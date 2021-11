Prostatas vēzis – biežākā onkoloģiskā saslimšana vīriešu vidū. Kā nepalaist garām slimību

Novembris tradicionāli tiek dēvēts par vīriešu veselības mēnesi, tādēļ Latvijas Urologu asociācija un šī gada vīriešu veselības mēneša vēstneši, Latvijas 3x3 basketbola izlase, aicina – "Esi savas veselības čempions!". Prostatas vēzis ir biežākā onkoloģiskā saslimšana vīriešu vidū.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Statistikas dati liecina, ka Latvijā ar to sirgst katrs piektais vīrietis, savukārt katru gadu cīņu ar šo slimību zaudē divas reizes vairāk vīriešu, nekā vidēji Eiropas Savienībā. Aicinājums parūpēties par savu veselību īpaši svarīgs pandēmijas laikā, kad cilvēki pastiprināti izvairās doties pie veselības aprūpes speciālistiem.

Statistikas dati liecina, ka 2016. gadā Eiropas Savienībā no prostatas vēža miruši 38 vīrieši uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt, 2017. gadā Latvijā tika atzīmēta visaugstākā šī vēža mirstība, proti, 74 nāves gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pasaules Veselības organizācija atzinusi Latviju par valsti ar īpaši augstu mirstību darbspējīgā vecumā – 52 procenti no prostatas vēža jaunatklātiem gadījumiem tiek atklāti vīriešiem vecumā līdz 69 gadiem.

Tomēr savlaicīgi ārstētu slimību var veiksmīgi ārstēt! Tādēļ Latvijas Urologu asociācija aizsākusi sadarbību ar olimpiskajiem čempioniem, Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājiem, lai kopīgi motivētu Latvijas vīriešus būt drosmīgiem – atklāt savu problēmu un risināt to. "Vēlamies atgādināt visiem vīriešiem – veselā miesā vesels gars! Svarīgi atcerēties, ka ārsti vēl mums tikai labu un vērsties pie tiem nav apkaunojums, drīzāk – pierādījums, ka esi spēcīgs! Ka esi savas veselības čempions! Lai atklātu prostatas vēzi, pirmais solis ir regulāra PSA asinsanalīžu nodošana. Tas ir viegli un tādējādi būsim pārliecināti, ka esam parūpējušies par savu veselību un nesāpināsim savus mīļos," mudina Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājs Agnis Čavars.

Nāves iemesls – novēlota diagnostika



Laikā, kad mūsdienu medicīna spēj ārstēt pat sarežģītākās saslimšanas un prostatas vēzis, kopā ar cukura diabētu vai paaugstinātu asinsspiedienu, nonācis hronisko slimību kategorijā, visbiežākais vīriešu nāves iemesls ir vienaldzība pret savu veselību.

"Kā jau katru gadu, vēlamies atgādināt Latvijas vīriešiem, ka ārstēšanās no prostatas vēža nepadara cilvēku par invalīdu, to dara slimība. Lai turpinātu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, galvenais nosacījums – slimības laicīga diagnostika. Prostatas vēzis piezogas nemanot, vīrietim neizjūtot diskomfortu vai sāpes. Ja vīrietis sāk just kādus simptomus, tas liecina, ka visdrīzāk vēzis ir vēlīnā stadijā.

Saslimšanu atklājot laicīgi, daudziem vīriešiem pietiek ar regulāru novērošanos pie speciālista, lai kontrolētu tās attīstību. Ja nepieciešama ārstēšana, mūsdienu tehnoloģijas ļauj veikt operācijas bez griezumiem, ne tikai pilnībā likvidējot audzēju, bet arī samazinot atkopšanās laiku un tajā izjusto diskomfortu. Jau pēc divām nedēļām cilvēks var atgriezties darbā, bet pēc pusgada atstāt vēzi savā pagātnē. Tas palīdz novērst arī tik ļoti nepatīkamo urīna nesaturēšanu vai prostatas vēža gadījumā – erektīlo disfunkciju. Bet šo var panākt tikai tad, ja slimība atklāta laikus," skaidro Latvijas Urologu asociācijas prezidents, Dr. Pēteris Vaganovs.

Speciālisti atgādina, – lai savlaicīgi atklātu prostatas vēzi, vīrietim pēc 50 gadu vecuma, vismaz reizi gadā ir jādodas uz pārbaudi pie urologa. Paralēli tam, nepieciešams veikt regulāras PSA asins asinsanalīzes, kas ir pirmais un vienkāršākais solis prostatas vēža diagnostikā. Vīriešiem, kuru ģimenes locekļiem ticis atklāts prostatas vēzis, šīs analīzes būtu jāveic jau no 45 gadu vecuma.

