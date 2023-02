Sievietes Sirds veselības dienās februārī pieejamas bezmaksas ārstu konsultācijas

Lai pievērstu uzmanību sievietes sirds veselībai, izglītotu par izplatītākajiem riska faktoriem un iedvesmotu veselīgam dzīvesveidam, biedrība "ParSirdi.lv" sadarbībā ar Latvijas Kardiologu biedrību un Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu februārī organizē izglītojošu un informatīvu akciju "Sievietes Sirds veselības dienas".

Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais sieviešu nāves iemesls pasaulē un Latvijā – 2021. gadā no asinsrites slimībām mirušas 9 846 sievietes (7 066 vīrieši). Saskaņā ar "Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījumu", 24 procentiem sieviešu ir paaugstināts asinsspiediens, 61 procentam sieviešu ir paaugstināts "sliktā" jeb ZBL holesterīna līmenis, 21 procentam ir paaugstināts cukura līmenis asinīs, 29 procentiem sieviešu ir liekais svars, bet 30 procentiem ir aptaukošanās (ķermeņa masas indekss virs 30), savukārt 15,2 procenti sieviešu ikdienā smēķē.

Inese Mauriņa, biedrības "ParSirdi.lv" vadītāja: "Sirds jau pati pasaka priekšā, ja kaut kas nav kārtībā, ja paliek par smagu, ja zūd agrākā jauda... bet, vai mēs sadzirdam? Sievietes sirds veselības dienās vēlamies mudināt dāmas pārbaudīt savu sirds veselību vēl pirms "trauksmes zvaniem". Tāpēc esam radījuši informatīvu materiālu "Sievietes Sirds", kurā vienuviet atrodami gan praktiski padomi par veselību, ārstu konsultācijām, riska faktoriem, kā arī iedvesmojoši ieteikumi veselīgākai dzīvei.

Akcijas laikā aicinām dāmas izmantot bezmaksas konsultācijas tiešsaistē ar kardioloģi, uztura speciālisti un endokrinoloģi. Savukārt, lai rastu iespēju arī mediķiem pārbaudīt savu sirds veselību, kopā ar Stradiņa slimnīcu un Rīgas Stradiņa universitātes Kardioloģijas Studentu zinātnisko pulciņu aicināsim slimnīcas kolektīva dāmas noteikt savus sirds veselības riskus, kā arī saņemt informatīvos materiālus."

Sievietēm, salīdzinot ar vīriešiem, ir atšķirīgi sirds un asinsvadu slimību simptomi. Agrāk tika uzskatīts, ka tie ir netipiski, proti, simptomi izpaužas citādāk, tomēr jaunākie pētījumi pierāda, ka simptomi ir atšķirīgi un tāpēc tie nereti netiek savlaicīgi atpazīti, līdz ar to netiek precīzi diagnosticētas slimības un ārstēšanās ir novēlota.

Kustības "Go Red For Women" vēstnese Latvijā, kardioloģe prof. Iveta Mintāle: "Ir būtiski apzināties, ka tipiskas sāpes krūtīs vairāk raksturīgas vīriešiem, kamēr sievietēm tās ir atšķirīgas – diskomforts, slikta dūša, tirpšana, nogurums. Pētījumi apliecina, ka stenokardijas gadījumā sāpes krūšu kurvī ir 42 procentiem vīriešu, bet tikai 31 procentam sieviešu.

Tāpēc ir svarīgi savlaicīgi (vēl pirms parādās kādi no simptomiem) pārbaudīt savu veselību – izmērīt savu asinsspiedienu un pulsu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs, zināt savu kopējo riska faktoru profilu un kopā ar ārstu izvērtēt labāko taktiku, lai novērstu sirds veselības katastrofas nākotnē. Vēlos vēlreiz atgādināt trīs pamatlietas, kuras jāievēro jebkurā vecumā, lai nodzīvotu garāku, veselīgāku un aktīvāku dzīvi: nedrīkst smēķēt, pareizi jāēd un jāsporto, saglabājot optimālu svaru!"

Foto: Shutterstock

Latvijas Kardiologu biedrības prezidents prof.Andrejs Ērglis: "Sievietes sirds ir ļoti plaša. Tajā ir vieta bērniem, cilvēkiem, darbam, mājām, dabai un mākslai, svētkiem un ikdienai... Mēs cienām un apbrīnojam jūs par to, ka spējat tik daudz un visu! Tomēr ļoti gribētos jums lūgt un novēlēt – atcerieties arī par sevi, savu veselību un, pirmkārt, par to, jo, palīdzot sev, jūs palīdzat arī saviem tuvajiem."

Bezmaksas veselības konsultācijas tiešsaistē

No 6. līdz 28. februārim sievietes aicinātas konsultēties ar pieredzējušām un zinošām ārstēm – kardioloģi, endokrinoloģi un uztura speciālisti tiešsaistes platformā "Medon".

Saņemt konsultāciju ir ērti un vienkārši, neizejot no mājas vai pat darba vietas. Viss, kas nepieciešams, ir dators vai viedtālrunis un interneta pieslēgums. Lai pieslēgtos, būs nepieciešams sevi identificēt, izmantojot Smart-ID vai internetbanku. Pieteikšanās konsultācijām no 3. februāra vietnē "Medon.lv".

Izglītojošs materiāls sievietēm

Biedrība "ParSirdi.lv" sadarbībā ar kardiologiem un uztura speciālistiem izstrādājusi izglītojošu un iedvesmojošu informatīvo materiālu "Sievietes sirds", ar kura saturu var iepazīties un lejuplādēt te,

Sievietes Sirds veselības dienas notiek, iedvesmojoties no starptautiskās kustības "Go Red for Women", kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību augstajai sieviešu mirstībai no sirds un asinsvadu slimībām visā pasaulē.

Ik gadu februāra sākumā pasaulē tiek atzīmēta "Wear Red Day", kas ir sieviešu sirds veselības veicināšanas kustības "Go Red For Women" akcija un kuras laikā dāmas tiek aicinātas tērpties sarkanā.

Sirds veselības skaitļi, kam jāpievērš uzmanība

Par ideālu asinsspiedienu visos vecumos tiek uzskatīts – 120/80 mmHg. Par paaugstinātu asinsspiedienu jeb hipertensiju var liecināt šādi skaitļi: ≥140/90 mmHg, mērot pie ārsta; ≥135/85 mmHg, mērot mājās.

Ieteicamais pulss miera stāvoklī: 60–75 reizes/minūtē .

Veseliem cilvēkiem un cilvēkiem ar mērenu/vidēju sirds un asinsvadu slimību risku sliktajam holesterīnam jeb ZBLH ir jābūt 1,8–2,6 mmol/l.

Cilvēkiem ar būtiski paaugstinātu risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām (augsts risks) ZBLH līmenim asinīs ir jābūt zem 1,8 mmol/l.

Cilvēkiem ar zināmu/pierādītu holesterīna izgulsnēšanos sirds vai citās artērijās (ļoti augsts risks) ZBLH līmenim asinīs ir jābūt zem 1,4 mmol/l.

Optimālais glikozes ("cukura") līmenis tukšā dūšā: zem 5,5 mmol/l.

Plašāk par akciju un iedvesmojošus ieteikumus var smelieties: "Parsirdi.lv".