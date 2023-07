Padomi veiksmīgai skriešanai: apavi, sagatavošanās, kļūdas, virsmas, slodze

Skriešana var būt brīnišķīgs, uzlādējošs sporta veids. Vienlaikus, neņemot vērā savas veselības īpatnības un piemērotus apstākļus, kā arī sagatavošanos, tā var nest veselības raizes.

Piedāvājam 12 rakstus no "Delfi" krājumiem ar labākajiem padomiem par skriešanu!

Astoņi padomi, kā skriešanu tveices laikā padarīt drošu

Karstajā laikā ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību tam, kā un cik daudz nododies fiziskajām aktivitātēm, lai novērstu dehidrēšanās, karstuma dūriena un saules apdegumu iegūšanas risku. Portāls "Women's Health" piedāvā astoņus padomus, kā sportošanu tveicē padarīt pēc iespējas drošāku ķermenim un veselībai.

Iesaka skriešanas lietpratēji: labākās vietas dažādu distanču cienītājiem





Skriešana brīvā dabā ir viens no vislabākajiem sportošanas veidiem – tā ir laika pavadīšana svaigā gaisā, kaloriju dedzināšana un fiziskās formas uzlabošana, kā arī tās realizēšanai nav vajadzīgs nekāds speciāls ekipējums. Taču reizēm runa ir nevis par to, ka vajag skriet, bet gan – kur to vislabāk darīt? Šoreiz uzrunājām četrus skriešanas mīļotājus, kuri bija gatavi padalīties ar savu pieredzi, novērojumiem un ieteikumiem.

Izplatītas skriešanas kļūdas, no kurām vajadzētu izvairīties

Visi skrējēji pieļāvuši kļūdas – gan treniņos, gan sacīkstēs. Dažos gadījumos mēs atkārtojam tās pašas kļūdas atkal un atkal, kas noved pie dažādām traumām un kaitē mūsu veselībai. Laiks mācīties no tām, tāpēc piedāvājam iepazīt deviņas izplatītas skriešanas kļūdas, no kurām vajadzētu izvairīties, ja vēlies vai esi jau sācis skriet.

Skriešanas ABC: biežāk pieļautās kļūdas, speciālistu komentāri un iedvesmas stāsti

Skriešana ir viens no ērtākajiem un pieejamākajiem sporta veidiem ikvienam. Ar to var nodarboties teju jebkur: parkā, stadionā, mežā, jūras malā, pilsētā, laukos. Tomēr jāņem vērā, ka pirms skriešanas tomēr vajadzētu painteresēties, kā to darīt pareizi. Piedāvājam ieskatīties mūsu rakstu krājumā, kur varēsi atrast gan ekspertu ieteikumus, gan iedvesmojošus pieredzes stāstus par šo tēmu.

Veselīgi, bet jāsāk uzmanīgi. Speciālists par skriešanu gar jūru

Sākoties vasarai un vairākās nedēļas saglabājoties patīkamiem laikapstākļiem, cilvēki kā vienu no fiziskajām aktivitātēm izvēlas skrējienu gar jūru. Vai šāds treniņš ir veselīgs un kam pievērst uzmanību, lai nenodarītu sev pāri, skaidro treneris Mikus Embrekts.

Treneris komentē piecus izplatītus mītus par skriešanu

Skriešana ir viens no populārākajiem sporta veidiem, ar ko var nodarboties teju ikviens. Tā galvenās priekšrocības ir tās, ka skriet ikviens var bez maksas, un, lai to darītu, nav jārēķinās ar sporta kluba darbalaiku. Treneris un zīmola "4F" sūtnis Kristaps Ence norāda, ka diemžēl daudzi cilvēki skrien nepareizi, nodarot pāris savam organismam. Viņš piedāvā iepazīties ar pieciem izplatītiem mītiem par skriešanu.

Nenodari sev pāri: izplatītas kļūdas, kas skrējējiem neļauj sasniegt mērķus

Katru gadu pavasarī arvien vairāk cilvēku sāk nodarboties ar skriešanu, kā arī piedalās dažādās sacensībās. Ņemot vērā, ka lielākā daļa cilvēku netrenējas profesionālu uzraudzībā, liela daļa pieļauj kļūdas, kas ne vien kavē izcilu rezultātu sasniegšanu, bet arī var kaitēt tavai veselībai.

Padomi skriešanai vasarā: kā nenodarīt pāri veselībai, bet saglabāt fizisko formu

Lai nezaudētu ierasto fizisko formu un karstā laikā notiekošās skriešanas sacensībās finišētu bez pāridarījuma savai veselībai, tehnoloģiju zīmols "Garmin" sadarbībā ar skriešanas sporta profesionāļiem uzskaita svarīgāko, kas jāņem vērā, dodoties distancē. Sporta profesionāļi uzsver, ka karstais laiks nav piemērots rekordu uzstādīšanai skriešanas laikā un īpaši jāseko gan gaisa temperatūrai, gan gaisa mitrumam, gan arī skrējēja pulsam.

22 labākās skriešanas dziesmas no kinofilmām

Dziesmas no kinofilmām skrienot var būt ļoti motivējošas un uzmundrinošas, jo īpaši, ja filma redzēta un patikusi. Aizrautīga amerikāņu skrējēja un skriešanas trenere Kristīne Lufa (Christine Luff) portālā "VeryWell" piedāvā savu iecienītāko dziesmu izlasi no filmām, kas, viņasprāt, dod enerģijas pieplūdumu skrienot. Iespējams, pienācis laiks atjaunot dziesmu izlasi, ko klausies skrienot.

Daudzpusīgi padomi kā pieredzējušiem, tā topošiem skrējējiem

Kā trenēties vasaras karstumā, ko iekļaut ēdienkartē, kā kontrolēt sāpes, cik daudz un bieži dzert, kam jābūt skrējēja aptieciņā – pavisam vienkāršs, taču ne mazāk nepieciešams padomu komplekss skriešanas entuziastiem.

Skriet ārā vai uz skrejceļa? Kurš variants labāk palīdzēs nomest svaru

Skriešana ir nodarbe, kuru daudzi sauc par labāko veidu, kā pilnībā atslēgties no pasaules problēmām un būt fiziski aktīviem. Par skriešanas popularitāti varējām pārliecināties pavisam nesen – maratona laikā –, kad galvaspilsētas ielas pārplūda ar ļaužu jūru. Taču skrējēju vidū ir viens jautājums, par kuru jau kopš sākta gala tiek lauzti šķēpi – labāk skriet pa meža taciņām un asfaltētajām ielām, vai arī izvēlēties sporta zāļu piedāvājumu – mehānisko skrejceļu? Portāls "Healthline" apkopojis abu variantu plusus un mīnusus, skaidrojot, kurā gadījumā slodze ir lielāka.

