Pasaules Nieru dienā – bezmaksas konsultācijas un iespēja noteikt orgāna veselības stāvokli

9. martā ir Pasaules Nieru diena (arī "World Kidney Day") un arī Latvijā notiks izglītojošas un informatīvas aktivitātes, lai veicinātu zināšanas, uzmanību un rūpes par nieru veselību.

No pulksten 12 līdz 15.30 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) foajē (Dzirciema ielā 16) notiks pasākums "Pasaules Nieru diena 2023", kuru organizē RSU Medicīnas fakultātes Nefroloģijas pulciņa studenti sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu. Apmeklētājiem – ikvienam interesentam – būs iespēja bez maksas izmērīt asinsspiedienu, noteikt glikozes līmeni asinīs, aizpildīt testu un uzzināt, cik labi jūtas viņa nieres. Tāpat varēs saņemt konsultāciju par to, kā saglabāt savu nieru veselību, diētas un dzīvesveida rekomendācijas.

Savukārt no pulksten 14.30 līdz pulksten 16.40 notiks tiešsaistes konference ārstiem "Nieru veselība 2023", ko organizē Latvijas Nefrologu asociācija sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu.

Pulksten 17 sāksies tiešsaistes "Saruna par nieru veselību". Tajā piedalīsies asoc.prof. Ieva Ziediņa, ģimenes ārste Rūta Plaude un pacients Ģirts Kravalis. Sarunu tiešraidē varēs skatīties sociālajā platformā "Facebook", gan Latvijas Nefrologu asociācijas, gan Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas profilos.

Latvijas Nefrologu asociācijas prezidente, asoc.prof. Ieva Ziediņa uzsver, ka ir svarīgi profilaktiski uzmanīt nieru veselību ar mērķi nenonākt pie hroniskas nieru slimības (HNS), ko agrāk dēvēja par hronisku nieru mazspēju un kas ir ilgstošs jeb hronisks nieru bojājums.

Svarīgs ir gan uzturs un veselīgs dzīvesveids, gan regulāras analīzes un skrīnings, jo hroniskas nieru slimības sākuma stadijas norit bez simptomiem. Savās sajūtās cilvēki nepamana un nejūt nekādas problēmas ar nierēm arī tad, ja tās ir sākušās. Latvijas skolās nav veselības mācības, sabiedrībā krītas zināšanas par veselību, par ķermeņa funkcijām, orgāniem un tamlīdzīgi, tāpēc ir svarīga Pasaules Nieru diena un līdzīgas akcijas, kampaņas un aktivitātes, lai izglītotu sabiedrību un mudinātu sekot līdzi savai veselībai, skaidro Ziediņa.

Valsts līmenī jādomā par to, lai hroniskas nieru slimības pacientiem būtu vēl labāka aprūpe, to sekmētu jaunāko medikamentu pieejamība un to pilnīga vai daļēja kompensēšana no valsts. Nepieciešams ieviest valsts apmaksātu ikgadēju mikoralbuminūrijas testu ikvienam Latvijas iedzīvotājam, lai agrīni atklātu nieru bojājumu kā arī netiešie vērtētu sirds un asins vadu slimību, cukura diabēta gaitu.

Nepieciešams arī izveidot uz uzturēt hroniskas nieru slimība reģistru, jo tad valsts līmenī varētu redzēt kādas ir tendences: nieru slimnieku skaitam palielināties vai samazināties, kādu aprūpi saņem pacienti, cik ilgi un cik pilnvērtīgi viņi dzīvo, uzsver Ziediņa.

Pasaules Nieru diena tiek atzīmēta katru gadu marta otrajā ceturtdienā, šo tradīciju ieviesa Starptautiskā nefrologu biedrība, un to atbalsta arī Latvijas Nefrologu asociācija. Pasaules Nieru dienas mērķis ir pievērst uzmanību un veicināt izpratni par nieru būtisko lomu cilvēka organismā, samazināt nieru slimības un ar to saistīto problēmu ietekmi visā pasaulē.

"Nieru veselība visiem" – ir šā gada aicinājums. Ar hronisku nieru slimību visā pasaulē slimo aptuveni desmitā daļa iedzīvotāju, konkrēti Latvijā tie ir 12 000 pacientu uz katriem 100 000 iedzīvotājiem.