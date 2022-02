Rīt noteikti būs labāk? Kā iemācīties dzīvot tagadnē

Pats galvenais tikt cauri šodienai, jo rīt noteikti būs labāk – tā ir frāze, ko daudzi sev un apkārtējiem saka no dienas dienā. Bet maģiskā rītdiena, kad viss būs vieglāk un labāk, tā arī nekad nekļūst par šodienu; tā vienmēr ir rīt. Viena diena kļūst par nedēļu, par mēnesi un visu dzīvi, kam vienkārši jātiek cauri. Kā iemācīties dzīvot tagad un panākt, ka tā labākā rītdiena ir jau sākusies – šodien?

Psiholoģe Diāna Hila portālā "Psychology Today" iesaka frāzi "tikt cauri" mācīties aizstāt ar vārdu "būt". Tiesa, ar spēku sevi piespiest būt tagadnē un piedzīvot katru mirkli nav iespējams. Tam ir nepieciešama vēlme, neskatoties uz to, ka būšana tagadnē var iekļaut arī sliktu garastāvokli un grūtības. Eksperte iesaka četrus šķietami vienkāršus soļus, kas palīdzēs pārslēgties no "tikšanas cauri" uz "būšanu" katrā dienā.

Izvēlies savu uzmundrinājuma dziesmu

Tieši tik vienkāršs ir ekspertes ieteikums. Šādas dziesmas ir arī profesionāliem atlētiem. Tā palīdz noskaņoties startam un pozitīvi uzlādē. Meklē dziesmu, kas ir uzmundrinoša, iedrošinoša, tev nozīmīga un simbolizē to, kāds tu vēlies būt kādā svarīgā brīdī. Kas tu vēlies būt šodien? Kura dziesma vislabāk atspoguļo vērtības, pēc kurām tu vēlies vadīties?

Radi savu rituālu

Rituāli var būt pamats sava dienas ritma izveidei un var izrādīties īpaši noderīgi laikā, kad dzīvē ir daudz neskaidrību un stresa. Rituālam nav jābūt sarežģītam vai laikietilpīgam, turklāt tos var iekļaut kādā no lietām, ko tu jau pašlaik dari. Tie var būt gan nomierinoši, gan uzmundrinoši. Ideālā variantā savā dzīvē iekļauj abu veidu rituālus, piemēram, nomierinošus elpošanas vingrojumus, kamēr dodies pēc darba mājās, vai uzmundrinošu aukstuma peldi brīvdienā. Rituāli var būt patiesi dažādi – galvenais atrast to, kas palīdz tev sasniegt savu mērķi.

Eksperimentē



Nav iespējams atrast vienu veiksmes formulu, kas der visiem. Ceļā uz psihoemocionālu labsajūtu katram ir jāatrod sava individuālā pieeja, kas strādā vislabāk. Nebaidies eksperimentēt un izmēģināt dažādas sīkas darbības pašsajūtas uzlabošanai vai sarunas ar speciālistu. Nepārdzīvo, ja kāda no darbībām nenes cerēto rezultātu uzreiz. Koncentrējies uz to, kas tev palīdz, neskatoties uz to, ka iespējams, citiem tevis izvēlētā metode ne tuvu nenes cerēto rezultātu. Tomēr, veicot eksperimentus, ieteicams, uzticēties uz pierādījumiem un pētījumiem balstītiem ieteikumiem

Darbini savu iztēli



Dzīvojot pēc principa "galvenais kaut kā tikt cauri", mēs bieži aizmirstam, ka mums ir izvēle. Te talkā var nākt iztēle. Tā mums palīdz paplašināt redzesloku, palielina kognitīvo elastību un uzlabo kritiskās domāšanas spējas. Ar gadiem cilvēki bieži zaudē savu radošumu. Iztēli darbināt var palīdzēt mēģinājumi atbildēt uz jautājumiem, kas ikdienā, iespējams, nav jārisina, piemēram, ko tu darītu, ja tev būtu miljards eiro. Padomā, ko var secināt no tavas atbildes – ko tā saka par tavu enerģiju un to, kā tu vēlies pavadīt šo dienu. Centies paplašināt savu iztēli, darot kaut ko neierastu un pievēršot uzmanību tam, kā tas ietekmē tavu skatījumu uz dzīvi.

Atceries, ka labi nodzīvota dzīve nebūt nenozīmē dzīvi bez sāpēm un pārdzīvojumiem. Dažas dienas patiešām būs sliktas, briesmīgas un nepatīkamas pašas par sevi. Kāpēc gan nemesties dienā ar labu dziesmu, uzticamu rituālu, nelielu eksperimentu un iedarbinātu iztēli? Vai tad tas dienu padarīs sliktāku?