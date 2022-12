'Saziņas kakls' – mūsdienu kaite no nepareizas telefona lietošanas. Bet izārstējama!

Mēs bieži mēdzam sabārt bērnus vai viens otru par to, ka pārāk ilgi blenžam telefonā. Jā, tā ir mūsdienu sērga, kam līdzi nāk sabojāta redze, taču tā vēl nebūt nav visa nelaime. Ļoti iespējams, ka arī tev, gadiem ilgi nepareizi "sēžot" telefonā un pārslogojot ķermeni, ir izveidojies problemātissu izliekums kakla daļā, citiem vārdiem – "text neck" jeb saziņas kakls.

Saziņas kakla sindroms – tas nav stāsts tikai par mugurkaula un kakla izliekumu vien. Daudziem, kas ar to saskārušies, nepārdomāti ilgas ierīču izmantošanas dēļ var attīstīties problēmas ar īkšķiem, precīzāk – var veidoties īkšķu muskulatūras iekaisums, kam var pievienoties arī sāpes plaukstu locītavās.

Un tagad veiksim mazu eksperimentu. Neuztraucies, atzīmes neviens neliks, bet tas palīdzēs pašam saprast, vai esi šī raksta galvenā mērķauditorija. Ja šīs rindas lasi telefonā, planšetē vai portatīvajā datorā, sēžot gultā, – kur atrodas ierīce? Vai to esi nolicis tieši acu līmenī? Tikai atbildi godīgi. Vai nav tā, ka ierīce atrodas nedaudz zemāk, līdz ar to esi noliecis galvu? Vai pleci ir manāmi aizvirzījušies uz priekšu? Dzīvojot laikā, kad viedtālrunis kļuvis par mūsdienu cilvēka "must have", tieši šādā stāvoklī – ar galvu uz leju – mēdzam pavadīt pat vairākas stundas dienā, par neizbēgamu ikdienas sastāvdaļu kļūstot stīvumam, sāpēm galvā un plecos, kā arī stājas izmaiņām.

Labā ziņa – tas viss ir ārstējams un labojams!