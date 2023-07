Pacietība, gudrība un pragmatisms: palīdzoši vārdi, kad piezagusies nenoteiktības sajūta dzīvē

Kad mēs nezinām, kas notiks rīt, tad pārstājam aizdomāties par nākotni un lielā mērā dzīvojam tagadnē. Bet arī šodiena ir pilna stresa un trauksmes. Visi apkārt to vien atgādina, ka pasaule ir mainījusies un turpina mainīties. Tieši šodien, tieši tagad. Un šis kopīgais trauksmainais fons, kas mūs sagaida nākotnē, var izsist no līdzsvara. Kā pilnvērtīgi pastāvēt šajā nemierīgajā laikā, nezaudējot nevienu dienu no savas dzīves?

"Nedod, Dievs, dzīvot pārmaiņu laikmetā" – šo uzskata par ķīniešu sakāmvārdu, lai gan tas var būt radies jebkuras tautas kultūrā. Kā dzīvot? Kas vajadzīgs, lai orientētos šajos nestabilajos apstākļos, kuros pat laiks rit ne tā, kā vienmēr? Kā vietnē "Psychology Today" norāda klīniskā psiholoģe Sintija Bauma-Beikere, pastāv septiņi zīmīgi vārdi, kuri var palīdzēt dzīvot periodā, ko varam dēvēt par laiku bez laika.

Pacietība

Diemžēl, bet pēdējā laikā skrējienā pēc sasniegumiem mēs esam pazaudējuši šo tikumu. Tagad ir īstais laiks sākt praktizēt pacietību – jo īpaši tāpēc, ka daudzi pētījumi liecina: pacietīgāki cilvēki ir gan empātiskāki nekā citi, gan biežāk jūtas pateicīgi, kā arī retāk ir sliktā garastāvoklī, to uzsver psiholoģe.

Aristotelis savulaik rakstīja, ka tikumi mūsos nerodas no dabas, bet mēs, cilvēki, pēc dabas esam spējīgi tos apgūt. Un par visiedarbīgāko metodi sengrieķu filozofs uzskata pierašanu. Pacietību viņš uzskatīja par starpposmu starp aizkaitinātību un vienaldzību.

Kad visi nervozē, īgņojas viens uz otru, ir pats laiks attīstīt pacietību, uzskata psiholoģe.

Pragmatisms

Sāc plānot. Pārdomā rīt un parīt darāmos darbus. Un nākamajā sestdienā ko tu darīsi? Tas ienesīs novitāti katru dienu, dažādojot dzīvi.

Tāpat ļoti svarīga ir dienas kārtība. Vijolniece Elizabete Fīlda salīdzināja to ar mūziku – sakārtotība, ritms un izpildītāja meistarība palīdz radīt melodiju no nošu lapām. Tāpēc katrs no mums var radīt savu mūziku no ikdienas trokšņiem.

Meditācija

Bezgalīgi daudz rakstu vēsta par to, cik spēcīga ir šīs prakses pozitīvā ietekme uz cilvēka psihi. Meditācija palīdz saglabāt stabilitāti tad, kad visi apkārt taisa "vētru" no trauksmes un agresijas. Un pat tad, ja mums šķiet, ka mūsdienās dzīvei pamatā nav struktūras, šī prakse palīdzēs iegūt kontroles sajūtu pār notiekošo.

Perspektīva

Šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi domāt un runāt, atceroties par perspektīvu un izvairoties no "melns-balts" domāšanas. Psiholoģe mudina aizmirst par vārdiem "vienmēr" un "nekad" – šie jēdzieni ir pretrunā dzīves patiesībai. Neviens stāvoklis, neviena emocija neturpinās mūžīgi.

Mūsu dzīve ir mainīga, un pat ja šodien mums ir grūti vai kaut kas sāp, tas nav uz visiem laikiem. To, ko mēs jūtam tagad, nav uz visiem laikiem: mēs būsim pilnīgi kaut kur citur pēc dažām stundām, dienām, mēnešiem vai gadiem.

Motivācija

Ilgas un izmisums izkrāso to, kur valda garlaicība. Atrodi to, kas tev interesē. Nodarbojies ar to, kas tevi iegremdē radošajā vidē un redzēsi, ka laiks paskries daudz ātrāk.

Bijība

Kas tevī raisa apbrīnu? Kas aizskar tavas smalkās dvēseles stīgas? Kādam tās ir skaistas dabas fotogrāfijas. Kāds piedzīvo bijību, klausoties klasisko mūziku vai baudot pasaules slavenus mākslas darbus. Bet varbūt pārlasi dzejas izlasi, ko tik loti mīlēji jaunībā? Sniedz sev iespēju baudīt skaistumu un piedzīvot kaut ko vairāk par šodienas pieredzi.

Gudrība

"Pasaule vairs nebūs iepriekšējā". Absolūta patiesība. Bet tas nenozīmē, ka mēs varam uzminēt, kāda tā kļūs, kad beigsies grūtības. Tāpēc nav vērts steigties ar secinājumiem, eskalēt paniku vai izslēgt jūtas.

Secinājums

Prasme būt savaldīgiem, pieņemošiem un labestīgiem – labākais līdzeklis pret stresu. Mēs piedzīvojam nemierīgu laiku. Un, iespējams, šī septiņi vārdi tev var palīdzēt dienas saturīgākas un notikumiem bagātākas.