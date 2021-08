Olgas stāsts par dēlu ar UDHS: tādi bērni nevar nosēdēt mierā

Es morāli biju gatava un noskaņojusies, ka tas nebūs viegls ceļš. Es arī gāju pie pedagogiem un brīdināju. Mana kļūda bija tā, ka mēs Aleksu palaidām ģimnāzijā. Ģimnāzija nenodrošina atbalsta programmu, vien kaut kādus minimālus atbalsta pasākumus. Es pati jutu, ka Aleksam tas nav vajadzīgs, jo viņu ģimnāzijā uztvēra citādāk, sākās apsaukāšana. Viņš protestēja, jo gribēja draudzēties par spīti visam. Tad mēs nomainījām skolu. Arī ar visu to, ka bija psihiatra slēdziens, un es uz skolu atnācu ar informāciju, ka mums vajag iziet komisiju, lai mums ir tā saucamā "5-6" programma ar atbalsta pasākumiem. To mēs dabūjām tikai pavasarī. Ziemā sākām lietot medikamentus. Komisijā ārsts teica, ka, lasot psihologa atzinumu, Aleksam ir ievērojama uzlabošanās. Tas bija pateicoties medikamentiem, jo tie spēj stimulēt to pieres daivas smadzeņu daļu, kur ir visa tā problēma. Tādiem bērniem smadzenes attīstās citādi – tās nav pilnībā attīstītas brīdī, kad jāiet uz skolu. Arī ārsts teica: "Aleks, tu esi malacis! Tu tagad lasi." Bija grūti, jo Aleksam pretīgākais šķiet lasīšana, jo tā nav matemātika, un viņš uzskata, ka tas nav interesanti, bet mēs joprojām mēģinām to dozētā veidā mācīties.

Bērnam ir jāsocializējas. Viņš grib būt aktīvs, lekt kājās, skriet, dauzīties, bet ne katrā situācijā tas ir iespējams. Ir jāmācās socializēties, ka jāuzklausa arī pārējie cilvēki, nav visu laiku nepacietīgi jākliedz, pievēršot sev uzmanību. Ir jābūt draudzīgam. Viņš ir ļoti dāsns, viņam nekā nav žēl. Viņš vienmēr labprāt dalās un ir sirsnīgs. Meitenēm tas ļoti patīk. Bet skolā šādiem bērniem ir nepieciešams stingrs režīms, lai viņam nav domas, ka varētu būt arī citādi.

Ļoti palīdzēja mūzikas skola. Viņam patīk sev pievērst uzmanību, tad viņam atveras visa viņa iekšējā pasaule. Viņam, tāpat kā citiem šādiem bērniem, patīk skatuve. Tas ļoti daudz deva viņa attīstībai, jo klavieres attīsta sīkās pirkstu kustības, smadzenes darbojas. Palīdz iegaumēt vārdus, jo viņš apmeklē kora klasi un tur jāzina no galvas ļoti daudz vārdu. Mūzikas skola mūsu bērniem ir svēta lieta, ļoti vajadzīga.