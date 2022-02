Sievietes intīmā labsajūta dažādos dzīves posmos – kā to uzlabot?

Sievietes, kuras aktīvi rūpējas par sava ķermeņa uzturēšanu lieliskā formā jebkurā dzīves posmā, interesējas arī par intīmās zonas atjaunošanu. Par risinājumiem intīmai labsajūtai pēc 40 gadu vecuma, menopauzes laikā, kā arī māmiņām pēc dzemdībām, stāsta "Klīnika EGV" ginekoloģe reproduktoloģe dr. Inta Dinsberga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tāpat kā sejai, arī intīmajām zonām iespējama mūsdienīga atjaunošana, lai sieviete justos labi jebkurā dzīves posmā un izbaudītu savu seksualitāti.

Menopauze ir vislielākais riska faktors iegurņa pamatnes disfunkcijas attīstībai – šajā laikā būtiski pieaug tās simptomi un simptomu izteiktība. Menopauzes laikā samazinās kolagēna un elastīna šķiedru daudzums, ārējo dzimumorgānu un maksts apasiņošana, regresē lielās un mazās kaunuma lūpas, maksts kļūst sausāka – samazinās maksts mitrināšanās un elastība, paaugstinās pH līmenis, kā arī kļūst redzams "neaizsargāts" urīnizvadkanāls.

Estētiskā un rekonstruktīvā ginekoloģija ir jauns virziens medicīnā. Sievietes intīmo labsajūtu un intīmo zonu problēmas iespējams risināt ar mazinvazīvām un neinvazīvām metodēm. Izmantojot jaunākās lāzertehnoloģijas, iespējams veikt maksts gļotādas lāzertonizēšanu, intīmo zonu biorevitalizāciju. Ginekologi izmanto sistēmisku un lokālu menopauzes hormonālo terapiju, operatīvajā ārstēšanā – lāzerķirurģiju un konvenciālo ķirurģiju. Savukārt intīmo zonu atjaunošanā izmanto PRP, PRF (ar trombocītiem bagātinātas plazmas) injekcijas un hialuronskābes pildvielas (filleri).

Šīs procedūras aktuālas ne tikai sievietēm pēc 40 gadu vecuma, bet arī jaunajām māmiņām, īpaši, ja bērniņi dzimuši ar nelielu laika starpību.

Šādas injekcijas nedrīkst veikt, ja sieviete gaida mazuli vai arī trīs mēnešus pēc dzemdībām, ir akūta neārstēta dzimumceļu – maksts vai mazā iegurņa iekaisums, aizdomas par seksuāli transmisīvām slimībām. Tāpat neizmanto, ja ir neskaidras izcelsmes asiņošana no dzimumceļiem, trombocitopenija, onkoloģiskas saslimšanas, drudzis, akūtas infekcijas slimības, sklerodermija, psoriāze akūtā fāzē.

Pēc šādām intīmo zonu atjaunošanas procedūrām piecas līdz septiņas dienas ieteicams atturēties no dzimumdzīves, nav jāierobežo fiziskā aktivitāte, bet pāris dienas rekomendējams izvairīties no intensīvas slodzes. Nav ierobežojumu higiēnas procedūrām (vanna, sauna, baseins), netiek novērota asiņošana no dzimumceļiem. Katrai sievietei piemērotākās procedūras intīmās zonas atjaunošanai un labsajūtas saglabāšanai ieteiks ginekologs.