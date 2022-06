Neesmu mierā ar ķermeni: kā sevi pieradināt vasarā ģērbties brīvāk

Vasaras gaidīšana un siltāks laiks bieži vien var veicināt bažas par ķermeņa tēlu tiem, kas cieš no ēšanas traucējumiem vai/un ir nemierā ar savu ķermeni. Vairāk jādomā par to, cik atkailināts ir ķermenis, kā es uzvilkšu bezpiedurkņu apģērbu vai peldkostīmu, kas notiek ar manu diētu. Jebkura izmēra cilvēkam var būt zināmas grūtības "būt gatavam peldkostīmu sezonai", taču tiem, kuriem ir ēšanas traucējumi vai negatīvs skatījums par savu ķermeņa tēlu, šīs sajūtas vasarā var saasināties.

Vairāk par to raksta psiholoģe Laurena Mūlheima portālā "VeryWellMind".

Daudziem cilvēkiem, kuri cieš no ēšanas traucējumiem vai atveseļojas no tiem, valkāt atklātāku apģērbu, piemēram, šortus, topus bez piedurknēm un peldkostīmu, šķiet biedējoši, un viņi cenšas izvairīties no šādām situācijām. Izvairīšanās parasti ir reakcija uz trauksmi. Un šeit drīzāk tas notiek, nevis glābjot sevi no kaut kā patiesi bīstama, bet gan neērtības sajūtas.

Rēķinies, ka svelmes pilnā dienā, iespējams, ģērbjoties visu nosedzošā kapučdžemperī, tev pievērsīs vairāk uzmanības, nekā, ja tērpsies līdzīgi citiem.

Bieži izplatīta kļūda cilvēkiem, kuri cieš no ēšanas traucējumiem vai atveseļojas no tiem, ir vēlme, lai tikai trauksme pāriet, noteikti rīkojoties, piemēram, šajā gadījumā, tērpjoties vasarīgā apģērbā. Tomēr vienīgais veids, kā tikt pāri satraukumam, ir – ielūkoties tam acīs, pamazām.

Labāk iesaistīties dažādās aktivitātēs tagad nekā gaidīt ideālo iespēju, kas, iespējams, nekad neradīsies. Un tad būsi palaidis garām vasaras piedāvātās aktivitātes – iespēju baudīt patīkamas norises, socializēties, kustēties un uzņemt D vitamīnu!

Sagatavo sevi



Apzināta saskarsme ar situācijām, par kurām ir bijušas bailes, ir kognitīvās uzvedības terapijas galvenā sastāvdaļa un atslēga uz sekmīgu trauksmes un līdzīgu problēmu mazināšanu. Lūk, idejas, kā mazināt trauksmi par vasaras apģērba piemērīšanu un aktivitātēm labos laikapstākļos!

Sarindo ar vasaru saistītās situācijas no vismazāk līdz visvairāk biedējošajai. Sastādi sarakstu ar vasaru saistītām situācijām, no kurām izvairies vai no kurām baidies un ar kurām saskaries, piemēram, šortu un bezpiedurkņu krekliņu valkāšana, dodoties uz pludmali, došanās uz jūru peldkostīmā vai šāds ietērps, spēlējot tenisu.

Apsver pagaidu rīcību šajās situācijās. Ja šortu valkāšana rada milzīgas bailes, padomā par tērpšanos tajos dažādos scenārijos – uzvelc sākumā šortus mājās, ikdienišķā gājienā uz veikalu vai pasākumā ar draugiem. Sadali katru situāciju sīkāk un ranžē katru no tām atbilstoši stresa pakāpei. Tā sagrupēsi vietas un norises hierarhiski.

Ej iepirkties. Kad vienu reizi tas ir paveikts, iegādājies apģērbu, kas ļauj pakāpties tālāk sevis noteiktajā norišu hierarhijā. Izvēlētajām drēbēm jābūt piemērotām vasaras aktivitātēm. Vissvarīgākais, ka drēbēm jābūt piemērotām tagad, pat ja neesi apmierināts ar savu pašreizējo izmēru un formām.

Pamēģini uzvilkt apģērbu mazāk emocionāli bīstamos apstākļos. Vari sākt ar tā valkāšanu mājās un pēc tam pāriet uz tev emocionāli biedējošākiem apstākļiem – publiskākiem. Piemēram, uzvelc šortus mājās, tad – jau tuvējā apkārtnē; ietērpies peldkostīmā mājās, tad – nomaļākā vietā jūrmalā darba laikā, kad nav tik cilvēku pārpildīts.

Seko savam progresam. Ņem vērā savu stresa līmeni pirms noteiktas rīcības, tās laikā un pēc tam. Daudzi cilvēki, lai novērtētu savu stresu vai ciešanas, izmanto skalu no 0 līdz 10

Mēģini izmantot relaksācijas metodes satraucošajās situācijās un pirms tām. Kad pakļauj sevi trauksmi izraisošām situācijām, mēģini praktizēt relaksācijas paņēmienus, piemēram, elpošanas vingrinājumus un iztēli, lai palīdzētu sev atslābināt ķermeni un mazinātu trauksmaino reakciju. Galu galā šajās situācijās sāksi justies brīvāks.



Ir normāli, ja jūties neērti, veicot ne tik ērtus uzdevumus, tomēr laika gaitā un rīkojoties atkārtoti, tev vajadzētu pamanīt pakāpenisku trauksmes samazināšanos. Tev var būt nepieciešamas vairākas reizes, lai vingrinātos sev arvien grūtākā uzdevumā. Kad pamazām trauksme samazinās vienā situācijā, pacel latiņu augstāk!

Vasara sola garākas dienas, siltāku laiku, atpūtu un jautrību. Praktizējot minētos ieteikumus, varēsi izbaudīt dažādas jautras aktivitātes un pārvarēt bažas par savu ķermeņi. Protams, ja stratēģijas izmantošana laika gaitā nesniedz atvieglojumu, nevilcinies meklēt palīdzību pie profesionāļa.