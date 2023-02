Prieks, kad embriologs pastāsta par embrija attīstīšanos. Norises medicīniskajā apaugļošanā

Tai brīdī sapratu, cik grūts ir auglības klīniku speciālistu darbs – viņiem ir vienmēr jāsniedz precīza informācija, viņi nedrīkst radīt cerību, taču vienlaikus attieksmei pret katru pāri ir jābūt rūpīgai un iejūtīgai. Embrioloģe bija cilvēks īstajā vietā – viņai izdevās mani uzmundrināt tik veiksmīgi, ka sasparojos un jutos gatava embrija transfēram nākamajā dienā.

Bristoles Reproduktīvās medicīnas centra Embrioloģijas un androloģijas nodaļas vadītāja Pola Vilsona komentārs: "Laboratorijā mēģinām atdarināt to vidi, kādā embrijs atrastos sievietes ķermenī, un mēģinām panākt, lai to neskartu nekāds piesārņojums. Mēs zinām, piemēram, ka darbā ar olšūnām un embrijiem temperatūras novirzes no ķermeņa temperatūras ir pieļaujamas tikai pavisam īsu brīdi un nedrīkst pārsniegt viena grāda robežas, pretējā gadījumā tiek apdraudēta embrija spēja attīstīties, jo izmaiņas var ietekmēt šūnu trauslo iekšējo struktūru. Tāpēc darbs notiek uz apsildāmām virsmām un laboratorijas gaiss tiek īpaši filtrēts un attīrīts, lai izvairītos no piesārņojuma.

Uzreiz pēc olšūnu aspirācijas mēs iztukšojam mēģeni Petri trauciņā, ar mikroskopu ātri nosakām olšūnas klātbūtni un tad olšūnu nomazgājam, lai aizskalotu iespējamās asins daļiņas, kas varētu aizkavēt apaugļošanos.

Spermas paraugs tiek pasniegts no laboratorijas pretējās puses vai atkausēts, ja strādājam ar sasaldētu spermu. Mēs sagatavojam spermu tā, lai iegūtu nelielu, bet koncentrētu daudzumu pašas labākās kvalitātes spermas, kuru izmantojam apaugļošanas mēģinājumam. Mums nav vajadzīgas citas ejakulāta sastāvdaļas – ne šūnas, ne šķidrumi, ne atmirušie spermatozoīdi, tāpēc tos mēs atdalām parasti ar paņēmienu, ko sauc par blīvuma gradienta centrifugēšanu; process mazliet līdzinās sijāšanai. Spermu apstrādā ar dažādas koncentrācijas šķīdumiem, kuri satur ļoti sīkas daļiņas, un tad veic centrifugēšanu, iedarbojoties ar spēku, kas aptuveni 400 reižu lielāks par gravitāciju, rezultātā iegūstot koncentrātu. Sagatavošanas procesu zināmā mērā var uzskatīt par atdarinājumu dzemdes kaklā notiekošajam, jo ejakulātā esošie atmirušie spermatozoīdi nekad netiek cauri dzemdē esošajām gļotām – tās darbojas kā filtrs. Spermatozoīdi ir ļoti izturīgi un spēj pārciest diezgan ekstremālus apstākļus, nezaudējot apaugļošanas spēju.

Nākamajā solī mēs savienojam olšūnas un spermatozoīdus, izmanto­jot vienu no divām medicīniskās apaugļošanas procedūrām – in vitro apaugļošanu vai intracitoplazmatisku spermatozoīda injekciju.

Nākamajā rītā, kad ir pagājušas apmēram 16–18 stundas, ceram ieraudzīt apaugļošanās pazīmes. Mēs meklējam olšūnas un spermatozoīdu kodolus – tos sauc par pronukleusu. Pronukleuss līdzinās divām ne­­lielām lodītēm embrija vidū. Ja ir redzami trīs pronukleusi, apaugļošanā ir radusies anomālija. Iespējams, divi spermatozoīdi ir vienlaicīgi apaugļojuši olšūnu, un radies nepareizs papildu hromosomu skaits. Reizēm nekādas izmaiņas nav saskatāmas – tad olšūna nav apaugļota. Citkārt ir novērojama atipiska apaugļošanās – tas nozīmē, ka apaug­ļošanās pazīmes ir daļējas, piemēram, ir redzams viens pronukleuss.