Skābo ķiršu sula ir modernās miegazāles?

Tā kā sociālie tīkli sniedz iespēju ikvienam izteikties, tās ir jaunā vieta, kur uzzināt par aktuālākajiem personiskajiem "atklājumiem", produktiem un tendencēm. Variācijās no bezjēdzīgām, absurdām līdz patiešām pārsteidzošām un funkciju pildošām (kā, piemēram, reiz notika ar gliemežu mucīnu), kārta ir pienākusi ķiršu sulai kā bezmiega risinājumam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Viena tasīte, 15 minūtes un es biju gatava. Naktī nepamodos ne reizi!" tā video, ko ir noskatījušies vairāk kā 197 000 lietotāju, jūsmoja "TikTok" satura veidotāja ar pseidonīmu "Misalanablack". Un bezmiega nomocītie visā pasaulē ir gatavi ķerties klāt visam, kas pagatavots no ķiršiem. Vairāk papētot, izrādās, ka skābo ķiršu sula, sīrups vai koncentrāts jau sen ir iemantojuši miega kvalitātes uzlabotāju reputāciju. Tomēr – kas īsti slēpjas šajās mazajās, miega jautājumus atrisināt sološajās odziņās un vai šī reputācija ir pelnīta?

Kuri un cik daudz?

Diemžēl, vērtīgās miega uzlabošanas kvalitātes netiek saistītas ar gardajiem, saldajiem ķiršiem, bet gan ar tādām skābo ķiršu šķirnēm kā "Morello" un "Montmorency". Kā izdevumam "Get The Gloss" skaidrojis sporta uztura speciālists Robs Hobsons: "Klīniski pētīti ir "Montmorency" šķirnes ķirši, un tajos ir daudz polifenolu, antioksidantu augu savienojumi ar pretiekaisuma īpašībām. Pētījumi liecina, ka šo ķiršu sula var palīdzēt mazināt muskuļu sāpes un veicināt muskuļu atjaunošanos pēc fiziskas slodzes."

Deva, lai atjaunotos pēc sporta un/vai uzlabotu miega kvalitāti, ir vienāda: 240 mililitri "Montmorency" ķiršu sulas divas reizes dienā (tas ir, iegūta no 50 – 60 ķiršiem ), bet sportiskajām vajadzībām, pirms tādiem lieliem izaicinājumiem kā maratons, šī sula esot jālieto vismaz piecas dienas pirms. Saistībā ar miega ilgumu un kvalitāti, 2011. gada pētījumā – eksperimentā uz 20 cilvēkiem, kuriem divas reizes dienā un divas nedēļas, dots 30 mililitri sulas koncentrāts, secināts, ka ievērojami pieaudzis miegā pavadītais laiks un miega dziļums. Tas pats apstiprināts pēc 2018. gada eksperimenta uz astoņiem brīvprātīgajiem.

Foto: Shutterstock

Vērtīgās vielas

Melatonīns

Skābie ķirši satur nelielu daudzumu dabiskā melatonīna un triptofāna – aminoskābes, kas palīdz organismam ražot melatonīnu un serotonīnu, kas palīdz pret miega traucējumiem. Tomēr ķiršos sastopamais melatonīna daudzums (0,270 – 85 mikrogrami), salīdzinājumā ar miegam nepieciešamo (500 – 5000 mikrogrami) ir diezgan neievērojams. Proti – jā, skābo ķiršu sula satur melatonīnu, taču ne tik daudz, lai tas līdzētu.

Triptofāns

Arī triptofāna daudzums ķiršos, salīdzinājumā ar, piemēram, 100 gramiem vistas krūtiņas (jeb 400 miligrami triptofāna), ir neliels – 9 miligrami uz 100 gramiem. Tātad, par ķiršiem vērtīgāki triptofāna avoti ir citi, piemēram, tītara gaļa, salāti, piens, riekstu piens un auzas, un tas nebūs iemesls nepieciešamībai negausīgi dzert ķiršu sulu.

Antioksidanti

Visticamāk, ka miega kvalitāti uzlabo tieši antocianīna antioksidanti. "Tā ir spēcīgu fitoķīmisku vielu saime, kas mazina novecošanās un oksidatīvā stresa ietekmi," izdevumā "Get The Gloss" skaidro ārste dermatoloģe un uztura speciāliste Tīvi Marutapū. "Daži no pētījumos atklātajiem antocianīna ieguvumiem ir labvēlīga ietekme cīņā pret sirds slimībām, vēzi, atmiņas un neiroloģiskiem traucējumiem." Viena no fitoķīmiskajām vielām – Procianidīns B2 – esot tā, kas aptur triptofāna sadalīšanos, tātad, ja ne pats ķiršu sulā esošais triptofāns veicina miegu, bet gan sulā esošie antioksidanti, kas palielina triptofāna līmeni.

Magnijs

100 grami skābo ķiršu sulas nodrošina arī ar 27 miligramiem magnija, ķīmisko elementu, kam piemīt nomierinoša iedarbība uz parasimpātisko nervu sistēmu un tādējādi, arī miegu. Tomēr jau atkal – tie ir tikai septiņi procenti no dienā nepieciešamās magnija devas!

Ko likt aiz auss?

Cīņā ar bezmiegu gandrīz visi līdzekļi ir gana labi, un skābo ķiršu sula kaitējumu neradīs, pat, ja miegu neuzlabos, tā ir veselīga un ne mazāk svarīgi – garda. Kvalitatīva miega jautājumos nav ātru risinājumu, un viss ir jākombinē ar jau zināmajiem priekšnoteikumiem. Lēniem un maigiem rituāliem pirms naktsmiera (ādas kopšana, silta vanna), pirms gulētiešanas nelietot kafiju un alkoholu, samazināt viedierīču izmantošanas laiku vai vismaz ar aptumšotu ekrānu.