Septiņi biežākie iemesli asarojošām un sūrstošām acīm

Lai gan acu asarošana ir dabisks process, pārmērīga asarošana ir ne vien traucējoša un kaitinoša, bet var liecināt arī par nopietnām veselības problēmām, kuras svarīgi ārstēt savlaicīgi.

Asaru ražošanu kontrolē asaru dziedzeri – ārējās skerēcijas dziedzeris, kas atrodas acs dobuma ārējā augšējā stūrī. Parasti šie dziedzeri katru minūti saražo 1,2 mikrolitrus asaru, kuras plakstiņš vienmērīgi izkliedē pa acs virsmu. Šis process ir svarīgs, lai novērstu radzenes bojāšanos un iekaišanu.

Biežākie asarošanas cēloņi



Pavisam bieži īslaicīgi acis var asaro spēcīgu emociju dēļ, piemēram, sirsnīgi smejoties, dažkārt asaras var rasties arī klepojot, vemjot un ēdot asus ēdienus. Tomēr dažkārt acis asaro ilgstoši un nereti norāda uz citām saslimšanām.

Sausās acs sindroms. Viens no izplatītākajiem acu asarošanas iemesliem ir sausās acs sindroms. Sausās acs sindromu var veidot meibomijas dziedzeru disfunkcija. Veselīgu asaru plēvi veido ūdens un lipīdu slāņi, uzturot redzeni mitru, savukārt, kad meibomijas dziedzeri nedarbojas kā nākas, rodas iekaisums, kura rezultātā paātrinās asaru plēves iztvaikošana un acs radzene kļūst sausa. Sausās acs sindroma rezultātā acis arī ir apsārtušas, niez, šos simptomus pavada svešķermeņa sajūta acīs, pasliktinās redze un acis ātrāk nogurst, teic oftalmologs Lānss Kuglers portālam "Health Line". Sausās acs sindroma cēloņi var būt dažādi: hormonu aizstājterapija; vēja un sausa gaisa iedarbība; alerģijas; acu novecošanās; ilgstoša kontaktlēcu nēsāšana; nepietiekama acu mirkšķināšana; ilga skatīšanās datora monitorā; dažādu medikamentu lietošana, piemēram, antihistamīnu saturoši preparāti, kontracepcijas tabletes un antidepresanti.

Alerģija. Arī alerģija var būt asarošanas cēlonis. Šajā gadījumā, lai mazinātu nepatīkamās sajūtas, ir jāizvairās no alerģijas ierosinātājiem jeb alergēniem. Iespējas no tiem izvairīties, protams, ir atšķirīgas – ja esi alerģisks pret putekšņiem, tad šajā sezonā pēc iespējas jāizvairās no laika pavadīšanas ārpus mājas, savukārt, ja nespēj panest suņu vai kaķu spalvas, centies izvairīties no kontakta ar šiem dzīvniekiem.

Radzenes bojājums. Radzene ir acs ārējā apvalka priekšējā daļa – caurspīdīga un apaļa plātnīte. Redzenes mērķis ir sargāt aci no baktērijām, infekcijām un dažādiem mehāniskiem bojājumiem, piemēram, no dažādiem putekļiem un gružiem, kas nejauši iekļūst acī. Šie netīrumi, kas iekļuvuši acī, kairina arī radzeni, nereti to pat saskrāpējot, rezultātā acis ir apsārtušas, grauž un ir jutīgas pret gaismu, izraisot arī acs asarošanu, tādejādi atvieglojot nepatīkamās sajūtas, teic oftalmogs Duglass Lazzaro portālam "The Healthy".

Konjunktivīts jeb "rozā acs". Lielākoties konjunktivītu izraisa adenovīruss, tomēr to var izraisīt arī dažādi citi vīrusi. Nereti konjunktivīts rodas reizē ar saaukstēšanos un elpceļu infekcijām, piemēram, iekaisušu un sāpošu kaklu. Jāņem vērā, ka konjunktivīts ir ļoti lipīgs, tādēļ, lai novērstu infekcijas izplatīšanos, izvairies no pieskaršanās acīm, regulāri mazgā rokas un slimības laikā bieži maini gultasveļu.

Bloķēts asaru kanāls. Vēl viens no iemesliem asarojošām acīm ir asaru kanāla aizsprostojums, stāsta ārsts Lazzaro. Ja šis kanāls ir bloķēts, šķidrums uzkrājas, un acis sāk nekontrolējami asarot. Asaru kanālu aizsprostojumu var radīt traumas, infekcijas, iekaisums vai retākos gadījumos arī audzējs.

Noteiktu medikamentu lietošana. Sausas acis var rasties arī no dažādu medikamentu lietošanas, norāda oftalmogs Rejs Čans. Piemēram, diurētisko līdzekļu, antihistamīnu saturošu preparātu, dekongestantu un antidepresantu lietošana. "Antihistamīni un dekongestanti ķermenī darbojas, lai mazinātu gļotu un ūdens veidošanos organismā, kas, savukārt, aptur iesnas vai ādas niezi," stāsta Čans. "Tomēr tas samazina arī asaru veidošanos, radot sausas un asarainas acis."

Acu pilienos esošie konservanti. Kā norāda dakteris Lazzaro, liela daļa acu pilienu satur konservantus, kas var kairināt acis un izraisīt acs asarošanu un citkārt pat sausās acs simptomus.

Kā rīkoties

Vispirms jāsaprot, ka, lai apturētu nevēlamu acu asarošanu, ir jānoskaidro tās īstais cēlonis. Ja acu asarošana ir alerģijas dēļ, var palīdzēt antihistamīnu saturošu preparātu lietošana. Citkārt pietiks ar acu mākslīgo asaru, acu pilienu vai antibiotiku lietošanu, savukārt smagākos gadījumos var būt nepieciešama arī operācija, piemēram, lai atjaunotu asaru kanāla darbību.

Īsto asarošanas iemeslu var noteikt vien oftalmologs jeb acu ārsts, tādēļ, ja tevi nomoka sekojošie simptomi, pavisam noteikti neatliec vizīti pie ārsta: