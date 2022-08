Pasnaud pusdienlaikā 45 minūtes un uzlabo atmiņu!

Ja kādreiz vienas seriāla sērijas noskatīšanās pirms miega pārvērtusies kārtīgā maratonā, nepārdzīvo – tu tāds neesi vienīgais. Ja darbā sakrājusies pamatīga slodze un jūti piezogamies nemitīgu stresu, ļoti ticams, ka arī šādi "bēdu brāļi" ir tavā draugu un paziņu lokā. Ko darīt? Viens no risinājumiem ir atvēlēt laiku pusdienlaika snaudiņai, skaidro "Discover Magazine", jo tieši tā var palīdzēt uzlabot garastāvokli un modrību, kā arī justies labi visu atlikušo dienu.

Vairākas mācību iestādes un uzņēmumi pasaulē jau ņēmuši vērā ieguvumus, ko sniedz īsa acu aizvēršana pusdienlaikā. Iespēju nosnausties saviem studentiem un darbiniekiem jau sniedz, piemēram, Kalifornijas universitāte Losandželosā, kā arī IT gigants "Google". Un iemesls nav meklējams tikai tajā, ka pēc miega cilvēks fiziski jūtas labāk – iespēja doties diendusā palīdz arī smadzeņu darbībai atgriezties savā maksimāli labākajā funkcionēšanas līmenī.

Turpinājumā iepazīsties ar zinātnē balstīties faktiem, kā diendusa palīdz uzlabot atmiņu!

Diendusa uzlabo kognitīvās spējas

Snaudām var būt ļoti dažādi ilgumi, kā arī cilvēki var izvēlēties doties miegā atšķirīgos diennakts laikos, savukārt šīs izvēles ietekmē to, kādu ietekmi uz organismu atstās diendusa, sacījusi Sāra Mednika, Kalifornijas universitātes Irvinā kognitīvo zinātņu profesore. Viņa piebildusi, ka diendusa cilvēka ķermenim un organisma sistēmām palīdz ļoti līdzīgi kā miegs naktīs.

2021. gadā "International Journal of Environmental Research and Public Health" publicētais sistēmiskais pārskats atklāja, ka īsa diendusa palīdz uzlabot kognitīvās funkcijas (modrību, atmiņu) vismaz divu stundu garumā pēc mošanās. Vērts piebilst, ka gadījumos, kad snauda "paņemta" pirms pulksten 13, kognitīvās spējas uzlabojās vēl vairāk.

Visspēcīgākie pierādījumi, ka diendusa uzlabo kognitīvās spējas, saistāmi ar atmiņas uzdevumiem, norādījusi Rebeka M.C. Spensere, Masačūsetsas universitātes profesore. Novērots, ka diendusa sniedz ieguvumus dažādās mācīšanās formās – no vienkāršu vārdu pāru apguves līdz sarežģītākiem līmeņiem.

Pētnieki skatījuši diendusas pienesumu ļoti dažādos vecumos – gan agrā bērnībā, gan pieaugušo vecumā, un visos posmos ieguvumi bijuši pozitīvi.

Foto: Shutterstock

Kā smadzenēs formējas atmiņas

Miega procesa laikā nostiprinās atmiņas, un tas saistīts ar faktu, ka, tieši guļot, smadzeņu daļas, kas atbild par atmiņu veidošanos un uzglabāšanu, vēlreiz tās aktivizē, raksta portāls. Mednika uzsver, ka tas stiprina saiti starp neironiem, kas "tur" atmiņas. Kad cilvēks kaut ko iemācās, šī informācija tiek nogādāta uz hipokampu – veidojumu, kur glabājas mūsu atmiņas, informācija, fakti un zināšanas, ko esam ieguvuši visas savas dzīves laikā.

Pētījumā, kas 2015. gadā publicēts "Neurobiology of Learning and Memory", noskaidrots, ka diendusai ir pozitīva ietekme uz atmiņu veidošanos (tā sauktajām "hippocampus-dependent memories", ko dēvē par "epizodiskajām atmiņām", kas ietver konkrētu iegūšanas laiku un vietu). Tā ietvaros pētnieki uzdeva dalībniekiem iemācīties vārdus un vārdu pārus. Pēc tam puse devās snaudā, kamēr otra skatījās DVD. Pēcāk secināts, ka tie dalībnieki, kas pēc vārdu apguves pagulēja, atmiņā saglabājuši daudz vairāk informācijas, nekā otra dalībnieku izlase. Tas savukārt pierāda – ja pēc mācīšanās procesa, kas ietver koncentrēšanos, seko miega periods, atmiņas spējas uzlabojas.

Ieguvumi var atšķirties

Lai gan snaudai, kad diena ir zenītā, ir vairāki ieguvumi, tie visiem nebūs vienādi. 2018. gada pētījumā, kas publicēts "Scientific Reports", mēģināts noskaidrot, vai un kāda ir diendusu ietekme uz cilvēkiem, kuri guļ pusdienlaiku vismaz reizi nedēļā, un tiem, kuri šim priekam neļaujas nemaz. Uzmanība tika vērsta uztveres mācīšanās procesam ("perceptual learning"). Tā ietvaros diendusas mīļotājiem no snaudas bija jāatsakās četras nedēļas, bet tiem, kuri neguļ nemaz, nu vajadzēja pusdienlaikā laisties miegā. Rezultāti rādīja, ka atteikšanās no diendusas (attiecīgi – miega), nav pasliktinājusi konkrētās dalībnieku izlases kognitīvās spējas.Taču arī otrās grupas ietvaros, kuriem nu tika lūgts ievērot diendusas režīmu dienas vidū, uzlabojumi netika konstatēti. Tiek pieļauts, ka pētījumam izvēlēts pārāk īss laiks, taču rezultāti nor'āda, ka ieguvumi no regulāras diendusas katram cilvēkam var atšķirties.

Spensere skaidro, ka snauda uzskatāma par labu ikvienam, taču tā var uzlabot dzīves kvalitāti, jo īpaši tiem, kuriem miega prasības ir ļoti augstas (piemēram, bērniem un smagi slimiem cilvēkiem), indivīdiem, kuri nav izgulējušies nakts laikā darba grafika dēļ, un tiem, kuriem miegu nakts laikā neregulāri atņem ieilgusi darba diena.

Savukārt Mednika skaidro, ka snaudas ilgums atkarīgs no vēlamā rezultāta. Piemēram, 20 minūšu snauda palīdz uzlabot modrību un koncentrēšanās spējas, bet 90 minūšu miegs jau dos iespēju "iziet" visām miega fāzēm.

Ja vēlies pasnaust, lai uzlabotu atmiņu, zelta vidusceļš mērāms aptuveni 45 minūšu miegā, teic Spensere. Noteikti paturi prātā – neguli pārāk ilgi un vēlu pusdienlaikā, jo tad var būt grūtības iemigt vakarā.

