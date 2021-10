Optometriste: ieradumi bērniem un jauniešiem redzes veselībai

Cilvēka redzes funkciju attīstība un pilnveidošanās notiek no dzimšanas līdz septiņu – desmit gadu vecumam. Satraucoša ir tendence, ka pēdējo gadu laikā redzes problēmas bērniem un jauniešiem tiek atklātas arvien agrākā vecumā. To var ietekmēt vairāki faktori – iedzimtība, ikdienas aktivitātes, tostarp, acu slodzes intensitāte, veicot darbus tuvumā. Plašāk par to, kam jāpievērš uzmanība dažādos vecuma posmos, lai savlaicīgi novērstu redzes problēmu rašanos, stāsta "OptiO" galvenā optometriste Aiga Ozoliņa.

Redzes veselība pirmsskolas vecumā



Līdz pat skolas gaitu uzsākšanai bērnu redze attīstās pakāpeniski. Sasniedzot trīs gadu vecumu bērna redzes sistēma spēj veikt tikai pusi no visām redzes funkcijām. Taču tā kā šajā laikā bērns sāk aktīvāk iepazīt pasauli ap sevi, nepieciešams sekot līdz bērna aktivitātēm un uzvedībai. Līdz pat sešu, septiņu gadu vecumam tieši vecāki var palīdzēt rūpēties par to, lai bērnu actiņas justos komfortabli un netiktu pārāk noslogotas.

Lai gan mūsdienās no viedierīču lietošanas ir teju neiespējami izvairīties, vecākiem vajadzētu sekot līdzi tam, cik ilgs laiks tiek pavadīts pie spožajiem ekrāniem. Darbojoties ar telefonu, planšeti un televizoru, acīm nākas saskarties ar papildu slodzi, un tās tiek ātrāk nogurdinātas. Tāpēc bērniem līdz divu gadu vecumam nevajadzētu lietot viedierīces vispār, ar izņēmumiem, ja, piemēram, ir video zvans ar radiniekiem. Savukārt no trīs līdz sešu gadu vecumam laiku pie telefona vai planšetes vajadzētu ierobežot līdz 30–60 minūtēm dienā, ievērojot, ka attālums starp acīm un ierīci ir vismaz 30 centimetri.

Rūpējoties par bērnu actiņu veselību, laikā, kad bērni aktīvi iepazīst pasauli, par redzes veselības problēmām var liecināt bērna uzvedība:

acu piemiegšana skatoties tuvumā vai tālumā;

izvairīšanās no darba tuvumā;

tur galvu slīpi, īpaši pagrieztā leņķī lasot vai skatoties televizoru;

sūdzas par galvassāpēm, īpaši pēc darba tuvumā;

žēlojas par redzes miglošanos, dubultošanos.

Ja vecāki ievēro kādu no šīm pazīmēm, nepieciešams doties pie acu ārsta. Taču jāatceras, ka viena, trīs un sešu gadu vecumā noteikti nepieciešams veikt redzes pārbaudi pie oftalmologa, lai pārliecinātos, ka bērna acis attīstās atbilstoši vecumam.

Palielināta slodze pamatskolā un pusaudžu gados

Sasniedzot pamatskolas vecumu, bērnu redze jau ir pilnvērtīgi attīstījusies un spēj veikt visas tai nepieciešamās funkcijas, taču šajā posmā var parādīties vajadzība pēc optiskajām brillēm. Iemesls tam var būt iedzimtība vai dzīvesveids ikdienā, taču jāatceras, ka, uzsākot skolas vai studiju gaitas, nereti mūsu acīm nākas saskarties ar palielinātu slodzi tuvumā, ko rada intensīva grāmatu lasīšana, mājasdarbu pildīšana, kā arī laiks, ko pavadām pie viedierīcēm. Cilvēka acis nav paredzētas ilgstošam darbam tuvumā, jo tādā veidā acis tiek sasprindzinātas un acu āboli iestiepjas garāki – pielāgojoties tuvuma slodzei, kas ilgtermiņā pasliktina spēju redzēt tālumā.

Lai samazinātu acu nogurumu un risku saskarties ar redzes problēmām, nepieciešams ievērot pareizu attālumu no acīm un objektu, kā arī jāļauj acīm atpūsties – ievērojot darba pauzes. Lasot vai mācoties, attālumam starp acīm un galdu vajadzētu būt 30 līdz 40 centimetriem. Tajā pašā laikā, nepieciešams labs apgaismojums, ievērojot, ka ēna nedrīkst krist uz skatāmo objektu. Savukārt, strādājot ar datoru, ekrānam ir jāatrodas vismaz 60 centimetru attālumā, un tā augšējai malai jābūt acu augstumā, lai skatu vajadzētu vērst nedaudz uz leju.

Tāpat acu komfortu nodrošina atpūtas pauzes, kas jāievēro ik pēc 40 minūtēm. To laikā ieteicams vairāk skatīties tālumā un mazāk koncentrēties un smalkām lietām tuvumā. Atpūtas laikā ieteicams izvingrināt acis – skatoties pa labi, pa kreisi, uz augušu, uz leju un pa diagonāli, kā arī tās kārtīgi izmirkšķināt.

Pirms skolas gaitu uzsākšanas, gan pamatskolā, gan pusaudžu gados ieteicamais laiks, lai veiktu redzes pārbaudi ir pirms mācību gada sākuma – augustā vai septembrī, vai jaunā gada sākumā, kad pēc ilgāka atpūtas un brīvāka ikdienas režīma bērnu acis atkal saskaras ar lielāku slodzi. Ja, uzsākot skolas gaitas, bērns neizsaka īpašas sūdzības, nav jālieto redzes korekcijas līdzekļi un ģimenē nav novērotas acu saslimšanas, redzes pārbaudi skolas un studiju laikā nepieciešams veikt reizi viena vai divu gadu laikā. Savukārt, ja bērnam ir konstatētas redzes izmaiņas, redzes pārbaudi vajadzētu veikt reizi gadā vai biežāk, ja to noteicis speciālists.