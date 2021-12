Imunizācijas valsts padome devusi zaļo gaismu bērnu vakcinācijai pret Covid-19 vecuma grupā no pieciem līdz 11 gadiem, un paredzams, ka vakcināciju ar "Pfizer"/ "BioNTech" varētu sākt jau decembra beigās vai janvāra sākumā. "Mēs neejam ar steigu vai uzspiestu rīcību, bet vēlamies, lai tiktu vakcinēti hroniski slimie bērni un veicināta vakcinācija arī pieaugušo un senioru populācijā," pastāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste, kas sarunas laikā ieskicē arī to, kad bērniem riski ir lielāki – vakcinējoties vai izslimojot Covid-19.

"Ir pamatotas aizdomas, ka infekcijas izplatību nevarēsim apturēt tikai ar pieaugušo un senioru vakcināciju," teic Bērnu slimību klīnikas vadītāja un pediatre Dace Gardovska. "Kopumā starp visiem cilvēkiem, kas Latvijā ir saslimuši, ir vairāk nekā 17 000 bērnu līdz 9 gadu vecumam un 27 000 bērnu vecumā no 10 līdz 19 gadiem. Apmēram 18 procenti no tiem, kas ir inficējušies un uzskatīti par Covid-19 slimniekiem, ir bērni." Vakcinēšanās ir svarīga gan sabiedrībai kopumā, gan pašam bērnam, uzskata ārste. Katra bērna dzīvība ir ļoti liela vērtība, un, lai gan daudzi uzskata, ka bērni ar Covid-19 slimo viegli, pat asimptomātiski, paredzēt to, kuram bērnam palaimēsies, kuram ne, ārsti diemžēl nevar.

Tāpat vakcinācijai ir milzīga sabiedriskā nozīme, jo bērni, kuri ir jaunāki par pieciem gadiem, vakcinēties nevar, tomēr viņi var ļoti smagi saslimt ar Covid-19, un, kā apstiprina Gardovska, slimnīcā nonākuši arī bērni zīdaiņa vecumā, kas sasirguši ar Covid-19. "Jo vairāk savakcinēto cilvēku, jo mazākas iespējas infekcijai izplatīties," uzsver ārste, piebilstot, ka tas ir milzīgs guvums tieši tiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar vakcinēties.

Riski vakcinējoties daudz mazāki, nekā izslimojot

Dace Gardovska uzsver – tas ir mīts, ka bērni neslimo vai nevar slimot smagi. Par to liecina kā pasaules, tā arī Latvijas skarbā pieredze.