'Ņemsim kredītu' – Lailas pieredze ar valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu

Lailai (vārds mainīts – aut.) ir 33 gadi – viens bērns, divas dabiski iestājušās grūtniecības, kas diemžēl noslēgušās ar zaudējumu, un nu jau arī viena neizdevusies medicīniskās apaugļošanas procedūra. Tā kā process ritējis jau ilgi, lietojot speciālus medikamentus un samaksājot pāris tūkstošu eiro, un sasaldēto embriju skaits vēl ir pietiekams, ģimene mēģinās veikt otru transfēru (tā sauc apaugļošanas "tehnisko" pusi), bet tam, visticamāk, nāksies ņemt kredītu. Savādi tas var šķist tādēļ, ka Laila ir pieteikusies valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas programmā un "uz papīra" līdzmaksājumi patiesi nav lieli. Tad kāpēc šajā procesā figurē tūkstoši eiro?

To šajā rakstā mēģināsim noskaidrot, jo Lailas sašutums ir liels. Atpakaļceļa viņai vairs neesot, ja jau ieguldījusi tik daudz resursu – gan finanšu, gan emocionālo. Tas nav viegli – iet cauri procedūrām, ilgstoši lietot medikamentus, gaidīt izmeklējumu rezultātus. Un dienā, kad norit mūsu saruna, Laila ir saņēmusi zvanu no reproduktīvās veselības klīnikas medmāsas par to, ka transfērs nav noslēdzies ar pozitīvu rezultātu, proti, embrijs nav iedzīvojies viņas dzemdē.

Lailas un dzīvesbiedra emocionāli smagais bērniņa gaidīšanas ceļš

Lailai no pirmajām attiecībām ir astoņus gadus vecs bērns, arī ar otru vīru viņai nav itin nekādu problēmu palikt stāvoklī, taču grūtniecības beidzas gandrīz vienā un tajā pašā laikā – ap ceturto grūtniecības mēnesi. 2021. gadā viņai bija dvīņu grūtniecība, kas ritējusi labi, līdz pēkšņi 20. grūtniecības nedēļā sāka noplūst augļūdeņi. Nonākot slimnīcā, viņa lietoja medikamentus – ārsti cerējuši vēl kaut ko saglābt, tomēr īsti nav zinājuši, ko iesākt. Ar cerību glābt vienu no abiem mazajiem nolemts Lailai likt dzemdēt vienu mazuli. Diemžēl infekcija bija skārusi abus bērniņus, un neilgi pēc pirmā Lailai bija jādzemdē arī otrs bērns.

Sešus mēnešus pēc tam, kad bija beigusies dvīņu grūtniecība, Laila atkal palika stāvoklī. Arī šoreiz – 18. grūtniecības nedēļā nācās atvadīties no mazulīša.