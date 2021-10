Ne tikai uzturs un sports. Pieredze, kā novecot pēc iespējas lēnāk

Par to, kā saglabāt vitalitāti, vislabāk jautāt cilvēkiem, kam tas izdodas. Tāpēc šī saruna ar mugurkaula un labsajūtas centra "Veselības sala" dibinātāju Lietuvā profesoru Valieru Jasūnu. Viņš ir dzīvs piemērs tam, kā zinātniskie ieteikumi un to ieviešana praksē darbojas, raksta "Delfi.lt".

Profesoram ir 71 gads un viņš joprojām ir fiziski aktīvs, enerģijas pilns, strādā un palīdz cilvēkiem tikt galā ar muguras sāpēm, konsultē veselības veicināšanas jautājumos. Un šajā rakstā viņš dalās nevis ar ilgmūžības teorijām, bet gan ar praksē pārbaudītām efektīvām receptēm vecumdienu pavirzīšanai tālākā nākotnē.

Pirms ienirt ilgmūžības tēmā, mēs piekrītam profesoram, ka nerunāsim par kvantitāti, bet par kvalitāti, nevis par to, kā dzīvot pēc iespējas ilgāk, bet gan par to, kā ilgāk saglabāt dzīves kvalitāti. Protams, neviens cilvēks vecumdienās nevēlas kļūt par apgrūtinājumu mīļajiem, nekādā gadījumā negrib zaudēt spēju patstāvīgi pārvietoties un ilgi baudīt dzīvi. Profesors ir optimistisks – tas nav tikai sapnis, par to jāsāk rūpēties no 30 līdz 35 gadu vecuma.

"30 līdz 35 dzīves gados cilvēka dzīvē notiek sava veida pavērsiens. No dzimšanas līdz 20 gadiem mēs augam, veidojamies, nobriestam, attīstām visas funkcijas, mūsu dzīves fizisko spēku līkne paceļas. No 20 līdz 30 un 35 gadiem mēs paliekam vienā līmenī, ja vien nav veselības problēmu. 30 līdz 35 gadu vecumā dzīves fizisko spēku līkne sāk iet lejup, kādam tā nolaižas diezgan taisnā leņķī, citiem izdodas noturēt slīpu līkni," dzīves posmus vizualizē Jasūns.