūšu kurvja padevīgo vietu ievilkšanās, tahipnoja virs 60–70 reižu minūtē.

Profilakse

Zīdaiņu vecākiem vīrusa uzliesmojuma laikā ieteicams atturēties no publisku pasākumu apmeklēšanas, bērnu ballīšu rīkošanas. Nereti infekcijas izraisītāju mājas atnes lielākie brāļi un māsas, kuri paši parasti RSV pārslimo vieglā formā, bet zīdainim šīs vīruss patiešām ir bīstams.

Lai pasargātu bērnu no RSV un citām infekcijas slimībām: