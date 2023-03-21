Romantika ar sekām. Kāpēc aromātiskās sveces var būt kaitīgas veselībai

Приятные ароматы помогают создать в доме атмосферу уюта или романтики, однако с ароматическими свечами, палочками или диффузорами следуют проявлять осторожность. Содержащиеся в них вещества могут принести проблемы со здоровьем.

По данным The Conversation, жители стран с высоким и средним уровнем дохода проводят 85-90% своего времени в помещении. В среднем человек вдыхает до 20 тысяч литров воздуха в день, и воздействие загрязнителей в застоявшемся воздухе в помещении может представлять опасность для нашего здоровья, вызывая такие симптомы, как раздражение глаз, проблемы с дыханием и даже головные боли.

По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), уровень загрязнителей воздуха внутри помещений обычно более чем в три раза выше, чем снаружи.

Источников загрязнения может быть много: приготовление пищи, отопление, ароматизированные чистящие средства, а также продукты, которые мы используем для дезодорации — свечи, диффузоры, спреи, гели или другие продукты.

Их единственная цель — придать воздуху приятный аромат. Это означает, что мы намеренно выпускаем смесь химических веществ в окружающую среду и потенциально снижаем качество воздуха.