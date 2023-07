Problēmas ar erekciju – problēmas ar asinsvadiem? Pieci jautājumi kardiologam

Uz lasītāju jautājumiem par sirds un asinsvadu veselību atbild Paula Stradiņa Klīniskās universitātes kardiologs-rezidents Māris Lapšovs.

Lasītājs jautā: "Vai pulss "90" miera stāvoklī ir normāls?"

Atbild Māris Lapšovs: "Nē, ja jūsu pulss mierīgos apstākļos, piemēram, lasot grāmatu svētdienas pēcpusdienā, konstanti ir 90 reizes minūtē vai vairāk, tad īsti norma tā nav. Svarīgi būtu aiziet uz vizīti pie ģimenes ārsta, lai precizētu, kāds varētu būt par iemeslu "skrienošai" sirdij."

Lasītājs jautā: "Man ir veģetatīvā distonija – sirds skrien, trūkst elpas, trauksme... Esmu dzirdējusi, ka tas var palielināt sirds slimību risku un, tieši otrādi – ka tas "trenē" sirds un asinsvadu sistēmu. Kā tad īsti ir?"

Atbild Māris Lapšovs: "Pavisam noteikti ilgtermiņā tas palielina risku sirds slimību attīstībai. Ilgstoša nervu sistēmas hiperaktivitāte var arī novest pie paaugstināta asinsspiediena, kas kaitē organismam. Līdz ar to svarīgi būtu pievērsties dažādiem veidiem, kā mazināt distonijas simptomus ilgtermiņā."

Lasītājs jautā: "Man ir liekais svars, paaugstināts holesterīns un asinsspiediens. Svaru īsti nomest neizdodas. Cik, kā minimums, būtu jānomet, lai būtu kaut kāds jūtams efekts asinsvadu veselībai?"

Atbild Māris Lapšovs: "Svara mazināšana diemžēl ir zināms izaicinājums ikvienam, kurš to ir mēģinājis darīt. Ir jāsaprot, ka svara mazināšana ir ilgstošs pasākums, kam palīdzēt varēs sabalansēts un veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes un apkārtējo atbalsts. Katrs "zaudētais" kilograms mazinās jūsu spiedienu par vienu vienību, līdz ar to gala rezultāts būs atkarīgs no jūsu apņemšanās."

Lasītājs jautā: "Kā pareizi mērīt asinsspiedienu, lai mērījums būtu pareizs? Un vai visu laiku jāmēra vienā rokā? (Kāpēc katrā rādījumi atšķiras?)"

Atbild Māris Lapšovs: "Asinsspiedienu ir jāmēra tad, kad jūs atrodaties klusā telpā, kurā nav traucējošu skaņu vai apkārtējo notikumu. Jums būtu jāatpūšas vismaz piecas minūtes un tad jāizmēra asinsspiediens ar pārtraukumiem trīs reizes un jāpieraksta vidējais skaitlis no pēdējiem diviem mērījumiem. Ja mērāt asinsspiedienu un uz vienas rokas tas ir augstāks nekā uz citas, tad turpmāk jāņem vērā tas spiediens, kas ir uz rokas ar augstāko rezultātu. Gadījumā, ja spiediena atšķirība uz rokām ir aptuveni 10 mmHg, jums ir jāvēršas pie sava ārsta, lai atrastu iemeslu šādam rādītājam."

Lasītājs jautā: "Vai problēmas ar erekciju var liecināt par asinsvadu problēmām?"

Atbild Māris Lapšovs: "Jā! Problēmas ar paaugstinātu asinsspiedienu un asinsvadu ateroskleroze var rezultēties ar erektīlo disfunkciju. Līdz ar ko tas var būt viens no simptomiem. Līdz ar to vienmēr ir vērts par to runāt ar savu ģimenes ārstu, ja sūdzības ir parādījušās un tās nav saistītas ar jaunu zāļu uzsākšanu vai citām problēmām."