Foto: Shutterstock

No vēža jābaidās arī Covid-19 laikā



Veselības aprūpes speciālisti uzsver, ka prostatas vēža diagnostika aktuāla arī pandēmijas laikā. Šī pusotra gada laikā arvien vairāk novērojami pacienti, kuriem saslimstība atklāta vēlīnās stadijās, jo bailēs no Covid-19 viņi savlaicīgi nav vērsušies pie ārsta.

"Šobrīd laboratorijas un veselības aprūpes iestādes dara visu, lai ievērotu maksimālos iespējamos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Mums ir jāiemācas ar pandēmiju sadzīvot un izprast, ka infekcija nekur nepazudīs. Ambulatorā palīdzība nav ierobežota!. Arī šajā laikā četrās Latvijas slimnīcās – Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā (RAKUS), Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, Liepājas reģionālajā slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā, pacientiem joprojām pieejams zaļais koridors. Ja ģimenes ārstam ir aizdomas par onkoloģisko saslimšanu, pacients nekavējoties tiek nosūtīts uz šīm slimnīcām, lai par valsts līdzekļiem veiktu papildizmeklējumus un nepieciešamības gadījumā – saņemtu ārstēšanu. Arī šajos laikos šo pakalpojumu iespējams saņemt vien dažu dienu laikā. Atcerēsimies – mums ir jābūt piesardzīgiem, bet mēs nevaram aizmirst par citām bīstamām saslimšanām. Uzticieties ārstiem!" atzīmē RAKUS Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas vadītājs, Asoc. prof. Vilnis Lietuvietis.

Neesmu pietiekami slims



Dr. Pēteris Vaganovs iezīmē, – lai arī Latvijas medicīnas aprūpes sistēma piedāvā kvalitatīvu, Eiropas standartiem atbilstošu ārstēšanos, tajā ir plaisas. Viena no tām – medikamentu trūkums vīriešiem, kuriem īpaši agresīvs prostatas vēzis atklāts slimības agrīnajās stadijās. Latvijā ārsti ik gadu sastopas ar aptuveni 100 gadījumiem, kad vīriešiem nepalīdz ierastās, valsts apmaksātās ārstēšanas metodes – invazīvā jeb ķirurģiskā ārstēšana, staru terapija, kā arī hormonālā terapija. Šiem kungiem nepieciešams īpašs medikaments, kas varētu attālināt metastāžu iestāšanos par vismaz diviem gadiem.

Diemžēl Latvijā konkrētā medikamentu grupa netiek kompensēta un 100 vīriešiem jāgaida, līdz viņu ķermenī parādīsies metastāzes. Metastāzes identificē vēlīnu vēža stadiju, kurai ir pieejama valsts apmaksāta ārstēšana. "Lai arī tie ir 100 vīrieši gadā, tieši šiem vīriešiem un to ģimenēm tiek atņemts dārgais laiks. Jeb precīzāk, aptuveni divi gadi, kurus pavadīt kopā," skaidro Dr. Vaganovs. Šobrīd asociācija aicina valdību pārskatīt veselības aprūpes budžetu un iekļaut konkrēto medikamentu grupu kompensējamo medikamentu sarakstā.

Vīrieti – dzīvo!



Fonda "Movember Latvija", kā arī Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības "Onkoalianse" vadītājs Helmuts Bēķis akcentē, ka ikvienam vīrietim riska vecumā pieejams bezmaksas prostatas vēža skrīnings: "Statistikas dati liecina, ka Latvijā vīrieši dzīvo par desmit gadiem mazāk nekā sievietes. Visbiežāk tas skaidrojams ar novēloti diagnosticētām saslimšanām. Saprotams, ka nav viegli sadzīvot ar diagnozi un tieši tāpēc mūsu uzdevums ir izglītot, skaidrot, diskutēt par un ap vīriešu veselības jautājumiem, tostarp onkoloģiskām saslimšanām, mudinot vīriešus savlaicīgi veikt pārbaudes. Atgādinām, ka vīrietim reizi gadā bez maksas iespējams veikt PSA testu, kas norādīs vai prostatā ir problēma! Plašāku informāciju iespējams atrast vīriešu veselības platformā "Virutests.lv."

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, Latvijas Urologu asociācija vēlas lauzt stereotipus un sniegt iespēju vīriešiem un to ģimenēm vienuviet saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem no labākajiem veselības aprūpes speciālistiem Latvijā. Tādēļ otro gadu pēc kārtas, no 22. – 25. novembrim, katru pēcpusdienu, divu stundu garumā Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja vērot tiešsaistes sarunas par vīriešu veselību. Tajās tiks apskatītas tādas tēmas, kā prostatas vēža diagnostika, ārstēšana, profilakse, psiholoģiskais atbalsts un paliatīvā aprūpe. Tiešraide tiks translēta Latvijas Urologu asociācijas "Facebook" lapā un citviet. Šajās četrās dienās ikviens anonīmi varēs uzdot sev nozīmīgos jautājumus. Detalizētākai informācijai un programmai aicinām sekot Latvijas Urologu asociācijas "Facebook" lapā.