Rīgas 1. slimnīcā 14. novembrī varēs bez maksas pārbaudīt cukura līmeni asinīs

Lai veicinātu izpratni, kādu apdraudējumu veselībai rada cukura diabēts, pirmdien, 14. novembrī, no pulksten 10 līdz 12 Pasaules Diabēta dienā, Rīgas 1. slimnīca aicina ikvienu interesentu, jo īpaši cilvēkus ar lieko svaru, bez maksas veikt vairākas veselības pārbaudes.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) informāciju, Latvijā ir otrs augstākais novēršamās mirstības rādītājs Eiropas Savienībā, vērš uzmanību Rīgas 1. slimnīcas mediķi.

Interesnti 14. novembrī bez maksas varēs noteikt:

cukura līmeni asinīs - ar glikometru tiks noteikta cukura koncentrācija (glikoze) kapilārajās asinīs, paņemot asins pilienu no pirksta;

ķermeņa masas indeksu (ĶMI) - tā ir visbiežāk lietotā metode lieka ķermeņa svara noteikšanai. Izmantojot ĶMI, tiek noteikta ķermeņa svara un auguma garuma proporcija. ĶMI aprēķināšanas formula: ĶMI = svars (kg) : augums (m)2;

saņemt informāciju no ārsta par to, ko darīt!



Ik gadu Latvijā pirmreizēji tiek reģistrēti vidēji seši septiņi tūkstoši pacientu ar cukura diabētu. Cukura diabēts ir hroniska vielmaiņas saslimšana, kuru raksturo paaugstināts glikozes (cukura) līmenis asinīs insulīna trūkuma, insulīna darbības traucējumu vai abu šo iemeslu kombinācijas dēļ. Jo vairāk cilvēkam ir taukaudu, jo vairāk insulīna organismam vajag, lai cukurs no asinīm spētu iekļūt šūnās un dotu tām enerģiju.

Cukura diabēta gadījumā ir svarīgi apzināties, kādas veselības problēmas var attīstīties ilgtermiņā. Cilvēkiem gados cukura diabēts nebūt nav vienīgā diagnoze, bet gan kombinējas, sekmējot saslimšanu ar, piemēram, kādu no sirds un asinsvadu slimībām. Mirstība ar sirds un asinsvadu slimībām Latvijā ir ļoti augsta, kardioloģiskās saslimšanas ir galvenais iedzīvotāju nāves cēlonis.

Palielināts risks saslimt ar cukura diabētu ir cilvēkiem ar lieku svaru, paaugstinātu holesterīna līmeni asinīs, paaugstinātu asinsspiedienu, mazkustīgu dzīvesveidu un smēķētājiem. Šie ir tā saucamie ietekmējamie jeb maināmie riska faktori, jo katram pašam tos iespējams mazināt vai novērst, izmainot savus ēšanas, fiziskās aktivitātes un citus ieradumus. Diemžēl no cilvēka neatkarīgs riska faktors ir iedzimtība – ja pirmās pakāpes radinieks ir ar cukura diabētu, tad risks saslimt ir būtiski palielināts.

Ikvienam ir svarīgi apzināt savus riskus, pieņemt lēmumu un savlaicīgi rīkoties, lai izvairītos no saslimšanas ar cukura diabētu.

Veselību varēs pārbaudīt Bruņinieku ielā 5, korpuss nr.2 (centrālā ēka), Rīgā, slimnīcas konferenču zālē.

