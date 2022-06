Puspajokam: Kā mazināt stresu vasarā un kad pasaule 'iet sviestā'

Uzrakstītajā lapā vai datorā ieraksti plānu A, B un C. Izpēti to un novērtē. Skaties, kā tas darbojas dzīvē. Daudzi satraukumi cilvēkiem rodas, kad viņiem šķiet, ka zaudē kontroles iespējas. Ieraugot, ko tu vari kontrolēt, tas būs labs pirmais solis, lai nokļūtu tur, kur vēlies.

4. Esi sabiedrisks! Cilvēki ir "sabiedriski dzīvnieki", un vasaras ir lieliska iespēja satikties ar vairāk ļaudīm. Un ne jau tikai tādēļ, ka daudzveidīga un dziļa saikne ar cilvēkiem samazina sirdslēkmju, insultu, dažu audzēju un depresiju risku. Dažiem tīk teikt, ka viņi otro savas dzīves daļu atjauno saikni ar cilvēkiem no pirmās daļas. Tu vari satikt cilvēkus visdažādākajos piedzīvojumos – ieejot simtiem reižu apmeklētos veikalos, apmeklējot muzeju, kurš pat tevi sākumā neuzrunā. Tev nav ar dinamītu jāuzlaiž sevi gaisā no savas komforta zonas. Vienkārši pastaigājies ārā. Un izkļūt no šīs komforta zonas, nonākot ērtā apkārtējo sabiedrībā, ir vairāk nekā pieņemami.

5. Pārskati, kas, tavuprāt, ir tavā dzīvē nozīmīgs un kādi ir tavi mērķi. Periodiski ieplāno darīt kaut ko, ko uzskati par svarīgu. Mēs esam ideju pārpilni radījumi – ideju, kas mūs virza uz priekšu. Tās sniedz vairāk nekā jēgu – tās var padarīt dzīvi priecīgāku.

Ko darīt? Pasaule "iet sviestā", tāpēc te ir daudz, ko darīt. Tu vari vēlēties strādāt, lai glābtu vecus kokus vai novārtā atstātus dzīvniekus. Iespējams, tu vēlēsies apciemot draugu, kurš guļ mājās slims. Tev varētu patikt atbalstīt kādus politiskos mērķus, kas glābs planētu, nevis iznīcinās to. Vai arī tu vienkārši vari mierīgi sēdēt ar draugiem runājot par to, kas tev un viņiem šķiet svarīgs. Jo ir tikpat daudz veidu, kā cīnīties pret stresu, cik stresa veidu! Un daudzi stresa mazināšanas veidi vislabāk darbojas, tos īstenojot kopā ar citiem.

Liec lietā savu iztēli, lai izmantotu fiziskos, sociālos un garīgos stresa ierobežošanas veidus – tas var gan izglītot, gan aizraut un padarīt pasauli par pievilcīgāku vietu.

P.S. Šīs metodes labi darbojas arī pēc vasaras.